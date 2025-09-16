urgente24
Mundial 2026: El increíble motivo por el cual España podría no jugarlo

Parte del gobierno español está presionando para que España no juegue el Mundial 2026 en caso que Israel clasifique.

16 de septiembre de 2025 - 19:37
Luis De la fuente y España podrían no ir al Mundial 2026.

Por LUCAS PAGLIERO

Ya son varios los países que quieren vetar a Israel de las competiciones deportivas por el genocidio en Gaza. Así como vetaron a Rusia por el conflicto con Ucrania, muchos países quieren hacer lo mismo con Israel, pero como FIFA no hace nada, otros estudian boicotear el Mundial 2026 y no asistir, como es el caso de España.

España, último campeón de la Euro, podría no asistir al Mundial 2026.

Viendo esto algunos países ya están haciendo algo, más allá de las banderas de protestas se pusieron a hacer algunas cosas. Noruega por ejemplo donará todo lo recaudado en su partido por eliminatorias ante Israel, el cual tendrá lugar el 11 de octubre. España por lo pronto estudia no ir al Mundial 2026 si Israel clasifica.

Si bien la decisión de los ibéricos no está tomada, lo cierto es que el bloque Socialista del Congreso de España está presionando para que no solo en el fútbol, sino que invita a todas las federaciones deportivas españolas a dejar de participar donde lo haga Israel, y uno de esos escenarios puede ser el Mundial 2026.

Patxi López aclaró que la decisión no está tomada, que dada la situación en que España e Israel se clasifiquen se estudiará la posibilidad de no participar en forma de protesta, pero meterán presión para que eso suceda en caso que no veten a Israel.

Además, declaró que invitarán a los distintos organismos que deciden la participación de Israel en las competencias internacionales (de los deportes en general, no solo en fútbol) a que lo veten, o al menos dejen que las otras federaciones decidan sobre el veto.

Lo cierto que lo que sucede en España por estos días es que se volvió a levantar la voz de la sociedad sobre el repudio al genocidio en Gaza, y eso empieza a pesar en otros ámbitos, como en el deportivo. Además, ya son varios los países en el fútbol que pidieron a FIFA el veto de Israel.

