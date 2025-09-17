Russo sale en defensa de Claudio Úbeda tras el cruce con Carlos Palacios

RUSSOSALEENDEFENSADEUBEDATRASELCRUCECONCARLOSPALACIOSFOTO2 Miguel Ángel Russo se hartó de las faltas de respeto contra Claudio Úbeda tras el incidente con Carlos Palacios luego del partido Boca y Rosario Central.

Carlos Palacios quedó escrachado ante las cámaras tras cruzarse con Claudio Úbeda: ¿Salgo yo?

Carlos Palacios quedó, otra vez, en el foco de la polémica en la tarde noche de este último domingo 14/09 tras protagonizar un fuerte cruce con Claudio Úbeda, ayudante de campo del técnico Miguel Ángel Russo, durante el partido que Boca empató 1-1 con Rosario Central que correspondió a la octava fecha del Torneo Clausura 2025.

El trasandino salió reemplazado a los 27’ del segundo tiempo del encuentro con Central en Arroyito y, luego de saludar a su compañero Alan Velasco, cuando pasó por al lado de Úbeda, no dudó en recriminarle la modificación: “¿Salgo yo?”, le lanzó el mediocampista, mientras su gestualidad demostraba cierto fastidio por haber salido del campo de juego.

RUSSOSALEENDEFENSADEUBEDATRASELCRUCECONCARLOSPALACIOSFOTO3 Miguel Ángel Russo se hartó de las faltas de respeto contra Claudio Úbeda tras el incidente con Carlos Palacios luego del partido Boca y Rosario Central.

El polémico historial de Carlos Palacios

A fines de marzo de 2025, Palacios no se presentó al primer entrenamiento de la semana tras regresar de un permiso por fecha FIFA en Chile.

Semanas previas a ausentarse a dicho entrenamiento, se había infiltrado en la barrabrava de Colo-Colo, en un episodio que también molestó en Boca.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/la12tuittera/status/1967350626398200278?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1967350626398200278%7Ctwgr%5E1b2319f54bae89884ce6199ba28ccd90a31a3889%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fgolazo24%2Fcarlos-palacios-quedo-escrachado-las-camaras-cruzarse-claudio-ubeda-salgo-yo-n609595&partner=&hide_thread=false El intercambio de Carlos #Palacios con Úbeda tras la salida del chileno.pic.twitter.com/H9vUFvFggW — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) September 14, 2025

Post derrota en el Superclásico, en otro partido en el que no gravitó, se fue a Chile en el día libre que le dio Fernando Gago al plantel.

A principios de junio, Carlos Palacios estuvo envuelto en otro turbulento momento mientras conducía se grababa en un vivo de Instagram conduciendo su auto y los hinchas de Boca lo cruzaron por “estar de joda”.

Una más de Palacios y el auto: dio una entrevista para el canal oficial de Colo-Colo en la que dijo, entre otras cosas, que se le exige mucho a él en lo personal.

Ricardo Gareca la vio: su advertencia a Carlos Palacios

Días atrás, en un mano a mano con DSports Radio, el ex entrenador de la Selección de Chile y futbolista de Boca Juniors, Ricardo Gareca, advirtió a Carlos Palacios Núñez, a quien dirigió en el combinado nacional.

“Estos equipos no te esperan, directamente te echan”, indicando que la presión y la exigencia en el Xeneize no es la misma que en otros equipos.

Y sumó: “Las instituciones como Boca te exigen muchas cosas más aparte del talento y la técnica”, remarcó el Tigre, quien se formó en las inferiores xeneizes y disputó un total de 183 partidos con la azul y amarilla, en los que metió 83 goles.

De todos modos, Gareca reconoció que el atacante ex Colo-Colo es “un chico muy talentoso” y “de selección”.

Carlos Palacios hizo la fácil: se la agarró con Martín Arévalo

En la noche del martes 22 de julio, luego de haber sido borrado de la convocatoria de Boca para el partido ante Atlético Tucumán por una supuesta tendinitis (todo esto en potencial porque suena más a una coartada que a otra cosa) publicó un extenso texto en una Instagram Storie.

En ella, Palacios se despachó contra el periodismo argentino y chileno y le dio duro a Martín Arévalo, reportero muy repudiado entre los hinchas xeneizes en el último tiempo.

“¿Que buscan con tantas mentiras? ¿Hacerme quedar mal, como un irresponsable?”, comenzó el texto de la publicación en sus historias, a través de su cuenta oficial de Instagram.

Y continuó: “Estoy arrastrando molestias en la rodilla desde antes del Mundial [de Clubes], lo pueden comprobar fácilmente viendo las vendas que usé en esos partidos. Más allá de esto hice y hago todo por jugar en este gran club que es mi sueño. Soy consciente que estoy en uno de los clubes más grandes del mundo y la responsabilidad que eso lleva”.

Se lee en el texto, a su vez: “El viernes jugamos [contra Unión de Sfe.], el sábado entrené, el domingo entrené, ayer lunes me presenté en horario como siempre al entrenamiento, pero con dolor en la rodilla. Es por eso que junto a los médicos se decidió que lo mejor era hacerme atender y no salir a entrenar al campo para evitar sobrecargar la rodilla que me tiene a maltraer”.

En la misma línea, el ex Colo-Colo se expidió acerca de dichos rumores de que llegó borracho al entrenamiento de Boca luego de su cumpleaños, festejado el pasado sábado 19 de julio. “Periodistas como Martín Arévalo, que con tanta facilidad dice que llegué en 'mal estado' y me dijeron que ni entrené. Sepan que están haciendo mucho mal. Hay que tener cuidado con las cosas que se dicen, porque atrás de todo hay madres, hijos, familias”.

El futbolista también fue contra Marcelo Palacios, conductor de TyC Sports: “El conductor Marcelo Palacios que habla con tanta liviandad de la salud mental de los deportistas y 30'' después dice que "deberían sacrificarlo a Carlos Palacios”.

A su vez, le dejó un mensaje a los hinchas dando a entender que reconoce su bajo nivel: “¿Qué me gustaría estar jugando mucho mejor? Claro que sí, soy el primero en querer recuperar el nivel y en ser el más autocritico conmigo mismo para retomar el nivel que tuve los primeros meses. Y les prometo que estoy trabajando para eso y mucho más”.

La respuesta de Martín Arévalo a Carlos Palacios

Horas después de que Palacios publique su comunicado, Martín Arévalo le contestó en el programa ESPN F10, donde es panelista. “Palacios me mencionó a mí en el posteo y voy a ratificar la información que di. Ayer dijimos que Ander Herrera se lesionó 5 veces, pero es un ejemplo de profesional. De Palacios no puedo decir lo mismo porque ha tenido varios actos de indisciplina desde que llegó a Boca”, sostuvo en primera instancia.

Si bien el periodista confirmó que el futbolista tiene una molestia, se mantiene firme en su postura respecto a la indisciplina del chileno. “Es verdad que Palacios tenía una molestia en la rodilla, pero también es verdad que no llego en buen estado. Desde que llegó a Boca, ha tenido diferentes actos de indisciplina que no han sido claros”, remarcó.

Por último, Arévalo comparó su caso con otro jugador del plantel y dejó en claro cuál es el objetivo de su mensaje. “Le puede pasar a cualquier futbolista. Velasco no dio su mejor versión, pero es un ejemplo de profesional. Hasta acá, Palacios no ha sido todo lo profesional que tiene que ser un futbolista de Boca. No pretendo que Boca diga lo que está contando un periodista, lo único que quiero decir es la verdad”.

Con gol olímpico de Ángel Di María, Boca y Rosario Central igualaron por el Torneo Clausura 2025

Boca igualó este último domingo 14/09 como visitante por 1-1 frente a Rosario Central, en un partido correspondiente a la octava fecha del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio Gigante de Arroyito.

Rodrigo Battaglia abrió el marcador para el conjunto xeneize, a los 20’ del primer tiempo, mientras que Ángel Di María convirtió un gol olímpico, a los 24’ del mismo periodo, para empatar el duelo.

Con este resultado, los dirigidos por Miguel Ángel Russo alcanzaron la tercera posición de la Zona A del campeonato local con 13 puntos (a dos de los líderes Unión de Santa Fe y Barracas Central). Sin embargo, dejaron pasar una gran oportunidad de alejarse en la tabla anual y en la lucha por entrar a la próxima edición de la Copa Libertadores tras la derrota de Argentinos Juniors frente a Instituto por 2-0.

Ahora, el elenco azul y oro recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero, el próximo domingo (21/09) desde las 21:15 en La Bombonera, por la novena fecha del Torneo Clausura.

Por su parte, el cuadro comandado por Ariel Holan quedaron en la sexta plaza de la Zona B con 11 puntos y todavía no conoció la derrota en el actual certamen. El domingo (21/09) deberá medirse como local ante Talleres de Córdoba, a partir de las 19:00.

Embed - ROSARIO CENTRAL 1 - 1 BOCA | Resumen del partido | #TorneoBetano Clausura 2025

Más notas de Golazo24

San Lorenzo en crisis: Por qué Marcelo Moretti podría continuar pese a la acefalía

Verón quiere cambiar el escudo de Estudiantes, bronca de los hinchas y avisó: "Se puede acomodar"

Los hinchas de River no pueden creer lo que pasó con Pity Martínez

No lo vas a creer (Vélez no lo hizo): por esta atípica razón le anularon su gol vs. Racing

Moretti dejó de ser presidente de San Lorenzo: se declaró la acefalía institucional

Vélez 0 - Racing 1: la Academia superó al Fortín en un duelo de alto voltaje