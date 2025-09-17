La desaprobación de Javier Milei subió por 3er. mes consecutivo

Si bien se proyecta que La Libertad Avanza gane las elecciones intermedias de octubre (por sólo 4 puntos), su ventaja estimada sobre el principal partido de la oposición peronista, Fuerza Patria, se ha reducido a la mitad desde julio, según AtlasIntel. Y en medio de denuncias por coimas, malestar social por vetos y disparada del dólar, octubre está cerca pero no tan cerca...

"La aplastante derrota que sufrió el partido de Milei en las elecciones provinciales de Buenos Aires el 7 de septiembre también impulsó al partido peronista de la oposición, ahora llamado Fuerza Patria. El gobernador Axel Kicillof ha ganado popularidad por encima de su matriarca peronista, la expresidenta Cristina Kirchner, convirtiéndose en el segundo político más querido del país después de Milei", indica Bloomberg.

“La reducción de la ventaja de La Libertad Avanza sobre Fuerza Patria antes de las elecciones legislativas nacionales de octubre muestra los crecientes desafíos que enfrenta el presidente Javier Milei”, afirma Yuri Sanches, jefe de análisis político de AtlasIntel.

Captura de pantalla 2025-09-17 160827

“La contundente derrota en la provincia de Buenos Aires fue una clara señal de alerta, impulsada tanto por la reacción negativa de los votantes como por la fortaleza de la maquinaria política peronista en la zona”, añade.

La visión de los argentinos sobre la economía sigue siendo sombría: más de la mitad de los encuestados afirma que la economía argentina está en mal estado actualmente, y al menos la mitad cree que empeorará en los próximos 6 meses. Solo el 16% considera que la economía está bien por ahora y aproximadamente un tercio prevé una mejora en los próximos seis meses.

En cuanto a Kicillof, su popularidad ha aumentado constantemente mientras CFK permanece bajo arresto domiciliario y la recuperación económica de Milei se tambalea junto con las acusaciones de soborno en torno a su hermana Karina. Alrededor del 39% de los argentinos tiene una imagen positiva de Kicillof en septiembre, frente al mínimo del 26% en mayo y por encima de la calificación de Cristina Kirchner, según AtlasIntel.

Por ahora, Javier Milei sigue siendo el líder más popular de Argentina, con un 44% de imagen positiva, aunque ha caído desde el 50% que tenía en mayo. Toda una señal de alerta.

