ACTUALIDAD Javier Milei > Diego Santilli > Mar del Plata

EN MAR DEL PLATA

Javier Milei a vecino: "Te bajo más la inflación así puteás un poco más"

El Presidente respondió críticas de vecino marplatense mientras firmaba autógrafos al visitar la ciudad para respaldar a Diego Santilli

07 de octubre de 2025 - 20:16
Millei llegó a Mar del Plata para apoyar la candidatura de Diego Santilli

Foto: NA

El Presidente Javier Milei tuvo un cruce el martes (07/10) con un vecino mientras firmaba autógrafos a militantes libertarios durante su visita a la ciudad de Mar del Plata para respaldar la candidatura a diputado nacional de Diego Santilli.

"Igual te estoy arreglando la vida", le gritó el mandatario a un vecino marplatense que lo llamó “estafador” desde el balcón de un edificio.

javier Milei con seguidores de LLA en Mar del Plata

javier Milei con seguidores de LLA en Mar del Plata

Mientras continuaban los insultos, los militantes libertarios arengaron al Presidente a que vuelva a responder a las agresiones verbales: “Dome, Milei, dome”.

"Te voy a bajar un poco más la inflación así puteas un poco más, dale", agregó el mandatario.

El Presidente junto a Diego Santilli (Foto La Naci&oacute;n)

El Presidente junto a Diego Santilli (Foto La Nación)

Milei se mostró junto a Diego Santilli en la ciudad balnearia para apoyar su candidatura a diputado en la provincia de Buenos Aires tras la renuncia de José Luis Espert, quien hasta el domingo era el primer candidato de La Libertad Avanza en ese distrito.

