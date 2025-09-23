Javier Milei logró su reunión y su foto con Donald Trump este martes (23/09), mientras todos se preguntan qué pedirá a cambio USA por el apoyo político y económico a su par argentino. Pero un dato de color encendió las chicanas en X: el regalo que le hizo el estadounidense.
FOTO Y REPERCUSIONES
El regalo de Trump a Milei hizo estallar X: "Fondo de olla"
Javier Milei se reunió finalmente con Donald Trump, quien le hizo un regalo particular que desató chicanas en X, mientras los libertarios están eufóricos.
El propio Milei compartió en X la foto con Trump, posando con el obsequio en cuestión: se trata del tuit impreso en el que el presidente de USA le expresó públicamente más temprano su apoyo para la "reelección" (¿sabrá Donald que primero hay que superar las elecciones legislativas de octubre?).
Mientras los libertarios celebran eufóricos este gesto, otros usuarios de X se burlan del obsequio...
------------
