En Córdoba, Javier Milei cultiva otro fracaso con el veto a universidades

Córdoba, “La Docta”

En Córdoba, tan solo la UNC concentra una comunidad de más de 140 mil alumnos más de 10 mil colaboradores entre personal docente y no docente. Durante 2024, más de 50 mil aspirantes intentaron un ingreso a las distintas carreras que ofrece la universidad.

La vida de la universidad no tiene solo un impacto educativo, sino también económico fuertemente empujado por los alumnos que llegan desde otras provincias o del interior cordobés para formarse. En Córdoba existe una economía entera dedicada a la vida universitaria, que comprende rubros como el inmobiliario, gastronomía, entretenimiento, deportes y muchos otros.

Todo eso construye un universo de personas que se ven afectadas por la salud financiera de la universidad. Algo que se ha ido gestando en los más de 400 años de historia de la UNC, casa de estudios más antigua de Argentina y una de las más antiguas de Sudamérica.

Además de la UNC, Córdoba es sede de otras casas de estudio que dependen de Nación. Entre ellas, la Universidad Nacional de Río Cuarto, la Universidad Nacional de Villa María y próximamente la Universidad Nacional de Río Tercero.

UNC2 P.jpg Universidad Nacional de Córdoba.

Juan Schiaretti tiene la campaña hecha

El nuevo veto de Javier Milei provocó críticas de la oposición política. En ese sentido, quien aprovechó el impacto universitario en Córdoba fue Juan Schiaretti.

El ex gobernador criticó la embestida presidencial contra el financiamiento universitario y lo advirtió como un error importante. Según el cordobés, la educación pública superior es el único ascensor social que permanece habilitado en la actualidad.

La universidad pública argentina es un motor de movilidad social ascendente, de progreso y de desarrollo científico. Es la oportunidad para que nuestros hijos y nietos tengan un futuro mejor. Desfinanciarla significa cerrar la puerta al esfuerzo de millones de familias que sueñan con que sus hijos sean la primera generación universitaria, apuntó.

Cabe recordar que Schiaretti tendrá un enfrentamiento directo con La Libertad Avanza en octubre para ver quien se queda con la victoria. Como candidato principal del oficialismo provincial, el ‘Gringo’ buscará que se repitan las derrotas de la Casa Rosada en mano de los Gobiernos provinciales.

