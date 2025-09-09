"Hernán Domínguez está preguntando por Cadena 3", dicen en la ciudad de Córdoba. El hombre de San Francisco, de buenas conexiones políticas, parecía retirado de los medios. Al menos él se había declarado desmotivado, en medio de los rumores de dificultades financieras.
RUMOR EN CÓRDOBA
En Córdoba dicen que Hernán Domínguez estaría de regreso, con Cadena 3 en la mira
Hernán Domínguez parecía retirado de los medios de comunicación en Córdoba. Pero el hombre de San Francisco estaría preguntando por Cadena 3.
Quienes no lo quieren le llaman "el ex carnicero del Hiper Libertad" pero esto es injusto: Domínguez fue muy importante en la TV cordobesa hasta que vendió su productora y sus activos al empresario rosarino Gustavo Scaglione, socio de José Luis Manzano tanto en La Capital (Rosario) como en el multimedios América y el UNO en Santa Fe de la Vera Cruz y Paraná (Entre Ríos).
Dato relevante: Scaglione surge como un referente de medios muy importante para la difusión nacional del 'modelo Maximiliano Pullaro', integrante del ascendente colectivo Provincias Unidas.
Esto le concede a Pullaro una ventaja estratégica sobre otros gobernadores.
“Sentí que ya no tenía nada más para dar. Estaba yendo a trabajar y no estaba yendo a crear. No se transformaba en algo divertido, sino que me aburría. Si algo tan lindo e importante para mí se estaba tornando aburrido, el problema no era el lugar, sino que era yo”, es lo que le dijo, en su momento, Hernán Dominguez a La Voz del Interior para explicar la venta de Ideas HD a Scaglione, propietario también de Televisión Litoral (Canal 3 y varias radio en Rosario).
Hasta ahora, el propietario mayoritario de Cadena 3 es Gustavo Defilippi (Grupo Del Plata), accionista principal de la empresa Radiodifusora del Centro S.A.. Los otros accionistas son los herederos de Mario Pereyra y José Vargas (Rony Vargas).
Cadena 3 se presenta como "Los mayores generadores de contenido de radio en Argentina".
