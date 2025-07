¿Preocupado por $LIBRA? Abogado de Javier Milei sale a 'aclarar'

Ahora, el abogado del mandatario insistió con el argumento oficial: "el hecho de que la tilde gris identifique a funcionarios del Gobierno no implica, de ningún modo, que estos ejerzan sus funciones a través de esa cuenta". En otras palabras, que cuando Milei tuitea no lo hace como Presidente de la Nación.

A este argumento, muchos responden que la investidura presidencial no es un trabajo como cualquier otro, con horarios fijos, y que el Presidente es Presidente en todo momento y, por ello, en cada una de sus expresiones publicas está representando la investidura presidencial.

"¿Qué tiene que ver si ejerce o no funciones "a través de"? Sigue siendo el presidente. Si le regalan un Ferrari a Milei no puede decir 'lo acepto como individuo, no como funcionario'", respondió un usuario de X, a modo de ejemplo.

El propio Javier Milei -que viene intentando deslindarse del caso- compartió el mensaje de su abogado en X, lo que denota cierta preocupación:

$LIBRA: Qué plantearon los dos organismos

El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (Inecip) y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) pidieron que el fiscal Eduardo Taiano adopte el criterio de su colega de La Plata, que consideró en otro caso que Milei actúa como Jefe de Estado cuando realiza publicaciones en su cuenta verificada de X.

Con este nuevo escrito apuntan a que el Ministerio Público Fiscal mantenga en el caso $LIBRA la misma postura que mantuvo ante la demanda que inició contra Milei la familia del activista de 12 años con autismo Ian Moche, que reclama que el Presidente borre de su cuenta un posteo que consideran gravoso.

En caso de Ian Moche, el fiscal Oscar Julio Gutiérrez Eguía dictaminó que era un caso de competencia federal porque el demandado es el presidente Milei, que actúa como jefe de Estado cuando utiliza la cuenta en X con tilde gris, la verificación que la plataforma le otorga a funcionarios o representantes de Gobiernos u organismos. El juez federal Alberto Osvaldo Recondo coincidió con el fiscal y, por ende, se declaró competente para tomar el caso.

“Lo que en la causa de La Plata resulta determinante para la competencia aquí resulta también determinante para la calificación jurídico-penal de los hechos”, explicaron Julián Alfie y Pedro Biscay, directores de Inecip y Cipce, en el escrito que presentaron ayer ante la jueza María Servini.

“El dictamen analiza el mismo aspecto que aquí se discute: si las publicaciones de Javier Milei en su cuenta de X verificada con tilde gris forman parte del ejercicio de su función”, afirmaron en el texto. “Resolvió con claridad y celeridad un aspecto jurídico simple que, por el contrario, en la presente causa ‘Libra’ sigue dilatándose, cumpliendo con el riesgo de ‘sobre-complejización’ de una causa muy sencilla”, señalaron.

Recordaron también haber advertido que, “en contra de lo sostenido por la Oficina Anticorrupción (órgano dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación), una publicación del Presidente en una cuenta de X verificada como perteneciente a un funcionario público (tilde gris) no constituye un hecho privado ajeno a su función pública”.

Sostuvieron que, en razón del principio de “unidad en la actuación”, el dictamen del fiscal de La Plata debía marcar el rumbo del Ministerio Público en el caso de la criptomoneda y pidieron, además, que se cite a declarar a Javier Milei por el delito de "negociaciones incompatibles", al considerar que, con su tuit, el Presidente promovió un proyecto entre privados.

Así se había expresado Ferraro cuando se conoció la decisión del juez de La Plata sobre el caso Moche.

