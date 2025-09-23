Balón de Oro: Se hundió el Dibu Martínez como mejor arquero y el error en redes

BALONDEOROSEHUNDIOELDIBUMARTINEZCOMOMEJORARQUEROYELERRORENREDESFOTO1 Emiliano Dibu Martínez quedó en el 8avos puesto de la categoría mejor arquero pero un error lo dio ganador del Balón de Oro que fue para Gianluigi Donnarumma.

Además, con esta consagración, Donnarumma igualó al Dibu Martínez como el máximo ganador del trofeo Yashin con dos premios cada uno. El galardón, que comenzó a entregarse en 2019, fue otorgado también a Alisson en la primera edición y a Thibaut Courtois en 2022.

El blooper de la cuenta del Balón de Oro que tuvo como protagonista al Dibu Martínez

A lo largo del día, la cuenta oficial del Balón de Oro (@BallonD'or) publicó en qué posición iban quedando los nominados al premio principal. No obstante, el Trofeo Yashin no fue la excepción. De hecho, fue protagonista de un insólito error que confundió a todo el mundo.

Si bien la imagen que dieron a conocer daba a Donnarumma como el ganador, en la descripción de la imagen y el orden del podio pusieron a Emiliano Martínez en el primer puesto. Por lo tanto, la confusión fue total. Lo más llamativo era que el texto iba acompañado con emojis de números que correspondían a la ubicación de cada uno.

BALONDEOROSEHUNDIOELDIBUMARTINEZCOMOMEJORARQUEROYELERRORENREDESFOTO3 Emiliano Dibu Martínez quedó en el 8avos puesto de la categoría mejor arquero pero un error lo dio ganador del Balón de Oro que fue para Gianluigi Donnarumma.

Aunque la publicación fue borrada y republicada casi al instante con el top 10 correctamente ubicado y el italiano como el ganador del trofeo, la imagen se volvió viral. Detrás quedaron Alisson Becker de Liverpool y Yann Sommer de Inter de Milán.

Balón de Oro 2025: cómo quedó la votación del Trofeo Lev Yashin al mejor arquero

1° Gianluigi Donnaruma

2° Alisson Becker

3° Yann Sommer

4° Thibaut Courtois

5° Yassine Bounou (Bono)

6° David Raya

7° Jan Oblak

8° Emiliano “Dibu” Martínez

9° Lucas Chevalier

10° Matz Sels

