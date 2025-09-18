Rosario Central fue duramente sancionado por el Ministerio de Seguridad de Santa Fe tras la aparición de banderas con cargadas en contra de Newell’s y el técnico Cristián Ogro Fabbiani en el partido que el “Canalla” empató 1-1 con Boca.
TORNEO CLAUSURA 2025
Rosario Central fue castigado tras las burlas al Ogro Fabbiani en el clásico ante Boca
Rosario Central fue sancionado tras la aparición de banderas con cargadas contra Cristián Ogro Fabbiani en el empate 1-1 ante Boca.
La obscenidad de los telones que el local mostró ante el “Xeneize” generaron un impacto inmediato en las redes sociales y el Ministerio de Seguridad de esa provincia decidió tomar cartas en el asunto con penas para la institución.
Rosario Central podría afrontar una muy dura sanción tras el duelo ante Boca
El cuadro “Canalla” se enfrenta a sanciones para los asistentes en el próximo encuentro como local del domingo (21/09) frente a Talleres, según una nota publicada por el sitio Doble Amarilla.
En el partido ante la “T”, Rosario Central no podrán ingresar al estadio con banderas, instrumentos ni tirantes en la bandeja de la Platea Río que da al Paraná ni en el Sector Popular de la Tribuna Norte donde aparecieron las dos banderas.
A su vez, se advirtió que el evento servirá de testeo para observar el comportamiento de los simpatizantes, dejando así una advertencia de cara a futuros compromisos oficiales de Rosario Central donde de repetirse las acciones podrían aplicarse sanciones con igual o peor severidad.
“Se constató la exhibición de dos banderas con expresiones de carácter discriminatorio, cuyo contenido resulta agraviante y, además, incita de manera directa a la violencia dentro del espectáculo deportivo”, reza el artículo n° 52 del Reglamento para la Organización, Desarrollo y Transmisión de la Liga citado por el club a través de un comunicado oficial, en el que también dio cuenta de una sanción económica equivalente a 500 entradas.
El repudio de la dirigencia de Rosario Central a las banderas desplegadas en el Gigante de Arroyito ante Boca
“Esta Comisión Directiva de Rosario Central no comparte las manifestaciones que se hicieron en algunas tribunas del Gigante de Arroyito durante el partido del último domingo ante Boca”, comentó la institución académica.
El club marcó su distancia al señalar que la “forma obscena de manifestarse no representa el pensamiento ni la manera de actuar” la Comisión Directiva y que si bien defienden “el folclore en el fútbol”, este debe ser “sano y dentro de un respeto hacia el rival y a los valores de toda nuestra gente”. “Lo ocurrido el último domingo no refleja estos valores”, agregaron.
“Ante los hechos mencionados, el club se hace responsable y se encargará de que este tipo de conductas y objetos no se repitan de ninguna manera en el futuro”, advirtió Rosario Central, que invitó a sus socios a actuar de “manera responsable y respetuosa, celebrando el fútbol dentro de los valores” que enarbola el club.
Mucho desagrado por las burlas de Rosario Central a Newells y al Ogro Fabbiani
Rosario Central vivió una jornada de fiesta en su vuelta al estadio Gigante de Arroyito tras la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa Mundial de Fútbol México, Estados Unidos y Canadá 2026 luego de empatar 1-1 con Boca pero los hinchas canallas se burlaron de Newell’s con dedicatoria a Cristián Ogro Fabbiani.
Además, el Canalla volvió a jugar en su estadio tras ganarle el clásico a la Lepra en la fecha pasada y luego del golazo olímpico para el recuerdo de Ángel Di María frente al Xeneize, los simpatizantes de Central apuntaron contra el Ogro Fabbiani, el DT de Newell’s y blanco de obscenas cargadas por parte de los fanáticos de Rosario Central.
La obscena cargada de los hinchas de Rosario Central al Ogro Fabbiani
Cuando el encuentro frente Boca llegó a los 21’, los hinchas de la Academia Rosarina desplegaron sus burlas para la Lepra y en particular para Cristián Fabbiani, momento del encuentro elegido debido a que esa cifra representa la diferencia de victorias en el historial.
Sobre la platea se desplegó una bandera explícita con dos protagonistas: un “Canaya” (con Y, como explicó Roberto Fontanarrosa al crear ese personaje que apareció en reiteradas oportunidades en la camiseta desde 2007) y Cristian Fabbiani, personificado como Fiona de la película Shrek debido a su apodo de ogro.
En la Popular Regatas también hubo cargada: una bandera en forma de pene con la leyenda “siempre lo tendrás”, que tiraba un líquido sobre otro trapo con el rostro de Fabbiani. Cargadas que no tardaron en volverse virales en redes sociales.
Con gol olímpico de Ángel Di María, Boca y Rosario Central igualaron por el Torneo Clausura 2025
Boca igualó este último domingo 14/09 como visitante por 1-1 frente a Rosario Central, en un partido correspondiente a la octava fecha del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio Gigante de Arroyito.
Rodrigo Battaglia abrió el marcador para el conjunto xeneize, a los 20’ del primer tiempo, mientras que Ángel Di María convirtió un gol olímpico, a los 24’ del mismo periodo, para empatar el duelo.
Con este resultado, los dirigidos por Miguel Ángel Russo alcanzaron la tercera posición de la Zona A del campeonato local con 13 puntos (a dos de los líderes Unión de Santa Fe y Barracas Central). Sin embargo, dejaron pasar una gran oportunidad de alejarse en la tabla anual y en la lucha por entrar a la próxima edición de la Copa Libertadores tras la derrota de Argentinos Juniors frente a Instituto por 2-0.
Ahora, el elenco azul y oro recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero, el próximo domingo (21/09) desde las 21:15 en La Bombonera, por la novena fecha del Torneo Clausura.
Por su parte, el cuadro comandado por Ariel Holan quedaron en la sexta plaza de la Zona B con 11 puntos y todavía no conoció la derrota en el actual certamen. El próximo domingo (21/09) deberá medirse como local ante Talleres, a partir de las 19:00.
