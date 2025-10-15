El encuentro entre Donald Trump y Javier Milei no terminó como el libertario esperaba. No ocurrieron anuncios formales y la frase de Trump sobre el apoyo si pierde las elecciones generó amplio malestar en los mercados. Paralelamente surgió una propuesta de bonistas de ‘pausar’ el pago de intereses de deuda. ¿Podría aliviar los pagos 2026 de Milei?
¿Consuelo para Milei?: Bonistas proponen 'pausa' en el pago de la deuda de países emergentes
Trascendió un documento durante la reunión anual del FMI donde algunos bonistas plantean una "pausa" en los pagos de intereses de deuda si están en crisis.
Milei-Trump: ¿Y los anuncios?
La Libertad Avanza generó una expectativa muy especial acerca de la visita de Javier Milei a Donald Trump con adelanto de inversiones, rescate de bonos, swap, etc., pero nada de eso se anunció ayer. Entonces, ¿La Libertad Avanza creyó su propia exageración sobre el salvavidas de la Casa Blanca?
Ahora el Gobierno se empeña en aclarar los dichos de Trump sobre el apoyo solo si hay una victoria electoral. El ministro de Economía Luis Caputo hasta posteó en X: "Los mercados entendieron mal. Entendieron que Trump dijo que el apoyo de Estados Unidos depende de si Milei gana las Elecciones. No es así". Los mercados reaccionaron muy mal y los bonos se derrumbaron.
Días antes, el Gobierno incluso deslizó que podría usar el swap de USD 20.000 millones para pagar la deuda en 2026 que supera los US$ 18.000 millones en vencimientos y donde el nivel de riesgo país impide emitir nueva deuda.
Bonistas proponen “pausa” pero no para todos
Milei debe cubrir en 2026 unos US$9.684 millones en capital y US$8.498 millones en intereses de deuda según los cálculos de la consultora Eco Go.
Sobre los intereses, una propuesta de un grupo de bonistas podría darle un alivio a Milei, aunque todo es muy prematuro y no se contempla a todos los países.
Según da cuenta este miércoles (15/10) el diario Clarín, un grupo de bonistas propuso en el marco de la reunión anual del FMI, una "pausa" en los pagos de intereses de deuda por hasta un año en mercados emergentes, pero solo en el caso de situaciones de emergencia.
Se trata de que los países en vías de desarrollo puedan diferir la cancelación de vencimientos incluyendo ciertas condiciones, por ser los más vulnerables a shock externos. Especialmente, las naciones de ingresos más bajos pero también las de ingresos medios como Argentina.
La idea tiene como basamento la reestructuración de deuda que hizo Barbados en 2019 que implicó un diferimiento del pago de capital e intereses por hasta 2 años después de que el país caribeño sufriera los datos del paso de un huracán.
El borrador de los bonistas pretende ahora ampliar los casos en que se pueda pausar los pagos a otros eventos de crisis como shocks sanitarios, bélicos y hasta macroeconómicos, en este último encuadraría la Argentina.
Otra de las condiciones que debe darse para la “pausa” en los pagos es que el país deudor debe declarar una emergencia nacional y presentar documentación de respaldo.
