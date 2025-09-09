En Córdoba dicen que Hernán Domínguez estaría de regreso, con Cadena 3 en la mira

Hasta ahora, el propietario mayoritario de Cadena 3 es Gustavo Defilippi (Grupo Del Plata), accionista principal de la empresa Radiodifusora del Centro S.A.. Los otros accionistas son los herederos de Mario Pereyra y José Vargas (Rony Vargas).

Cadena 3 se presenta como "Los mayores generadores de contenido de radio en Argentina".

