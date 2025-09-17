Alianza estratégica: Cuotas sin interés en vuelos por Argentina

Viajar dentro del país ahora tiene una nueva ventaja que promete cambiar la manera de planificar escapadas. Una reconocida plataforma de viajes y una billetera virtual con millones de clientes se unieron para ofrecer a los argentinos la posibilidad de financiar vuelos nacionales en cuotas sin interés.
El turismo en Argentina suma un nuevo incentivo: desde ahora, quienes cuenten con tarjeta de crédito Ualá podrán financiar pasajes aéreos dentro del país en 3, 6 y hasta 9 cuotas sin interés a través de Despegar. Se trata de un acuerdo entre el neobanco, que ya reúne más de 7 millones de clientes en el país, y la plataforma líder de viajes en América Latina.
La promoción abarca vuelos nacionales con cualquier aerolínea y estará vigente entre el 15 y el 30 de septiembre de 2025.
“En Ualá queremos que nuestra tarjeta de crédito sea mucho más que un medio de pago”, explicó Joaquín Domínguez, Director de Crédito de Ualá. La compañía viene consolidando un ecosistema de beneficios que van desde descuentos en gastronomía, supermercados y transporte hasta la posibilidad de acceder a una cuenta remunerada con una de las tasas más competitivas del mercado.
Una oportunidad para viajes nacionales
Desde Despegar también destacaron el alcance de este acuerdo. “Trabajamos constantemente para que más personas puedan viajar y disfrutar del turismo en Argentina. Esta alianza con Ualá nos permite acercar opciones de financiamiento accesibles, para que cada vez más viajeros planifiquen escapadas con anticipación”, señaló Paula Cristi, Gerente General de Despegar para Argentina y Uruguay.
La tarjeta de crédito Ualá no tiene costo de emisión ni mantenimiento, permite pagar con el celular o el reloj mediante Apple Pay y Google Pay, y suma cada consumo al progreso hacia la cuenta remunerada plus, que hoy ofrece una TNA de hasta 45%.
Ahora, con el beneficio de 9 cuotas sin interés para vuelos nacionales, la propuesta se amplía al turismo, brindando más opciones para quienes quieren recorrer el país.
Más contenido en Urgente24:
Aerolíneas Argentinas aprovecha fiebre por el Caribe y suma nuevos vuelos
La calle repleta de outlets que todos eligen para comprar
Central 1 - Boca 1: Di María sacudió emociones con un golazo olímpico en un duelo chato
El rendimiento del plazo fijo y las billeteras virtuales corre peligro
Lunes de cadena nacional: Javier Milei le habla a Karina ¿y a quién más? (El streaming zafa)