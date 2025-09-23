Prohibidos: Anmat fue contra una decena de cosméticos, serums y otros tratamientos contra el acné

- Serum facial Azelaic Topical acid, marca “Kiso Care”

- Crema A-CONTROL Azelaic Acid, marca “Nine Less”

- Serum azelaic acid 10+ Hyaluron redness soothing, marca “Anua”

- Crema facial SUPRA AZELAIC ACID, marca “Zealsea”

- Crema booster 10% azelaic acid, marca “Paulas's Choice”

- Suero azelaic acid 10 AZ, marca “Cos de Baha”

- Crema para el acné 14% Azelaic Acid, marca “Bechoicen”

aviso_331806

Según indicó la Anmat, la venta de estos productos -que se promocionaban tanto en plataformas de comercio electrónico como en sitios web, tal como Mercado Libre y 'regybeauty.com', que ofrecían envíos a todo el país- queda prohibida en todas sus presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos.

En los considerandos se explicó que ninguno de estos productos contaba con registros ante el organismo y por ello fueron calificados como "ilegítimos" En los considerandos se explicó que ninguno de estos productos contaba con registros ante el organismo y por ello fueron calificados como "ilegítimos"

Por este motivo, con el objetivo de "proteger a eventuales usuarios de los efectos derivados del uso de los productos involucrados" de los cuales se "desconoce el establecimiento que estuvo a cargo de su elaboración" y "no es posible brindar garantías acerca de su eficacia, seguridad y/o formulación con ingredientes permitidos" el organismo prohibió su venta " hasta tanto se encuentren regularizados".

anmat.jpg La medida de ANMAT alcanza a productos cosméticos con ácido azelaico de reconocidas marcas.

