El regalo de Trump a Milei hizo estallar X: "Fondo de olla"

Javier Milei se reunió finalmente con Donald Trump, quien le hizo un regalo particular que desató chicanas en X, mientras los libertarios están eufóricos.

23 de septiembre de 2025 - 14:41
Una de las fotos del encuentro entre Javier Milei y Donald Trump.

Javier Milei posa junto a Donald Trump y el regalo.

Javier Milei posa junto a Donald Trump y el 'regalo'.

Javier Milei logró su reunión y su foto con Donald Trump este martes (23/09), mientras todos se preguntan qué pedirá a cambio USA por el apoyo político y económico a su par argentino. Pero un dato de color encendió las chicanas en X: el regalo que le hizo el estadounidense.

Mientras los libertarios celebran eufóricos este gesto, otros usuarios de X se burlan del obsequio...

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/MarianoA79/status/1970546616357605787&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/fedeaikawa/status/1970532984496247220%20&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/sinurrieta/status/1970532948391657689&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/sinurrieta/status/1970535117031363007&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/myriambregman/status/1970534949087518977&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/JuanCLunaN/status/1970533381508112798&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/norabar/status/1970539362484957572&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/MarceOzz/status/1970539153558507776&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/DanielCatalano_/status/1970543483925500237&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/InsurgentMemory/status/1970552582176391398&partner=&hide_thread=false

