Juan Musso llega a Madrid: el arquero que podría haber sido Campeón del Mundo

Ahora, con la reciente ausencia de un Franco Armani ya con 37 años, se vislumbra un posible puesto de segundo guardameta que cubrir en la Selección. Scaloni convocó a Walter Benítez, a Rulli y al mencionado Musso.

Juan Musso y un camino a Qatar 2022 interrumpido por una fractura en la mandíbula

image.png Juan Musso campeón de la Europa League 2023/24 con Atalanta

Será siempre un contrafáctico, pero el ahora jugador del Atlético de Madrid bien podría haber ido a Qatar 2022, al menos siguiendo la línea de lo que el cuerpo técnico albiceleste venía manteniendo durante los meses previos. El problema fue su fractura de mandíbula.

El 19 de septiembre de 2022, a tan solo un par de meses del Mundial, el arquero surgido en Racing sufrió una lesión en su rostro tras un choque con un compañero, en el partido que Atalanta le ganó a Roma por la Serie A.

Estuvo un mes afuera de las canchas, y así se perdió dos amistosos que la Scaloneta disputó ante Honduras y Jamaica ese mismo septiembre. Volvió a ser titular en Atalanta a fines de octubre.

Evidentemente, para Lionel Scaloni y compañía fue un mes trascendental para terminar de inclinarse por quién sería su tercer arquero. Y, evidentemente, la lesión de Musso era un indicador de incertidumbre. Necesitaban certezas, incluso a sabiendas de que estarían dejando afuera a su tercer arquero campeón de la Copa América 2021, y fueron por Rulli (que también venía pidiendo pista con buenos rendimientos).

Lo cierto es que, antes de la fractura en la mandíbula, el futbolista colchonero había estado presente nada menos que en el amistoso de la Selección Argentina ante Estonia en junio de 2022. Luego vino el parate mencionado y el Mundial de Qatar 2022, y en las Eliminatorias Sudamericanas que retomaron su curso en septiembre de 2023, volvió a estar convocado.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/SC_ESPN/status/1793406634468720678?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1793406634468720678%7Ctwgr%5E5cc43cbb6d7822332002bddd2e21bbd2bc442fdf%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fgolazo24%2Fjuan-musso-el-arquero-campeon-atalanta-lugar-la-seleccion-argentina-n577530&partner=&hide_thread=false "YO ME SIENTO PARTE, SIENTO QUE ES CUESTIÓN DE TIEMPO, PASARON COSAS QUE SEGURAMENTE YA QUEDAN ATRÁS..." Juan Musso habló sobre la ilusión del regreso a la Selección Argentina.



#ESPNenStarPlus pic.twitter.com/o7yDB7NOSp — SportsCenter (@SC_ESPN) May 22, 2024

Sin embargo, no fue suficiente para ser parte de la Copa América 2024. "Muchas veces no me tocaba estar, pero la Selección siempre fue la prioridad. Me tocó estar en la Copa América. Yo me siento parte", dijo en mayo de 2024 tras ser campeón con Atalanta de la Europa League. "Siento que es cuestión de tiempo, que pasaron cosas que seguramente ya quedan atrás y en cualquier momento volveré", añadió.

Ahora volvió. ¿Qué futuro le espera en la Selección Argentina?

