Rosario Central fue castigado tras las burlas al Ogro Fabbiani en el clásico ante Boca

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Barras_LATAM/status/1967337865375092955?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1967337865375092955%7Ctwgr%5E2c9aa724cefde296df83b32910802891a6ba5c1e%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fgolazo24%2Fmucho-desagrado-las-burlas-rosario-central-newells-y-al-ogro-fabbiani-n609515&partner=&hide_thread=false Más mensajes cripticos en la tribuna de Rosario Central para El Ogro Fabbiani, DT de Newell's: pic.twitter.com/zR0zUAeBJJ — BARRAS DEL MUNDO (@Barras_LATAM) September 14, 2025

A su vez, se advirtió que el evento servirá de testeo para observar el comportamiento de los simpatizantes, dejando así una advertencia de cara a futuros compromisos oficiales de Rosario Central donde de repetirse las acciones podrían aplicarse sanciones con igual o peor severidad.

“Se constató la exhibición de dos banderas con expresiones de carácter discriminatorio, cuyo contenido resulta agraviante y, además, incita de manera directa a la violencia dentro del espectáculo deportivo”, reza el artículo n° 52 del Reglamento para la Organización, Desarrollo y Transmisión de la Liga citado por el club a través de un comunicado oficial, en el que también dio cuenta de una sanción económica equivalente a 500 entradas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Joacmillo/status/1967352578112655527?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1967352578112655527%7Ctwgr%5E2c9aa724cefde296df83b32910802891a6ba5c1e%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fgolazo24%2Fmucho-desagrado-las-burlas-rosario-central-newells-y-al-ogro-fabbiani-n609515&partner=&hide_thread=false Hicieron una pija y con una manguerita simulan estar eyaculando en otra bandera que hicieron con la cara del Ogro Fabbiani???



JAJAJAJAJAJAJAJJAJA. Es INCREÍBLE, no lo había entendido. pic.twitter.com/GrucPIKPFD — Joaco (@Joacmillo) September 14, 2025

El repudio de la dirigencia de Rosario Central a las banderas desplegadas en el Gigante de Arroyito ante Boca

“Esta Comisión Directiva de Rosario Central no comparte las manifestaciones que se hicieron en algunas tribunas del Gigante de Arroyito durante el partido del último domingo ante Boca”, comentó la institución académica.

El club marcó su distancia al señalar que la “forma obscena de manifestarse no representa el pensamiento ni la manera de actuar” la Comisión Directiva y que si bien defienden “el folclore en el fútbol”, este debe ser “sano y dentro de un respeto hacia el rival y a los valores de toda nuestra gente”. “Lo ocurrido el último domingo no refleja estos valores”, agregaron.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Barras_LATAM/status/1967343989318914317?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1967343989318914317%7Ctwgr%5E2c9aa724cefde296df83b32910802891a6ba5c1e%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fgolazo24%2Fmucho-desagrado-las-burlas-rosario-central-newells-y-al-ogro-fabbiani-n609515&partner=&hide_thread=false Otro video del mensaje SUPER CRIPTICO de la gente de Central para Fabbiani



@AgrupacionCA https://t.co/Lfw20D25mR pic.twitter.com/VRK6i9vri7 — BARRAS DEL MUNDO (@Barras_LATAM) September 14, 2025

“Ante los hechos mencionados, el club se hace responsable y se encargará de que este tipo de conductas y objetos no se repitan de ninguna manera en el futuro”, advirtió Rosario Central, que invitó a sus socios a actuar de “manera responsable y respetuosa, celebrando el fútbol dentro de los valores” que enarbola el club.

Mucho desagrado por las burlas de Rosario Central a Newells y al Ogro Fabbiani

Rosario Central vivió una jornada de fiesta en su vuelta al estadio Gigante de Arroyito tras la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa Mundial de Fútbol México, Estados Unidos y Canadá 2026 luego de empatar 1-1 con Boca pero los hinchas canallas se burlaron de Newell’s con dedicatoria a Cristián Ogro Fabbiani.

Además, el Canalla volvió a jugar en su estadio tras ganarle el clásico a la Lepra en la fecha pasada y luego del golazo olímpico para el recuerdo de Ángel Di María frente al Xeneize, los simpatizantes de Central apuntaron contra el Ogro Fabbiani, el DT de Newell’s y blanco de obscenas cargadas por parte de los fanáticos de Rosario Central.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Barras_LATAM/status/1967332328050713033?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1967332328050713033%7Ctwgr%5E2c9aa724cefde296df83b32910802891a6ba5c1e%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fgolazo24%2Fmucho-desagrado-las-burlas-rosario-central-newells-y-al-ogro-fabbiani-n609515&partner=&hide_thread=false Lo de Di María es increíble, está Angelado el tipo



PD: Mamita Brey... pic.twitter.com/44ToYBk3rD — BARRAS DEL MUNDO (@Barras_LATAM) September 14, 2025

La obscena cargada de los hinchas de Rosario Central al Ogro Fabbiani

Cuando el encuentro frente Boca llegó a los 21’, los hinchas de la Academia Rosarina desplegaron sus burlas para la Lepra y en particular para Cristián Fabbiani, momento del encuentro elegido debido a que esa cifra representa la diferencia de victorias en el historial.

Sobre la platea se desplegó una bandera explícita con dos protagonistas: un “Canaya” (con Y, como explicó Roberto Fontanarrosa al crear ese personaje que apareció en reiteradas oportunidades en la camiseta desde 2007) y Cristian Fabbiani, personificado como Fiona de la película Shrek debido a su apodo de ogro.

En la Popular Regatas también hubo cargada: una bandera en forma de pene con la leyenda “siempre lo tendrás”, que tiraba un líquido sobre otro trapo con el rostro de Fabbiani. Cargadas que no tardaron en volverse virales en redes sociales.

Con gol olímpico de Ángel Di María, Boca y Rosario Central igualaron por el Torneo Clausura 2025

Boca igualó este último domingo 14/09 como visitante por 1-1 frente a Rosario Central, en un partido correspondiente a la octava fecha del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio Gigante de Arroyito.

Rodrigo Battaglia abrió el marcador para el conjunto xeneize, a los 20’ del primer tiempo, mientras que Ángel Di María convirtió un gol olímpico, a los 24’ del mismo periodo, para empatar el duelo.

Con este resultado, los dirigidos por Miguel Ángel Russo alcanzaron la tercera posición de la Zona A del campeonato local con 13 puntos (a dos de los líderes Unión de Santa Fe y Barracas Central). Sin embargo, dejaron pasar una gran oportunidad de alejarse en la tabla anual y en la lucha por entrar a la próxima edición de la Copa Libertadores tras la derrota de Argentinos Juniors frente a Instituto por 2-0.

Ahora, el elenco azul y oro recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero, el próximo domingo (21/09) desde las 21:15 en La Bombonera, por la novena fecha del Torneo Clausura.

Por su parte, el cuadro comandado por Ariel Holan quedaron en la sexta plaza de la Zona B con 11 puntos y todavía no conoció la derrota en el actual certamen. El próximo domingo (21/09) deberá medirse como local ante Talleres, a partir de las 19:00.

Embed - ROSARIO CENTRAL 1 - 1 BOCA | Resumen del partido | #TorneoBetano Clausura 2025

