Mundial 2026: El increíble motivo por el cual España podría no jugarlo

Ya son varios los países que quieren vetar a Israel de las competiciones deportivas por el genocidio en Gaza. Así como vetaron a Rusia por el conflicto con Ucrania, muchos países quieren hacer lo mismo con Israel, pero como FIFA no hace nada, otros estudian boicotear el Mundial 2026 y no asistir, como es el caso de España.
España podría renunciar al Mundial 2026 si clasifica Israel
El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de España, Patxi López, que ha declarado que hay una posibilidad de que la Selección de España no asista al Mundial 2026 si llega a clasificarse Israel a dicha competición. Sería en forma de protesta porque FIFA no excluye a dicho país por el conflicto en Gaza.
Algunos países, como España y Noruega, se manifestaron en favor del veto de Israel de todas las competencias internacionales a nivel clubes y selecciones, algo así como sucede desde hace años con Rusia por su invasión a Ucrania. Pero FIFA esquiva el bulto y mira para otro lado, inclusive posterga constantemente la decisión sobre el pedido de la Federación Palestina de Fútbol de veto a Israel. En cada congreso FIFA posterga la decisión.
Viendo esto algunos países ya están haciendo algo, más allá de las banderas de protestas se pusieron a hacer algunas cosas. Noruega por ejemplo donará todo lo recaudado en su partido por eliminatorias ante Israel, el cual tendrá lugar el 11 de octubre. España por lo pronto estudia no ir al Mundial 2026 si Israel clasifica.
Si bien la decisión de los ibéricos no está tomada, lo cierto es que el bloque Socialista del Congreso de España está presionando para que no solo en el fútbol, sino que invita a todas las federaciones deportivas españolas a dejar de participar donde lo haga Israel, y uno de esos escenarios puede ser el Mundial 2026.
Patxi López aclaró que la decisión no está tomada, que dada la situación en que España e Israel se clasifiquen se estudiará la posibilidad de no participar en forma de protesta, pero meterán presión para que eso suceda en caso que no veten a Israel.
Además, declaró que invitarán a los distintos organismos que deciden la participación de Israel en las competencias internacionales (de los deportes en general, no solo en fútbol) a que lo veten, o al menos dejen que las otras federaciones decidan sobre el veto.
Lo cierto que lo que sucede en España por estos días es que se volvió a levantar la voz de la sociedad sobre el repudio al genocidio en Gaza, y eso empieza a pesar en otros ámbitos, como en el deportivo. Además, ya son varios los países en el fútbol que pidieron a FIFA el veto de Israel.
