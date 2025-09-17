Mucha confusión en el mercado cambiario. El dólar mayorista tocó después del mediodía los $1.474,5, que según varios cálculos era el techo de la banda cambiaria. A partir de allí, circuló la versión de que, como está previsto, en ese límite el Banco Central comenzó a vender reservas para contener el precio.
REACCIÓN NEGATIVA
El dólar tocó el techo de la banda: Versiones cruzadas sobre intervención del BCRA
La reacción del mercado ante comentarios de Luis Caputo profundizó la toma de cobertura, y el dólar mayorista alcanzó la cotización que habilita intervención del Banco Central.
Pero luego aparecieron otras versiones de que no se produjo tal intervención, porque el techo está fijado en un valor superior.
Gustavo Quintana, de PR Cambios, aseguró en un primer momento que el BCRA había inyectado US$10 millones.
Hubo otras voces que especularon con que efectivamente el BCRA vendió divisas.
Pero luego el mismo Quintana citó "algunas fuentes del mercado" que afirmaron que "no hubo intervención oficial" en $1.474,5 porque el techo está fijado este 17/09 en $ 1.475,23.
"La transacción registrada parece haber sido entre entidades privadas", agregó.
Aunque luego citó "fuentes oficiales" que fijaron el techo que habilita la intervención en $1.474,40.
De todas formas, queda la duda sobre quién vendió los US$10 millones.
El tuitero financiero @TargetDeMercado convalidó la versión de que no fue la entidad que conduce Santiago Bausili. "Hay una operación de 10MM que marcó 1474.50 pero fue hecha por privado, no fue por pantalla. Fue un pase. BCRA no vendió al momento", sostuvo.
El cruce de versiones se dio en el marco de otra jornada caliente en los mercados. Si bien los inversores reaccionaron positivamente al discurso de Javier Milei el lunes cuando presentó el proyecto de presupuesto, declaraciones de las últimas horas del ministro de Economía, Luis Caputo, habrían disparado la incertidumbre, lo que redundó en una nueva suba del dólar y una caída de los bonos este miércoles.
En respuesta a una pregunta que le hicieron en la red social X, Caputo confirmó que el Tesoro no comprará más dólares "al precio actual" y que la única intervención en el mercado será la del Banco Central, con ventas de divisas cuando la cotización toque el techo de la banda.
Pues bien, la reacción del mercado ante esos comentarios profundizó la toma de cobertura, y el dólar mayorista alcanzó el límite de flotación "libre".
Por su parte, los bonos retomaron el sesgo a la baja del principio de la semana, luego del alivio del martes cuando pareció que surtió algún en efecto el discurso de Javier Milei por cadena nacional en el que renovó su compromiso con el equilibrio fiscal, pero abrió el juego a acuerdos con la oposición para la sanción de la ley de presupuesto para el próximo año.
Los títulos soberanos retrocedían al mediodía hasta un 2,4%. Esto apuntala la suba del Riesgo País, que se ubica alrededor de los 1.200 puntos básicos.
Noticia en desarrollo.