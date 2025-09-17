La causa $LIBRA quema: Lijo, que reemplaza a Servini, le pasó el expediente a otro juez

Se trata del tercer pase de manos de la investigación sobre el lanzamiento y colapso de $LIBRA en la Justicia argentina desde que se abrió la pesquisa en febrero pasado. El primer conflicto de competencia fue entre la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, y Servini, que primó en la disputa, pero ahora su par Ariel Lijo la remite al titular del Juzgado Federal N° 8 de los tribunales de Comodoro Py.