El plan de Trump para Gaza incluye una amnistía a los arrepentidos de Hamás

Aunque ni Israel ni Hamás han dado una respuesta oficial sobre si han aceptado el plan de paz, Trump ha anunciado que el mundo se encuentra en la antesala del final de la guerra, justamente después de que Netanyahu diera el beneplácito de Israel a la iniciativa de la Casa Blanca que consta de 21 puntos y que incluye un alto al fuego en Gaza, la entrega de los rehenes cautivos y la rendición de Hamás, así como plantea el establecimiento en la posguerra de un marco de gobernanza con supervisión internacional en dicho enclave palestino.

Días antes de la visita de Netanyahu al Despacho Oval, el mismo plan de paz de Trump había obtenido el visto bueno de la Liga Árabe, la cual se reunió al margen de la Cumbre de la ONU en Nueva York, y a quien Trump prometió que no permitiría que Israel anexe Cisjordania.

En medio de esta coyuntura al borde de un alto al fuego, Hamás, según la cadena de noticias CBS News que habló con una fuente cercana a las negociaciones, “se inclina por aceptar” la propuesta del presidente de Estados Unidos.

Al respecto, la milicia palestina ha solicitado una serie de aclaraciones a Qatar, el mediador del conflicto, para que le garantice que ante un desarme o una rendición de Hamás no se reanudará la guerra, ni Israel anexionará el territorio palestino, ni tampoco se perseguirá a los combatientes en el extranjero. El grupo palestino evalúa rendirse en Gaza, ya que una cláusula del plan de Trump estipula que se podrá amnistiar a combatientes de Hamás en caso de que entreguen sus armas y se arrepientan.

image Trump considera que las FDI/Israel ya han asesinado a la mayoría de los terroristas de Hamás involucrados en el atentado del 7/10/23. La única opción, aunque no es de su agrado, para evitar prolongar el sufrimiento de la región, es amnistiar a los que se arrepientan y entreguen armas, según Reuters y Ap News.

“Un plan de Estados Unidos para Gaza, visto por Reuters el viernes, propone un alto al fuego de 60 días y la liberación de 28 rehenes israelíes vivos y muertos en la primera semana, a cambio de la liberación de 1.236 prisioneros palestinos y los restos de 180 palestinos fallecidos. El documento... incluye el envío de ayuda humanitaria a Gaza tan pronto como Hamás apruebe el acuerdo de alto al fuego”, asegura la agencia de noticias Reuters.

Mientras tanto, del lado de Israel, los aliados nacionalistas de la coalición gobernante han expresado malestar por la filtración de que Netanyahu ha aceptado el plan y de las cláusulas. En ese sentido, el ministro israelí de Finanzas, el ultraderechista Bezalel Smotrich, lo calificó de "estrepitoso fracaso diplomático". Según él, el plan supone "cerrar los ojos y dar la espalda a las lecciones del 7 de octubre de 2023".

El plan de paz de Trump: alto al fuego en Gaza, libertad para los rehenes y amnistía para arrepentidos de Hamás

La iniciativa de paz propuesta por el gobierno de Trump, contempla un alto al fuego en Gaza, la liberación de todos los rehenes cautivos y la creación de un comité que gobernaría la Franja de Gaza durante un período de transición, así como el despliegue de una fuerza internacional que controle violaciones e incursiones militares.

La iniciativa de Trump consta de 21 puntos, plantea un "alto al fuego inmediato si ambas partes lo aceptan", prevé la retirada de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) de Gaza y la creación de un gobierno temporal neutral formado por palestinos cualificados y expertos internacionales, bajo la supervisión de un nuevo organismo transitorio internacional, la 'Comisión de Paz', que estaría presidida por Trump y Tony Blair, el ex ministro británico.

El plan también exige que Israel no anexione la Franja de Gaza ni Cisjordania y que se comprometa a no volver a atacar dichas zonas.

En caso de Hamás, deberá rendirse, pero se le dará una amnistía para los miembros que entreguen sus armas y se arrepientan. La iniciativa prevé destruir los túneles y el armamento militar de Hamás, para desmilitarizar el enclave y erradicar al terrorismo del control de la Franja de Gaza.

Al mismo tiempo se desplegarán fuerzas internacionales en los alrededores de Gaza para garantizar que Hamás no lance fuego a Tel Aviv, así como para evitar que Israel incumpla su palabra y ejecute un nuevo asedio o anexión.

Asimismo, luego de que oficialmente Israel acepte el acuerdo, según una cláusula del plan de paz de Trump, Hamás tiene hasta 72 horas para liberar a todos los rehenes y entregar los cadáveres de los que han fallecido: de lo contrario, caerán municiones de las tropas estadounidenses.

De alcanzarse el alto al fuego en Gaza, la libertad de los 20 rehenes que aún siguen vivos y la rendición de Hamás, Donald Trump podría ser candidato al Premio Nobel de la Paz.

Principales puntos del plan de paz de Trump para Gaza

Cese inmediato de hostilidades: Las operaciones militares se suspenderían y las líneas de frente quedarían congeladas. Liberación de rehenes vivos y fallecidos en 72 horas:Todos los rehenes, vivos y sus restos, serían devueltos dentro de 48–72 horas después de que Israel acepte públicamente el acuerdo. Intercambio de prisioneros palestinos: Israel liberaría decenas o cientos de presos palestinos que cumplen condenas de por vida y miles detenidos desde el inicio del conflicto, además de entregar los restos de palestinos fallecidos en proporción. Amnistía y salida segura para miembros de Hamás que capitulen: Quienes se comprometan al “convivencia pacífica” recibirían amnistía. Los que deseen salir de Gaza podrían hacerlo bajo paso seguro hacia países receptores. Ruptura del rol político de Hamás: Hamás quedaría excluida del gobierno directo o indirecto de Gaza. Demilitarización: Toda infraestructura ofensiva militar —túneles, arsenal, cuarteles, etc.— debe ser destruida. Ayuda humanitaria masiva y rehabilitación: Envío inmediato de ayuda y reconstrucción de infraestructura: agua, electricidad, hospitales, carreteras, remoción de escombros. Distribución de ayuda por agencias internacionales: El reparto lo harían la ONU, la Media Luna Roja y otras instituciones independientes sin interferencia de Israel o Hamás. Gobierno transitorio tecnócrata supervisado internacionalmente: Se crearía un gobierno temporal con expertos palestinos supervisado por un nuevo organismo internacional (incluyendo EE.UU. y aliados), hasta que la Autoridad Palestina (AP) se reforme. Punto en controversia con Israel, quien pretende que en el gobierno temporal no haya ningun palestino Zona económica y reconstrucción con incentivos: Se establecería una zona económica especial con tarifas reducidas para fomentar inversiones y empleo. No desplazamiento forzado; retorno voluntario: Nadie será obligado a abandonar Gaza. Quienes salgan podrán volver cuando lo deseen. Garantías de seguridad por parte de socios regionales: Países vecinos ofrecerían seguridad respaldatoria para asegurar el cumplimiento del plan y evitar amenazas Fuerza internacional de estabilización temporal Una fuerza internacional desplegaría en Gaza para supervisar seguridad y entrenar a una fuerza policial palestina. Retirada gradual de las fuerzas israelíes Israel entregaría progresivamente el control, retirando sus fuerzas conforme la seguridad externa lo permita. Aplicación parcial aunque Hamás no acepte Si Hamás rechaza todo o parte del plan, algunas cláusulas se aplicarían en zonas “libres de terrorismo”, bajo control internacional. Prohibición de ataques a Qatar y reconocimiento de su rol mediador Israel se comprometería a no realizar bombardeos en Qatar y reconocería su función diplomática. Programa de desradicalización y diálogo interreligioso Se implementaría un plan de cambio de mentalidades mediante diálogo religioso y educación. Condicionalidad para un eventual estado palestino La posibilidad de un Estado palestino quedaría supeditada a reformas de la AP y cumplimiento de otros términos. Prohibición de anexión de Gaza Israel se compromete a no anexar Gaza como parte permanente. Transición gradual hacia el control palestino Una vez cumplidos los requisitos de seguridad y gobernanza, la AP podría asumir el control de Gaza. Diálogo continuo para paz y coexistencia Estados Unidos organizaría un mecanismo de diálogo para un horizonte político de paz duradera.

