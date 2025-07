"Mandrilandia llora" pero vuelve $LIBRA, YPF aprieta y dólar vuela

Live Blog Post

Javier Milei no tomará el 'consejo' de Sturzenegger (¿y hay bronca?)

Luego de que Federico Sturzenegger dijera que, si Milei le preguntaba, "yo le diría, esta no la vete" -al referirse al proyecto de los gobernadores para coparticipar los ATN- desde la Rosada salieron a aclarar que el Presidente vetará todo. Algunas versiones hablan, incluso, de cierto enojo de Milei con su ministro de Desregulación por esas declaraciones en LN+.

“No está en duda el veto. Javier va a vetar las leyes que impulsan los gobernadores”, afirmó una "fuente inobjetable" de la Casa Rosada ante la consulta de Infobae.

El Destape, por su parte, indica: " En Balcarce 50 tuvieron que desmentir esa versión, lo cruzaron con bronca y ratificaron que Milei va a vetar todo, incluso las leyes de los mandatarios provinciales". Dicho medio cita dichos en off de un "ofuscado un funcionario en los pasillos de Rosada": 'Fue apresurado lo de Sturzenegger, estuvo mal. El proyecto de los gobernadores tiene media sanción, no está aprobado. Es una conversación del futuro, falta mucho para esa discusión. No entendimos la lógica de lo que planteó'.

Letra P: "'El Presidente va a vetar los proyectos, eso nunca estuvo en duda', remarcó un funcionario de extrema confianza del primer mandatario".