Balón de Oro: Se hundió el Dibu Martínez como mejor arquero y el error en redes

La entrega de los premios Balón de Oro quedó envuelto en una verdadera polémica que tuvo como protagonista a Emiliano Dibu Martínez debido a un fallo en las cuentas oficiales de redes sociales que hicieron que apareciera como ganador del premio Lev Yashin, que finalmente fue entregado a Gianluigi Donnarumma.
El actual arquero del Manchester City fue reconocido por su gran temporada en el Paris Saint Germain, donde fue clave para que el elenco parisino levante su primer Champions League. Si bien la final ante Inter terminó con un inobjetable 5-0 para los de Luis Enrique, el italiano tuvo atajadas claves en las rondas anteriores.
Gianluigi Donnarumma destronó al Dibu Martínez
De esta manera, el ex Milán destronó al guardavalla argentino campeón del mundo en Qatar 2022, que venía de ganarlo en las ediciones de 2023 y 2024. Teniendo en cuenta que el italiano también se quedó con este reconocimiento en 2021, alcanzó al argentino con dos trofeos de esta índole.
El marplatense, en tanto, quedó en la octava posición, por debajo de Jan Oblak (7°), del Atlético de Madrid, y encima de Lucas Chevalier (9°), hoy en el PSG, pero que venía de atajar en el Lille francés. En el podio, por debajo del italiano, quedaron Allison Becker (2°), del Liverpool, y Yann Sommer (3°), del Inter de Milán.
Además, con esta consagración, Donnarumma igualó al Dibu Martínez como el máximo ganador del trofeo Yashin con dos premios cada uno. El galardón, que comenzó a entregarse en 2019, fue otorgado también a Alisson en la primera edición y a Thibaut Courtois en 2022.
El blooper de la cuenta del Balón de Oro que tuvo como protagonista al Dibu Martínez
A lo largo del día, la cuenta oficial del Balón de Oro (@BallonD'or) publicó en qué posición iban quedando los nominados al premio principal. No obstante, el Trofeo Yashin no fue la excepción. De hecho, fue protagonista de un insólito error que confundió a todo el mundo.
Si bien la imagen que dieron a conocer daba a Donnarumma como el ganador, en la descripción de la imagen y el orden del podio pusieron a Emiliano Martínez en el primer puesto. Por lo tanto, la confusión fue total. Lo más llamativo era que el texto iba acompañado con emojis de números que correspondían a la ubicación de cada uno.
Aunque la publicación fue borrada y republicada casi al instante con el top 10 correctamente ubicado y el italiano como el ganador del trofeo, la imagen se volvió viral. Detrás quedaron Alisson Becker de Liverpool y Yann Sommer de Inter de Milán.
Balón de Oro 2025: cómo quedó la votación del Trofeo Lev Yashin al mejor arquero
1° Gianluigi Donnaruma
2° Alisson Becker
3° Yann Sommer
4° Thibaut Courtois
5° Yassine Bounou (Bono)
6° David Raya
7° Jan Oblak
8° Emiliano “Dibu” Martínez
9° Lucas Chevalier
10° Matz Sels
