Simeone explotó contra un hincha del Liverpool tras el gol agónico en Anfield

Simeone: "Si identifican a quien hizo eso, tenga sus consecuencias"

En conferencia de prensa, el entrenador se disculpó por su accionar, pero no dejó de expresar lo difícil que le resultó estar todo el partido con hinchas tan cerca y respirándole en la nuca.

"Vienen hablando de cuidar el espectáculo, pero te insultan todo el partido desde atrás y no puedo decir nada, porque soy el entrenador. No es justificable mi reacción al insulto, pero no sabes lo que es 90 minutos insultado sin parar", dijo Simeone.

"Con el gol del rival justo das vuelta, te siguen insultando y con la tensión pasa lo que pasa. El árbitro me dijo que me entendía, pero ojalá que el Liverpool lo pueda mejorar y si identifican a quien hizo eso, tenga sus consecuencias", añadió.

"Fueron insultos todo el partido y luego gesto incluido, pero bueno el que tengo que estar calmado soy yo y soportar todo: insultos, gestos, porque estás en un lugar en el que te toca. Igual que luchamos contra el racismo igual podríamos mirar esto, porque no tenemos derecho a reaccionar y no es fácil estar rodeados e insultados todo el partido. Y soy una persona", agregó el Cholo Simeone.

VIDEO: así fue el momento de furia del Cholo Simeone con la tribuna de Anfield

