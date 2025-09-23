La miniserie de 10 episodios que prende fuego la conversación

El dato de producción es llamativo: cada episodio costó más de 15 millones de dólares, lo que la convierte en una de las series más caras de la historia. Apple apostó por mantener el proyecto a pesar de las críticas divididas, convencido de que el talento y la polémica siempre atraen espectadores.

Premios, críticas y un público que no se pone de acuerdo

La recepción de The Morning Show es un caso de estudio: los críticos suelen elogiarla, con especial atención a Aniston y Crudup, y acumula 27 nominaciones a los Emmy, mientras que el público se muestra mucho más duro. Según Rotten Tomatoes, la serie tiene un 34% de aprobación entre los espectadores, frente a un 68% de críticas favorables. Aun así, Apple renovó la serie para una quinta temporada antes de que se estrenara la cuarta, mostrando que el interés sigue siendo fuerte.

image Los críticos elogian las actuaciones y el guion, mientras la audiencia la critica duramente. Aun así, acumula premios, nominaciones y renovaciones, manteniéndose como un fenómeno televisivo que genera debate constante.

Paste Magazine definió la sensación de muchos: "‘The Morning Show’ ofrece una maravillosa vía de escape. Así que disfruten del culebrón en el que nadie, excepto Billy Crudup, sabe que están metidos". The Wrap subrayó la actuación de Aniston: "Jennifer Aniston aprende el precio del liderazgo en nuevos episodios emocionantes y agotadores", mientras que Screen Anarchy destacó un momento de impacto: "La conclusión del próximo Episodio 3 me hizo ponerme de pie y aplaudir, a pesar de estar solo en el salón de mi casa".

¿Es un drama que refleja las tensiones reales del poder mediático o un culebrón exagerado para generar rating? Lo cierto es que la serie sigue siendo tema de conversación, sumando talento, polémica y premios, y demostrando que, aunque no todos la amen, pocos pueden ignorarla.

