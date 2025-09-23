Trump se apura y apoya a Milei para la reelección, pero no dio detalles del salvataje

De hecho, en un mensaje previo a la reunión, Trump dio su respaldo para la "reelección" de Milei, a lo que volvió a aludir en el encuentro cuando se refirió a él como "el presidente y futuro presidente" de la Argentina. "Para el trabajo que está haciendo, necesita el siguiente mandato", dijo Trump.

En un mensaje en su red social, Truth, Trump calificó a Milei como "muy respetado" y un "líder verdaderamente fantástico", a la vez que ponderó su gestión al señalar que "ha devuelto la estabilidad" a la economía argentina tras heredar un "desastre total" del anterior "presidente de izquierda radical", en alusión a Alberto Fernández, a quien comparó con su predecesor, el demócrata Joe Biden.

“Hemos tenido una tremenda relación con Argentina, que se ha convertido en un fuerte aliado, gracias al Presidente Milei. Espero seguir trabajando estrechamente con él para que nuestros dos países puedan continuar en sus increíbles caminos de éxito", agregó.

En el final de su mensaje, el presidente de USA dijo que Milei "un muy buen amigo, luchador y ganador" y expresó su respaldo "para la reelección como presidente". "Nunca los defraudará", cerró.

En el encuentro, Trump le entregó a Milei una copia impresa de ese mensaje, similar a un tuit.

Tampoco en ese mensaje , sin embargo, Trump mencionó detalles del apoyo de tipo económico que anticipó un día antes su secretario del Tesoro, Scott Bessent.

En el contacto con la prensa, Bessent intervino para destacar "las transformaciones increíbles" durante la gestión de Milei.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/1970534001916985399&partner=&hide_thread=false Impresionante reunión!

Impresionante apoyo a la gestión de nuestro Presidente @JMilei!

Argentina será próspera!

Gracias Presidente de los Estados Unifos @realDonaldTrump

Gracias Secretario @SecScottBessent

Gracias Secretario @marcorubio pic.twitter.com/WyjAWGIg7i — totocaputo (@LuisCaputoAR) September 23, 2025

Entre las primeras repercusiones del encuentro hubo un mensaje del ministro de Economía, Luis Caputo, quien calificó de "impresionante apoyo" el expresado a Milei por Trump.

