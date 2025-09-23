Cómo es el medicamento que Donald Trump recomienda para el autismo

Mientras que MedlinePlus explica que, "la leucovorina actúa al proteger las células saludables contra los efectos del metotrexato u otros medicamentos similares, mientras permite que el metotrexato penetre en las células cancerosas y las elimine".

Leucovorina y autismo

Ahora bien, se cree que la leucovorina puede tener potencial para mejorar habilidades en algunos niños con autismo, de acuerdo con ciertos estudios.

"Aún estamos en la recta final", dijo Richard Frye, neurólogo pediátrico que estudia la leucovorina, sugiriendo que la investigación aún está en sus primeras etapas, apunta The Washington Post. "Pero creemos que podría ayudar a muchos niños".

En el primero de sus estudios, donde participaron 44 niños, el 67% de los que tomaron el medicamento experimentaron mejoras en el lenguaje receptivo y expresivo, con 12 semanas de tratamiento, detalla The Washington Post.

Sin embargo, los investigadores piden calma y más estudios para confirmar el posible papel de la leucovorina en el tratamiento del autismo.

“Podría ser una opción para algunos, pero la evidencia que tenemos es realmente, realmente débil”, ha señalado el psiquiatra David Mandell, de la Universidad de Pensilvania, según El HuffPost.

Aún así, Trump ya la ha recomendado como alternativa para tratar el Trastorno del Espectro Autista, y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) empezó a tomar medidas para que este tratamiento esté disponible para los síntomas del autismo.

FDA inicia aprobación del medicamento

En un comunicado la FDA anunció inició "la aprobación de las tabletas de leucovorina cálcica para pacientes con deficiencia cerebral de folato (DFC), una afección neurológica que afecta el transporte de folato (una vitamina esencial para la salud cerebral) al cerebro".

"Se ha observado que las personas con deficiencia cerebral de folato presentan retrasos en el desarrollo con características autistas (p. ej., dificultades con la comunicación social, el procesamiento sensorial y conductas repetitivas), convulsiones y problemas de movimiento y coordinación", agregaron.

En ese sentido, avisaron que están trabajando en un proceso para cambiar la etiqueta del medicamento e incluir la información científica esencial necesaria para el uso seguro y eficaz de estos medicamentos en pacientes adultos y pediátricos con DFC.

Al respecto, la Fundación para la Ciencia del Autismo enfatizó que se requieren más estudios antes de llegar a una conclusión y no recomienda la leucovorina para el autismo.

"Se necesitaría un estándar científico mucho más alto para determinar si la leucovorina es un tratamiento eficaz y seguro para el autismo", indicaron.

"Según los datos existentes, la Fundación para la Ciencia del Autismo no la recomienda como tratamiento para el autismo", afirmaron.

