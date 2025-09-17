Alianza estratégica: Cuotas sin interés en vuelos por Argentina

Una oportunidad para viajes nacionales

Desde Despegar también destacaron el alcance de este acuerdo. “Trabajamos constantemente para que más personas puedan viajar y disfrutar del turismo en Argentina. Esta alianza con Ualá nos permite acercar opciones de financiamiento accesibles, para que cada vez más viajeros planifiquen escapadas con anticipación”, señaló Paula Cristi, Gerente General de Despegar para Argentina y Uruguay.

La tarjeta de crédito Ualá no tiene costo de emisión ni mantenimiento, permite pagar con el celular o el reloj mediante Apple Pay y Google Pay, y suma cada consumo al progreso hacia la cuenta remunerada plus, que hoy ofrece una TNA de hasta 45%.

Ahora, con el beneficio de 9 cuotas sin interés para vuelos nacionales, la propuesta se amplía al turismo, brindando más opciones para quienes quieren recorrer el país.

Más contenido en Urgente24:

Aerolíneas Argentinas aprovecha fiebre por el Caribe y suma nuevos vuelos

La calle repleta de outlets que todos eligen para comprar

Central 1 - Boca 1: Di María sacudió emociones con un golazo olímpico en un duelo chato

El rendimiento del plazo fijo y las billeteras virtuales corre peligro

Lunes de cadena nacional: Javier Milei le habla a Karina ¿y a quién más? (El streaming zafa)