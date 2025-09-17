CFK celebró el revés en Diputados que sacudió las filas oficialistas

Agrupaciones políticas, estudiantiles y sindicales, además de jubilados, confluyeron en las inmediaciones del Congreso en la Marcha Federal, que había sido convocada para acompañar el rechazo de la Cámara de Diputados a los vetos del Presidente.

Sin incidentes, los manifestantes abandonaron las inmediaciones del Congreso, no hubo operativo antipiquetes por decisión oficial. La discusión pasa al Senado.

Más noticias en Urgente24

La nueva miniserie de 10 episodios que no baja el ritmo en ningún momento

La calle repleta de outlets que todos eligen para comprar

Vélez 0 - Racing 1: la Academia superó al Fortín en un duelo de alto voltaje

Más despidos de una metalúrgica en una Argentina con la menor expectativa del empleo del mundo

Fintech sacude el mercado: La billetera virtual que promete revolucionar los pagos en Argentina