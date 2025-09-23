REUNIÓN EN NYC
Trump se apura y apoya a Milei para la reelección, pero no dio detalles del salvataje
Donald Trump y Javier Milei se reunieron este martes en Nueva York en medio de la expectativa por el rescate financiero al que se comprometió el Tesoro de USA.
El presidente de USA, no obstante, evitó dar precisiones al respecto en el breve contacto con la prensa que compartió con Milei. Se limitó a decir que no cree que la Argentina necesite "un rescate" y que su secretario del Tesoro, Scott Bessent, "está trabajando" para que "obtengan todo lo que necesitan para que la Argentina vuelva a ser grande".
Incluso cuando Bessent fue requerido de más detalles sobre a qué se refería cuando dijo que habría una respuesta contundente del gobierno estadounidense, fue Trump quien tomó la palabra para señalar que "Milei tiene nuestro respaldo".
En otro extremo, Trump fue enfático en el apoyo político a su par argentino. Manifestó su "apoyo en un 100%" de cara a las elecciones "para Presidente" -aunque los próximos son comicios legislativos- en un gesto que, dijo, "no hace a menudo".
De hecho, en un mensaje previo a la reunión, Trump dio su respaldo para la "reelección" de Milei, a lo que volvió a aludir en el encuentro cuando se refirió a él como "el presidente y futuro presidente" de la Argentina. "Para el trabajo que está haciendo, necesita el siguiente mandato", dijo Trump.
En un mensaje en su red social, Truth, Trump calificó a Milei como "muy respetado" y un "líder verdaderamente fantástico", a la vez que ponderó su gestión al señalar que "ha devuelto la estabilidad" a la economía argentina tras heredar un "desastre total" del anterior "presidente de izquierda radical", en alusión a Alberto Fernández, a quien comparó con su predecesor, el demócrata Joe Biden.
“Hemos tenido una tremenda relación con Argentina, que se ha convertido en un fuerte aliado, gracias al Presidente Milei. Espero seguir trabajando estrechamente con él para que nuestros dos países puedan continuar en sus increíbles caminos de éxito", agregó.
En el final de su mensaje, el presidente de USA dijo que Milei "un muy buen amigo, luchador y ganador" y expresó su respaldo "para la reelección como presidente". "Nunca los defraudará", cerró.
En el encuentro, Trump le entregó a Milei una copia impresa de ese mensaje, similar a un tuit.
Tampoco en ese mensaje , sin embargo, Trump mencionó detalles del apoyo de tipo económico que anticipó un día antes su secretario del Tesoro, Scott Bessent.
En el contacto con la prensa, Bessent intervino para destacar "las transformaciones increíbles" durante la gestión de Milei.
Entre las primeras repercusiones del encuentro hubo un mensaje del ministro de Economía, Luis Caputo, quien calificó de "impresionante apoyo" el expresado a Milei por Trump.
