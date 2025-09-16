Mundial 2026: El increíble motivo por el cual España podría no jugarlo

Si bien la decisión de los ibéricos no está tomada, lo cierto es que el bloque Socialista del Congreso de España está presionando para que no solo en el fútbol, sino que invita a todas las federaciones deportivas españolas a dejar de participar donde lo haga Israel, y uno de esos escenarios puede ser el Mundial 2026.

Patxi López aclaró que la decisión no está tomada, que dada la situación en que España e Israel se clasifiquen se estudiará la posibilidad de no participar en forma de protesta, pero meterán presión para que eso suceda en caso que no veten a Israel.

Además, declaró que invitarán a los distintos organismos que deciden la participación de Israel en las competencias internacionales (de los deportes en general, no solo en fútbol) a que lo veten, o al menos dejen que las otras federaciones decidan sobre el veto.

Lo cierto que lo que sucede en España por estos días es que se volvió a levantar la voz de la sociedad sobre el repudio al genocidio en Gaza, y eso empieza a pesar en otros ámbitos, como en el deportivo. Además, ya son varios los países en el fútbol que pidieron a FIFA el veto de Israel.

+ de Golazo24

Vélez 0 - Racing 0: Fortín y Academia disputan un partido electrizante y no dan respiro

Champions League: Juventus 4-4 Dortmund, Madrid 2-1 Marsella, Benfica 2-3 Qarabag, Tottenham 1-0 Villarreal

San Martín de Burzaco fue castigado otra vez: pérdida de la localia y partidos a puertas cerradas