Nancy Pazos, a tribunales; Milei dice que argentinos ganan US$ 1.200; Spagnuolo paranoico

Afirmó que en nuestro país un asalariado percibe entre US$ 1100 y 1200 a pesar de que esa cifra triplica el salario mínimo nacional.

3-Diego Spagnuolo teme ser grabado, nuevamente

El jueves 18/9 vence el secreto de sumario en la causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacitados.

Su ex titular, Diego Spagnuolo, se quedó sin abogados y buscan reemplazo en un verdadero casting judicial.

‍ Entre los nombres que suenan aparecen el ex abogado de Alberto Fernández, el letrado de Elías Piccirillo (ex de Cirio) y Mauricio D`alessandro.

4-Robert Redford y el caso Watergate

El célebre actor de Hollywood compró los derechos del libro "Todos los hombres del presidente" y lo llevó al cine en 1976, apenas dos años después de la renuncia del ex presidente Richard Nixon.

Protagonizó la película junto a Dustin Hoffman, convirtiéndola en un éxito global.

El filme incluso ayudó al clima político que facilitó la llegada de Jimmy Carter a la Casa Blanca.

Falleció a los 89 años en su rancho de Utah.