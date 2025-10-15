¿Consuelo para Milei?: Bonistas proponen 'pausa' en el pago de la deuda de países emergentes

Sobre los intereses, una propuesta de un grupo de bonistas podría darle un alivio a Milei, aunque todo es muy prematuro y no se contempla a todos los países.

Según da cuenta este miércoles (15/10) el diario Clarín, un grupo de bonistas propuso en el marco de la reunión anual del FMI, una "pausa" en los pagos de intereses de deuda por hasta un año en mercados emergentes, pero solo en el caso de situaciones de emergencia.

Caputo presiona a los bancos: Baja de tasas en medio de la tensión por la deuda Luis Caputo tiene por delante 2 años difíciles en materia de pagos de vencimientos de deuda.

Se trata de que los países en vías de desarrollo puedan diferir la cancelación de vencimientos incluyendo ciertas condiciones, por ser los más vulnerables a shock externos. Especialmente, las naciones de ingresos más bajos pero también las de ingresos medios como Argentina.

La idea tiene como basamento la reestructuración de deuda que hizo Barbados en 2019 que implicó un diferimiento del pago de capital e intereses por hasta 2 años después de que el país caribeño sufriera los datos del paso de un huracán.

El borrador de los bonistas pretende ahora ampliar los casos en que se pueda pausar los pagos a otros eventos de crisis como shocks sanitarios, bélicos y hasta macroeconómicos, en este último encuadraría la Argentina.

Otra de las condiciones que debe darse para la “pausa” en los pagos es que el país deudor debe declarar una emergencia nacional y presentar documentación de respaldo.

