Una miniserie de Apple TV+ pone el foco en los escándalos y conflictos dentro de un noticiero matutino, mostrando cómo las ambiciones personales y los dilemas éticos atraviesan el mundo del periodismo. La historia logró mantenerse temporada tras temporada pese a las críticas divididas y audiencias polémicas, demostrando que el interés del público no siempre se mide solo en aplausos.
NO TE QUEDES AFUERA
La miniserie de 10 episodios que prende fuego la conversación
Esta miniserie de Apple TV+ explora los escándalos, el poder y la política en un noticiero: polémica, premios y culebrón que no paran de dar que hablar.
La miniserie donde el poder y la ambición son noticia
En The Morning Show, Jennifer Aniston y Reese Witherspoon interpretan a Alexandra “Alex” Levy y Bradley Jackson respectivamente, las líderes de un equipo que muestra las luchas internas, los dilemas éticos y las ambiciones de quienes manejan la información. La serie, disponible en Apple TV+ con 10 episodios por temporada, arranca con la salida de Mitch Kessler, el co-conductor despedido tras ser denunciado por acoso sexual, y sigue mostrando cómo Alex intenta mantenerse en la cima mientras Bradley, con su impulsividad, desestabiliza la estructura del canal.
Billy Crudup interpreta a Cory Ellison, el CEO que maneja los hilos desde el despacho, mientras que Mark Duplass, Gugu Mbatha-Raw y Néstor Carbonell le aportan tensión y matices humanos.
Pero la serie no se queda solo en la vida personal de los personajes: en temporadas posteriores aborda la pandemia del COVID-19, la desigualdad racial, la insurrección en el Capitolio y la invasión rusa a Ucrania, mostrando con crudeza cómo el noticiero refleja el mundo real.
El dato de producción es llamativo: cada episodio costó más de 15 millones de dólares, lo que la convierte en una de las series más caras de la historia. Apple apostó por mantener el proyecto a pesar de las críticas divididas, convencido de que el talento y la polémica siempre atraen espectadores.
Premios, críticas y un público que no se pone de acuerdo
La recepción de The Morning Show es un caso de estudio: los críticos suelen elogiarla, con especial atención a Aniston y Crudup, y acumula 27 nominaciones a los Emmy, mientras que el público se muestra mucho más duro. Según Rotten Tomatoes, la serie tiene un 34% de aprobación entre los espectadores, frente a un 68% de críticas favorables. Aun así, Apple renovó la serie para una quinta temporada antes de que se estrenara la cuarta, mostrando que el interés sigue siendo fuerte.
Paste Magazine definió la sensación de muchos: "‘The Morning Show’ ofrece una maravillosa vía de escape. Así que disfruten del culebrón en el que nadie, excepto Billy Crudup, sabe que están metidos". The Wrap subrayó la actuación de Aniston: "Jennifer Aniston aprende el precio del liderazgo en nuevos episodios emocionantes y agotadores", mientras que Screen Anarchy destacó un momento de impacto: "La conclusión del próximo Episodio 3 me hizo ponerme de pie y aplaudir, a pesar de estar solo en el salón de mi casa".
¿Es un drama que refleja las tensiones reales del poder mediático o un culebrón exagerado para generar rating? Lo cierto es que la serie sigue siendo tema de conversación, sumando talento, polémica y premios, y demostrando que, aunque no todos la amen, pocos pueden ignorarla.
---------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
La miniserie de 10 episodios que se sale de todo lo que conocés
La fascinante miniserie de 8 episodios que recién llegó y sorprende a todos
La brillante miniserie que se vuelve adictiva desde el primer capítulo
La nueva miniserie de 10 episodios que no baja el ritmo en ningún momento