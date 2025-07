Abrieron el celular de Gerardo Milman: Escaso valor para la causa. Fin

"Lapso temporal específico"

La pericia se centró en un lapso temporal específico: entre el 1 de julio de 2022 y el 10 de mayo de 2023, dos meses antes del hecho.

El acceso al contenido del teléfono de Milman fue posible luego de que el diputado aportara la clave de seis dígitos a fines de mayo, tras haberse negado inicialmente y después de un fallo dividido de la Cámara Federal.

El informe de la pericia destacó algunos mensajes, aunque con poca injerencia directa en la causa del intento de magnicidio.

Del análisis surge un mensaje enviado el 20 de enero de 2023 por Erica Menéndez, una de las exsecretarias de Milman, quien expresaba su condición personal, sin precisiones.

:“Estoy SIN LABURO SIN UN MANGO SIN AYUDA DE NADIE POR TU CULPA JERRY! Sabes que va a terminar pasando, que salgamos TODAS en la tele para decir la verdad de cada una porque NADIE NOS AYUDA, NO TENEMOS NADA QUE PERDER YA”.

Además, se señalaron mensajes del 29 y 30 de marzo de 2023 entre Milman y un usuario no identificado, donde el diputado comentaba:

Me comí que un diputado hablara diciendo que tengo que entregar el teléfono con la fantasía que van a encontrar algo vinculado al atentado y dos programas que no deben tener otra cosa que hacer Me comí que un diputado hablara diciendo que tengo que entregar el teléfono con la fantasía que van a encontrar algo vinculado al atentado y dos programas que no deben tener otra cosa que hacer

En cuanto a los correos electrónicos, se analizaron 659 mensajes, pero no se obtuvo ningún resultado positivo en la búsqueda de palabras clave relacionadas con el hecho investigado.

Las palabras clave utilizadas incluían términos como “cuando la maten yo estoy camino a la costa”, “matar”, “Cristina”, “Kirchner”, “atentado”, “magnicidio”, entre otras.

Jorge Arbello dijo que escuchó

La pista de Milman surgió del testimonio de Jorge Abello, asesor legislativo que aseguró haberle escuchado decir en el bar Casablanca, el 30 de agosto de 2022, la frase “Cuando esté muerta yo voy a estar en la costa”.

Al día siguiente, Milman viajó a Pinamar y volvió el 1 de septiembre, día en que ocurrió el ataque. Actualmente, Abello está acusado de falso testimonio y enfrenta un pedido de indagatoria.

Gerardo Milman Gerardo Milman referido en el atentado a Cristina Fernández

Confuso

Según publica el medio La Voz, en su momento, los peritos de la Datip no encontraron el supuesto mensaje que Abello dijo haber enviado al entonces diputado Marcos Cleri desde su propio teléfono.

Milman había anticipado hace un mes que su teléfono contenía “mucho material borrado por cuestiones de Estado”, mencionando relaciones con agencias internacionales secretas, fotos familiares y datos sensibles como direcciones de narcotraficantes.

La pericia confirmó la existencia de material eliminado, arrojando un total de 596 imágenes ilegibles y/o dañadas que no pudieron ser visualizadas.

La dificultad para acceder a información relevante en el teléfono de Milman se suma a la situación del teléfono de Fernando Sabag Montiel, el principal acusado del atentado, cuyo contenido la Justicia nunca pudo recuperar, a pesar de múltiples intentos, incluyendo la solicitud de colaboración al Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos (Homeland Security).

Más noticias en Urgente24

Científicos descubrieron cómo reactivar el crecimiento del cabello para siempre

Guillermo Barros Schelotto (Vélez) se quedó con el jugador de River buscado por todos

Llora Enzo Pérez por lo que dice Gustavo Yarroch sobre River y Marcelo Gallardo

El botón en Gmail que muchos tocan sin saber que es un peligro

Cuánto cuesta una casa container en julio 2025 y por qué son furor en el mercado