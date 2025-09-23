Newell's en llamas: Tambalea el Ogro Fabbiani y su mujer lo hunde con la historia de la "cama"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/enunabaldosa/status/1970295090548519363?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1970295090548519363%7Ctwgr%5E43783d8c656631943b6741c6660ada7e4193dfdd%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.cronica.com.ar%2Fdepo%2Fligaprofesional%2FVideo-Pipa-Benedetto-canchereo-un-penal-Newells-perdio-con-Belgrano-y-tiembla-el-Ogro-Fabbiani-como-DT-Leproso-20250922-0024.html&partner=&hide_thread=false Así pateó un penal el Pipa Benedetto en Belgrano vs. Newell's.pic.twitter.com/57INJKF7s3 — En Una Baldosa (@enunabaldosa) September 23, 2025

El pasado de Darío Benedetto, su peor condena

El último gol de Benedetto en el fútbol argentino fue hace casi dos años, el 10 de octubre de 2023, en la derrota de Boca ante Belgrano por 4-3.

En tanto, vale mencionar que Benedetto y los penales no se llevan bien y uno de los momentos más recordados fue frente a Corinthians por los octavos de final de la Copa Libertadores 2022. En ese partido, en La Bombonera, erró dos penales: primero, el palo le negó el gol durante el tiempo reglamentario y, después, lo tiró afuera cuando, de convertir, el Xeneize pasaba de ronda.

Después, Benedetto erró contra Talleres de Córdoba por la Liga Profesional 2022; José Devecchi le atajó uno por la Copa de la Liga 2023 y en 2024 falló en la altura de Potosí, por la Copa Libertadores.

Pero más allá de esta particularidad, también hay que señalar que Pipa viene de malas presentaciones en el fútbol mexicano y paraguayo desde su controvertida salida de Boca. En los Gallos Blancos jugó menos de ocho encuentros sin marcar goles, y la situación en Olimpia de Paraguay aún fue peor: se fue sin convertir y atravesado por varias lesiones.

El Ogro Fabbiani explotó en conferencia de prensa tras la caída de Newell’s ante Belgrano de Córdoba

Una vez consumada la caída de la “Lepra”, Cristián Ogro Fabbiani no tuvo reparos en asegurar que su equipo mereció mejor suerte. “El equipo por momentos fue muy superior a Belgrano”, sentenció Fabbiani, minimizando el impacto del 3-0 en el marcador.

La frustración del DT se centró en la actuación del VAR. “Mastrángelo en el VAR nos perjudicó, le explique a Zamora que no es culpa de ellos, si tenes un VAR te tiene que ayudar, me tira todo el trabajo de la semana a la basura, ya se equivocó tres veces seguidas con nosotros” afirmó, sin entrar en detalles sobre jugadas específicas, pero dejando en claro su descontento con las decisiones arbitrales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1970317468590649550&partner=&hide_thread=false "ME TIRA TODO EL TRABAJO A LA BASURA." El Ogro Fabbiani habló sobre la polémica que pidió todo Newell´s ante Belgrano en el Gigante de Alberdi.



#ESPNF10 | #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Z2XhfACgEw — SportsCenter (@SC_ESPN) September 23, 2025

A pesar de los malos resultados, el DT apeló a la historia del club para motivar a sus jugadores y a la afición. “Cuando agarré el club estaba prácticamente descendido, entonces con trabajo, mi cuerpo técnico y los chicos lo sacamos adelante”, recordó, haciendo alusión al difícil momento que vivió Newell's hace unos meses: “No soy de tirar la toalla y menos lo voy a hacer ahora, el escudo lo amerita”, agregó con firmeza, evidenciando su compromiso con la institución.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1970325517900341303&partner=&hide_thread=false "CÓMO NO VA A PATEAR EL PIPA? El Ogro Fabbiani habló sobre el penal errado de Benedetto.



#SportsCenter | #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/3ldCC8Bf5K — SportsCenter (@SC_ESPN) September 23, 2025

De cara al futuro inmediato, Fabbiani es consciente de que no hay margen de error. Con siete fechas por delante, Newell's se encuentra a solo tres puntos del último puesto de clasificación a octavos de final. El técnico apeló a la garra de sus dirigidos: “Quedan siete finales y si jugamos de esta manera, va a ganar de lo que va a perder”.

Además el DT pidió la banca al público “leproso” y aseguró que continuará en el club: “Le pido al hincha que me banque. No me voy a ir”, cerró de manera tajante su conferencia.

El polémico mensaje de Gimena Vascon (esposa de Fabbiani)

Tras el encuentro, la señora de Fabbiani subió a sus redes sociales una foto de una cama tendida en un cuarto ordenado con la frase “Hermosa Cama”, dando a entender que los jugadores de Newell´s se entregaron, poniendo en evidencia a su entrenador.

Newell's no está teniendo un buen desempeño, luego de la derrota en el clásico y la eliminación por Copa Argentina, uno de los objetivos del conjunto rosarino para este 2025, el “Ogro” comenzó a ser cuestionado por el hincha y su puesto parece empezar a correr peligro, sumado al posteo de Gimena Vascon, en el cual al momento de realizar la conferencia de prensa no parecía haberlo visto y por el cual tampoco fue consultado.

NEWELLSENLLAMASTAMBALEAELOGROFABBIANIYSUMUJERLOHUNDECONLAHISTORIADELACAMAFOTO2 Darío Bendetto falló un penal en la caída de Newell’s ante Belgrano de Córdoba 3-0 que puso en peligro a Cristián Ogro Fabbiani en su cargo.

Belgrano goleó a Newell´s y sueña con los Playoffs del Torneo Clausura 2025

Belgrano de Córdoba venció en la noche de este último lunes 22/09 como local por 2-0 a Newell's Old Boys, en un partido correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio Julio César Villagra.

Los goles para el Pirata los convirtieron Francisco González, a los 38’ del primer tiempo, mientras que Nicolás “Uvita” Fernández y Lucas Zelarayan lo hicieron, a los 4’ y 42’ del complemento, respectivamente.

Por su parte, Darío Benedetto falló un penal para la Lepra tapado por el arquero Thiago Cardozo, a los 45’ de la etapa inicial, mientras que Gonzalo Maroni se fue expulsado en la visita, a los 6’ del segundo periodo.

Con este resultado, el conjunto cordobés dejó atrás una racha de cuatro partidos sin triunfo en el campeonato local, alcanzó la séptima posición de la Zona A con 12 puntos -mismos que Defensa y Justicia, Tigre y Huracán- y se está metiendo en los Playoffs del certamen

Ahora, los comandados por Ricardo Zielinski deberán visitar a Barracas Central el próximo lunes (29/09) desde las 15:30 en el estadio Claudio Fabián Tapia por la décima jornada de la competición.

Por otro lado, el cuadro rosarino sumó su cuarta derrota en el Torneo Clausura y quedó en la decimocuarta ubicación del Grupo A con 9 unidades. En tanto, recibirá a Estudiantes de La Plata el martes (30/09) a partir de las 19:00.

Al igual que en el duelo por Copa Argentina, llevado a cabo el pasado miércoles, Belgrano volvió a ganarle la batalla a los comandados por Cristián Fabbiani convirtiendo tres goles. Dicha victoria sirvió para clasificar a las semifinales de la competencia.

Embed - BELGRANO 3 - 0 NEWELL'S | Resumen del partido | #TorneoBetano Clausura 2025

