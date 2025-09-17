UE presiona a Israel —por "genocidio" en Gaza— con propuesta impositiva

Quiero dejar muy claro que el objetivo no es castigar a Israel. El objetivo es mejorar la situación humanitaria en Gaza Quiero dejar muy claro que el objetivo no es castigar a Israel. El objetivo es mejorar la situación humanitaria en Gaza

Naciones del Occidente y Naciones Unidas aseguran que Tel Aviv, bajo el pretexto de su supuesta lucha contra el terrorismo, está martirizando a la población civil palestina, asedidada por sus bombardeos y la hambruna deliberada, lo que constituiría un genocidio.

En ese sentido, según cifras oficiales, Israel ha matado a miles de personas inocentes en Franja de Gaza, hasta la fecha alrededor de 60.000, mientras que sólo ha abatido a 8 mil terroristas de Hamás, según lo reveló Reuters tras acceder a un informe exclusivo de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), lo que demuestra que la guerra está librándose contra la población civil palestina.

En el marco del repudio internacional al asedio en Gaza, investigadores de Naciones Unidas (ONU) acusaron el martes a Israel de “genocidio” con el objetivo de “destruir al pueblo palestino” y responsabilizaron de lleno al actual gobierno de Benjamin Netanyahu por incitación a cometer dichos actos genocidas contra la población palestina.

La Comisión Internacional Independiente de Investigación (COI), establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, determinó que “el genocidio está ocurriendo en Gaza y continúa ocurriendo”, según declaró su presidenta, Navi Pillay.

La COI ha concluido que Israel ha cometido cuatro de los cinco actos genocidas que enumera la Convención de la ONU para la Prevención y Punitión del Genocidio (1948). Estos son:

matar miembros del grupo;

causar grave daño corporal o mental;

imponer condiciones de vida calculadas para la destrucción física del grupo, en su totalidad o en parte;

y medidas destinadas a impedir nacimientos dentro del grupo.

Dicho organismo establecido por la ONU afirma que tanto los patrones de conducta de las fuerzas israelíes como declaraciones públicas de autoridades civiles y militares de Israel “indican que los actos genocidas fueron cometidos con la intención de destruir a los palestinos en Gaza como un grupo”.

Asimismo, señala la responsabilidad del primer ministro Benjamin Netanyahu, del presidente, del ex ministro de Defensa, por incitación (incitement) del genocidio, y la falta de acciones efectivas para castigar estos actos, así como se describe las condiciones del sufrimiento deliberado contra los palestinos.

El informe detalla una estrategia de bloqueo/asedio (restricción severa a la entrada de bienes humanitarios), destrucción de infraestructura (salud, educativa, civil), desplazamientos forzados, muertes de civiles, niños y mujeres en proporciones altas, etc., lo que demuestra que es una acción deliberada para cometer genocidio contra los palestinos.

