Fed: Baja la tasa y proyecta más recortes en el año

El mercado de trabajo viene mostrando señales claras de enfriamiento: en agosto se crearon apenas 22.000 puestos, con la tasa de desempleo escalando al 4,3%, mientras que junio fue revisado a terreno negativo (-13.000 empleos). Tres meses consecutivos de debilidad reforzaron la idea de que la Fed debía actuar.

La inflación, en tanto, sigue firme. El IPC núcleo de agosto se mantuvo en 3,1% interanual, muy por encima de la meta de 2%. La proyección para el PBI fue revisada al alza a 1,6% para este año, desde el 1,4% de junio, mientras que el desempleo terminaría en 4,5%.

El factor Trump

La decisión se da en medio de una creciente presión política. El presidente Trump había cuestionado en reiteradas ocasiones a Jerome Powell, acusándolo de reaccionar tarde frente a la desaceleración. Paralelamente, buscó influir en la composición del organismo: colocó a Miran en la junta y avanzó con un intento de desplazar a Lisa Cook, una gobernadora nombrada durante la administración Biden.

La ofensiva chocó con la Justicia: tanto un juez federal como un tribunal de apelaciones bloquearon el despido de Cook, aunque se espera que la Casa Blanca insista en la Corte Suprema.

Impacto en los mercados

Tras conocerse la decisión, los activos reaccionaron de manera mixta. El Dow Jones trepó cerca de +1%, el S&P 500 avanzó levemente, mientras que el Nasdaq retrocedió (-0,35%) reflejando la presión sobre el sector tecnológico.

En paralelo, el oro cayó -0,48% hasta los US$3.707, mostrando menor demanda de refugio tras la señal de flexibilización monetaria. La volatilidad medida por el VIX apenas se movió, en 16,5 puntos.

El cuadro para lo que viene está lejos de ser claro. La Fed deberá lidiar con un mercado laboral en enfriamiento, inflación por encima de la meta y una presión política sin precedentes sobre su independencia. La única certeza es que la era de tasas altas comienza a ceder, aunque en un terreno cargado de incertidumbre.

