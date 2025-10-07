El Presidente Javier Milei tuvo un cruce el martes (07/10) con un vecino mientras firmaba autógrafos a militantes libertarios durante su visita a la ciudad de Mar del Plata para respaldar la candidatura a diputado nacional de Diego Santilli.
EN MAR DEL PLATA
Javier Milei a vecino: "Te bajo más la inflación así puteás un poco más"
El Presidente respondió críticas de vecino marplatense mientras firmaba autógrafos al visitar la ciudad para respaldar a Diego Santilli
"Igual te estoy arreglando la vida", le gritó el mandatario a un vecino marplatense que lo llamó “estafador” desde el balcón de un edificio.
Mientras continuaban los insultos, los militantes libertarios arengaron al Presidente a que vuelva a responder a las agresiones verbales: “Dome, Milei, dome”.
"Te voy a bajar un poco más la inflación así puteas un poco más, dale", agregó el mandatario.
Milei se mostró junto a Diego Santilli en la ciudad balnearia para apoyar su candidatura a diputado en la provincia de Buenos Aires tras la renuncia de José Luis Espert, quien hasta el domingo era el primer candidato de La Libertad Avanza en ese distrito.
