La increíble postura de Boca y River ante la vuelta de los visitantes

O sea, que queremos decir con esto, que, si AFA no se pone firme y exige a todos los clubes un mínimo porcentaje de lugar para los visitantes, la actitud de negarse de Boca y River puede llevar a que otros clubes que llenan sus estadios con sus socios también se nieguen.

Esto puede desatar una guerra entre clubes, ya que algunos pensaran “si vos no me das entradas yo tampoco”, y no sería descabellado que se arme un gran problema por esto. Si AFA no toma medidas igualitarias para todos los clubes y les exige algo a 28 equipos y a otros 2 les permite hacer lo que quieran entonces estaremos ante otro problema en el fútbol argentino.

