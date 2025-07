AFA: El planteo de TyC Sports que pone en jaque la vuelta de los visitantes

Ahora la pregunta es ¿Qué pasará con las familias si regresa el público visitante? La respuesta parece ser obvia, dejarán de ir. Entonces eso puede producir un exilio del publico en las canchas. Sumado a los precios de las entradas que cada vez son más caras y a las amplias posibilidades de verlo por TV.

Por eso si esto tiene curso y de a poco regresan los visitantes lo más probable es que las familias dejen de ir y los estadios no se llenen más, haciendo que los clubes no tengan las mismas ganancias económicas que en este momento.

recondo Gastón Recondo cuestionó a la sociedad argentina y si está mejor o no que en 2013.

Gastón Recondo y el cuestionamiento de la violencia

En otro de los programas de TyC Sports el reconocido periodista deportivo Gastón Recondo cuestionó el tema de la violencia, preguntándose si la sociedad estaba mejor como para realizar semejante cambio o si solo era el marketing del regreso de Ángel Di María.

En su planteo decía que él no veía un progreso en la sociedad argentina como para justificar el regreso de los visitantes, y que todo se iba a repetir hasta que haya nuevamente muertos en las canchas. Que esto es solo un movimiento de marketing por el regreso de Ángel Di María, sino no se entiende que el regreso no sea en un partido de Boca o River.

Más allá de estar de acuerdo o no, los dos planteos que hicieron los periodistas del canal deportivo argentino son válidas y para tener en cuenta, ya que si va a haber más violencia y menos dinero no tiene sentido.

