LOS MILEI GANAN TIEMPO

La causa $LIBRA quema: Lijo, que reemplaza a Servini, le pasó el expediente a otro juez

Parece que la causa $LIBRA quema: Ariel Lijo -subrogante en juzgado de María Servini, de licencia- se declaró incompetente y le pasó el expediente a Martínez de Giorgi.

17 de septiembre de 2025 - 14:04
¿Ningún juez se quiere hacer cargo de $LIBRA? Mientras, los hermanos Milei ganarían tiempo...

¿Ningún juez quiere agarrar la causa $LIBRA? Mientras, los hermanos Mileiganan tiempo... Ahora el juez Ariel Lijo, subrogante en el juzgado de María Servini -de licencia- se declaró incompetente y le pasó el expediente a Marcelo Martínez de Giorgi, que tiene a su cargo otra pesquisa contra Karina Milei, por presunto cobro de coimas y negociaciones incompatibles con la función pública.

La información fue publicada por el periodista Hugo Alconada Mon en La Nación: el juez Lijo consideró que “existe una mancomunidad probatoria y de personas imputadas” entre ambos expedientes, por lo que resolvió que tramiten juntas, en manos de Martínez de Giorgi y del mismo fiscal federal, Eduardo Taiano, “a los fines de lograr una mejor administración de justicia”.

A cargo del Juzgado de Servini, que se encuentra de licencia, Lijo le remitió ahora la pesquisa a Martínez de Giorgi basado en que su colega debe unificar ambos expedientes, dadas “las medidas de prueba que fue desarrollando el fiscal federal” común a ambos, a diferencia de lo que Servini había sostenido meses atrás, cuando rechazó un planteo similar.

De este modo, Martínez de Giorgi se quedó con uno de los expedientes más sensibles para la Casa Rosada desde el inicio de la gestión libertaria.

