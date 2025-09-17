Diego Simeone se llevó los focos del final del partido entre Liverpool y Atlético de Madrid, en lo que fue el debut de ambos en la Champions League 2025/26. El Cholo explotó con un hincha que, según explicó después, estuvo todo el encuentro insultándolo desde la tribuna.
"TE INSULTAN TODO EL PARTIDO DESDE ATRÁS"
Simeone explotó contra un hincha del Liverpool tras el gol agónico en Anfield
Tras el triunfo sobre la hora del Liverpool, Simeone explotó contra un hincha inglés: "Igual que luchamos contra el racismo igual podríamos mirar esto".
El partido fue un thriller. Los Reds se adelantaron 2-0 en solo 6 minutos de juego y parecía que se venía una noche oscura para el equipo de Simeone. Sin embargo, el Aleti lo empató con carácter, con goles a los 48´y a los 81´, y cuando el cotejo se moría en un empate 2-2, apareció Virgil van Dijk en el minuto 92 para desatar la locura en Anfield.
Pero la euforia local se tornó en escándalo cuando un hincha del Liverpool, ubicado detrás del banco visitante, le gritó el gol en la cara al Cholo Simeone, con insultos y gestos obscenos incluidos.
Simeone, pasional, no pudo hacer otra cosa que reaccionar con furia. Gritos, gestos, intento de confrontación. La seguridad intervino y el árbitro no dudó: roja directa para el técnico. El entrenador argentino se retiró del campo visiblemente alterado, mientras sus asistentes intentaban calmarlo. Juan Musso, arquero argentino suplente en el Aleti, fue uno de los que intentó bajarle la temperatura.
Simeone: "Si identifican a quien hizo eso, tenga sus consecuencias"
En conferencia de prensa, el entrenador se disculpó por su accionar, pero no dejó de expresar lo difícil que le resultó estar todo el partido con hinchas tan cerca y respirándole en la nuca.
"Vienen hablando de cuidar el espectáculo, pero te insultan todo el partido desde atrás y no puedo decir nada, porque soy el entrenador. No es justificable mi reacción al insulto, pero no sabes lo que es 90 minutos insultado sin parar", dijo Simeone.
"Con el gol del rival justo das vuelta, te siguen insultando y con la tensión pasa lo que pasa. El árbitro me dijo que me entendía, pero ojalá que el Liverpool lo pueda mejorar y si identifican a quien hizo eso, tenga sus consecuencias", añadió.
"Fueron insultos todo el partido y luego gesto incluido, pero bueno el que tengo que estar calmado soy yo y soportar todo: insultos, gestos, porque estás en un lugar en el que te toca. Igual que luchamos contra el racismo igual podríamos mirar esto, porque no tenemos derecho a reaccionar y no es fácil estar rodeados e insultados todo el partido. Y soy una persona", agregó el Cholo Simeone.