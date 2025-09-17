Universidades en pie de lucha: Protestas que se harán oír

En ese marco, los docentes de COAD resolvieron un paro de 24 horas para hoy en todas las instituciones que dependen de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

La medida de fuerza fue definida tras la asamblea del lunes pasado en la Facultad de Humanidades de la UNR y se suma a la huelga realizada el viernes, que afectó a todas las facultades y dependencias universitarias del país.

image La movilización de este miércoles dará que hablar.

En la previa, Federico Gayoso, secretario general de COAD aseguró que "La comunidad universitaria está mirando muy de cerca qué harán los diputados el miércoles. El paro y la marcha buscan visibilizar la situación ante la sociedad y los legisladores, y garantizar que se apruebe la ley de financiamiento universitario".

Por su parte, FAGDUT local resolvió un paro de 24 horas y un abrazo simbólico a las 14:30 frente a las instalaciones de la Facultad Regional de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Rosario. Posterior a esto, se movilizarán hacia la plaza San Martín.

Cabe destacar que se postergan las mesas de exámenes del miércoles 17 al miércoles 24 de septiembre, garantizando la regularidad del plan de estudios.

Daniela Díaz, vicepresidenta del gremio que nuclea a los docentes universitarios de la UTN (FAGDUT), se refirió a la actividad remarcando que la ley de financiamiento con el veto genera un estancamiento de todo el funcionamiento del sistema académico y urge su aprobación en el Congreso.

"La situación que estamos atravesando los docentes es cada día más delicada y sin una ley no tendremos un leve aire que nos permita continuar".

Amplio abanico de respaldos

Al respecto, distintos gremios ya comunicaron que marcharán: Bancaria, Luz y Fuerza, Correo, Atsa Rosario, Sutracovi, Recolectores de Rosario, Camioneros alineados a Hugo Moyano, Sutpa, Soeme, ATE Rosario, Amsafe, NOrTE, Conductores Navales, Encargados de Edificio, Municipales de Rosario, Sadop, Mercantiles, Marina Mercante, Dragado y Balizamiento, Aceiteros de Rosario, Judiciales Nacionales nucleados en la UEJN, UDA, Telefónicos y Judiciales de Santa Fe.

Mientras que ATE Rosario desobliga a partir de las 14 a sus afiliados para participar de la marcha. También las organizaciones sociales UTEP, Movimiento Evita, CCC, el movimiento de jubilados Frejel se suman a la movida, al igual que el PJ Rosario.

