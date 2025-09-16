Milei ante otra batalla en el Congreso y Bullrich lista para "disturbios"

Live Blog Post

Diputados: Todas las miradas sobre gobernadores (y crece la desconfianza)

Déborah de Urieta en Ámbito.com:

"La pecera en la que Milei podría salir a pescar a los '86 héroes' para blindar sus vetos es, precisamente, aquella en la que se encuentran los diputados que se abstuvieron y ausentaron. Que, en ambas votaciones, fueron varios. La ley del Garrahan se sancionó con 159 votos a favor; 67 en contra; 4 abstenciones y 27 ausencias. En tanto, la de Financiamiento Universitario sumó: 158 votos a favor; 75 en contra; 5 abstenciones y 19 ausencias.

(…) Milei envió al Congreso el proyecto del Presupuesto 2026. Y, según detalló en la conferencia de prensa previa, el 85% de los fondos está destinado a salud, educación y jubilaciones. 'La prioridad es el recurso humano', fundamentó el mandatario.

Ese dato podría ser la excusa que use más de un diputado para, justamente, jugar en favor del Gobierno. Aunque, vale aclarar, los números del Presupuesto dejaron sabor a poco. Desde el Consejo Interuniversitario Nacional emitieron un comunicado a las pocas horas, en el que aseveraron que el proyecto 'consolida el ajuste universitario'.

En el texto especificaron: 'Los 4,8 billones de pesos anunciados por el Presidente para las universidades el año próximo implica anualizar para el 2026 lo percibido a diciembre de 2025, y queda muy lejos de los 7,3 billones necesarios para que pueda funcionar normalmente el sistema'.

En tanto, los trabajadores del Garrahan exigen que se actualice el presupuesto de este año, para percibir un ajuste en sus salarios.

(…) Aquellos legisladores que están trabajando en el 'poroteo' son ambiguos. La mayoría de los diputados consultados por Ámbito, coinciden en que la Emergencia para el Garrahan tiene más chances de prosperar.

(…) Ese mismo diputado desconfía de los diputados que responden a los gobernadores, sobre todo, los beneficiados por los ATN –que podrían inclinar la balanza en favor del Gobierno. Pero no solo en ellos. Por caso, miran a los mandatarios de Neuquén, Rolando Figueroa, y a Alfredo Cornejo. En cambio, otro diputado le resta importancia a esa jugada opositora: 'Nunca contamos a esos diputados'.

'Hay 20 que son poco creíbles de ambos lados', sentenció otro diputado que trabaja en el 'poroteo'. Y, coincidió con su par al indicar: 'Veo bien Garrahan y tenemos que laburar un poco universidades'.

Un tercer diputado, que también se encarga de reunir los votos de cara a la sesión, alertó que más de un legislador 'se comió el cuento chino' del Presidente. Por eso, anticipó que seguirán 'laburando' para reunir los dos tercios que requieren ambas leyes para ser ratificadas en Diputados".