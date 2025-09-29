Sociedad del yerno judío de Donald Trump y Arabia Saudita: Smotrich y Ben Gvir están'out'

El acuerdo está valorado en US$ 55.000 millones si se incluye la deuda de EA, superando el precio de US$ 32.000 millones pagado para privatizar TXU, la empresa de servicios públicos de Texas en 2007, que había batido récords de adquisiciones apalancadas.

El PIF, hoy el mayor accionista individual de Electronic Arts, mantendrá su inversión existente del 9,9% en la empresa.

Barron's:

Los compradores están pagando un precio elevado y aportando una cantidad sustancial de capital, lo cual impide generar una rentabilidad amplia, suponiendo que el acuerdo obtenga la aprobación de los accionistas. Los compradores están pagando un precio elevado y aportando una cantidad sustancial de capital, lo cual impide generar una rentabilidad amplia, suponiendo que el acuerdo obtenga la aprobación de los accionistas.

Parámetros

Esta operación es un movimiento acorde con las compras de parte de las acciones de marcas de peso como Nintendo o Capcom, o su inversión en áreas como los eSports.

Un obstáculo: Electronic Arts es notoria por haber dado luz verde a sagas como 'Mass Effect' o 'Dragon Age', cuyo contenido podría chocar frontalmente con la política de Araia Saudita muy poco tolerante con las políticas queer e integradoras que marcaban las temáticas de estos juegos.

Uno de los muchos precedentes en ese sentido: un DLC de 'Assassin's Creed Mirage' financiado por Arabia Saudí y ambientado en el país, enfrentó las protestas del personal de la empresa desarrolladora, Ubisoft.

El negocio

Fundada en 1982 por Trip Hawkins como productora de juegos para PC, Electronic Arts es una empresa estadounidense desarrolladora y distribuidora de videojuegos.

Los compradores pagarán US$ 210 por acción en efectivo, una prima del 25% sobre el precio de cierre de la acción (US$ 168,32 el jueves 25/09), el día antes de que The Wall Street Journal informara que Electronic Arts negociba un acuerdo con el grupo Silver Lake.

Las acciones de Electronic Arts subieron un 5%, hasta los US$ 203,14, en las primeras operaciones del lunes.

Entonces, cotiza 3,5% por debajo del precio de la operación, ya que los inversores tendrán que esperar hasta la fecha de cierre prevista en el 1er. trimestre de 2027 para recibir su pago.

Dado el tamaño de la operación y la aprobación de la junta directiva, parece improbable que se presente una oferta superior.

Ante la improbabilidad de otra oferta, el margen de arbitraje parece ajustado.

Hasta el repunte de este año, las acciones de Electronic Arts no habían tenido un desempeño sólido, cotizando en un rango de US$ 125 a US$ 150 durante la mayor parte de los últimos 5 años.

El analista de Citi, Jason Bazinet, escribió el viernes 26/09 por la noche en una nota a sus clientes que una posible compra apalancada "sugiere una TIR (tasa interna de retorno) relativamente moderada para el comprador".

Sus cálculos, basados en términos ligeramente diferentes a los de la operación real, arrojaron una TIR de apenas 3%, suponiendo un múltiplo de salida de 15 veces el Ebitda (beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) después de 5 años.

Esa sería una TIR baja, ya que los compradores buscan una rentabilidad de al menos el 15%.

Entre los factores que podrían frenar la rentabilidad se encuentra el cuantioso pago de capital que realizarán los compradores.

El grupo Silver Lake aportará US$ 36.000 millones en capital, incluyendo una participación del 10% que ya posee PIF, y obtener un préstamo de US$ 20.000 millones a través de JPMorgan Chase.

A propósito, JPMorgan gestiona la financiación por sí mismo. Esto demuestra que, a pesar del crecimiento de los prestamistas privados no bancarios, los bancos pueden aprovechar su potencial financiero en una gran transacción, y JP Morgan es el líder del sector bancario.

electronic arts1 Dado el alto precio del acuerdo, podría ser difícil para los compradores generar ganancias descomunales en este negocio.

Advertencia

Cuanto mayor sea la aportación de capital, menor será la TIR potencial, ya que los compradores no se benefician tanto del apalancamiento.

La nueva Electronic Arts tendrá un apalancamiento considerable de más de US$ 20.000 millones, incluyendo la deuda asumida, o alrededor de 7 veces el Ebitda proyectado, en el año fiscal de la compañía que termina en marzo, según estimaciones de Barron's .

Supongamos una tasa del 7% sobre la nueva deuda: la empresa podría estar pagando US$ 1.400 millones en intereses anuales, una porción considerable de su flujo de caja libre acumulado de US$ 1.800 millones.

Los compradores están claramente optimistas respecto a la gama de juegos de Electronic Arts, incluido Battlefield 6, cuyo lanzamiento está previsto para octubre.

Los compradores están pagando alrededor de 20 veces el Ebitda estimado de aproximadamente US$ 2.700 millones en el año fiscal actual que termina en marzo de 2026, y cerca de 27 veces incluyendo la compensación basada en acciones.

El analista de Benchmark, Mike Hickey, tiene una opinión diferente sobre el acuerdo. En una nota a sus clientes, escribió que el acuerdo "subestima la capacidad de generar ganancias a largo plazo de EA".

“En un marco de ganancias normalizado para el año fiscal 27-28, aplicando un múltiplo de 25x en línea con Take-Two, valoramos a EA en US$250 por acción, con un camino en el mejor de los casos a US$300 si Battlefield se convierte en el líder en participación de mercado”, escribió.

Es probable que los compradores compartan el optimismo de Hickey. Y Silver Lake goza de una sólida reputación en el mundo tecnológico.

Pero dado el alto precio del acuerdo, podría ser difícil para los compradores generar ganancias descomunales en este negocio.

