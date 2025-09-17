¿Ningún juez quiere agarrar la causa $LIBRA? Mientras, los hermanos Mileiganan tiempo... Ahora el juez Ariel Lijo, subrogante en el juzgado de María Servini -de licencia- se declaró incompetente y le pasó el expediente a Marcelo Martínez de Giorgi, que tiene a su cargo otra pesquisa contra Karina Milei, por presunto cobro de coimas y negociaciones incompatibles con la función pública.
LOS MILEI GANAN TIEMPO
La causa $LIBRA quema: Lijo, que reemplaza a Servini, le pasó el expediente a otro juez
Parece que la causa $LIBRA quema: Ariel Lijo -subrogante en juzgado de María Servini, de licencia- se declaró incompetente y le pasó el expediente a Martínez de Giorgi.
La información fue publicada por el periodista Hugo Alconada Mon en La Nación: el juez Lijo consideró que “existe una mancomunidad probatoria y de personas imputadas” entre ambos expedientes, por lo que resolvió que tramiten juntas, en manos de Martínez de Giorgi y del mismo fiscal federal, Eduardo Taiano, “a los fines de lograr una mejor administración de justicia”.
Se trata del tercer pase de manos de la investigación sobre el lanzamiento y colapso de $LIBRA en la Justicia argentina desde que se abrió la pesquisa en febrero pasado. El primer conflicto de competencia fue entre la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, y Servini, que primó en la disputa, pero ahora su par Ariel Lijo la remite al titular del Juzgado Federal N° 8 de los tribunales de Comodoro Py.
A cargo del Juzgado de Servini, que se encuentra de licencia, Lijo le remitió ahora la pesquisa a Martínez de Giorgi basado en que su colega debe unificar ambos expedientes, dadas “las medidas de prueba que fue desarrollando el fiscal federal” común a ambos, a diferencia de lo que Servini había sostenido meses atrás, cuando rechazó un planteo similar.
De este modo, Martínez de Giorgi se quedó con uno de los expedientes más sensibles para la Casa Rosada desde el inicio de la gestión libertaria.
