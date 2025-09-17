Martín Menem discutió con gobernadores aliados que se negaron a votar contra universidades y Garrahan

Alfredo Cornejo, de extracción radical, le habría contestado: “Martín, dejá de mentirnos. No podés hacer que los radicales votemos en contra de las universidades. Dejá de mentirle al presidente, no tenés los votos suficientes”.

Al cuyano se sumaron en la discusión el mandatario chaqueño y el entrerriano.

“Ya los acompañamos en muchas votaciones que no salieron como ustedes nos prometieron” se quejaron.

image Alfredo Cornejo, Rogelio Frigerio y Leandro Zdero se habían reunido con Guillermo Francos, Luis Caputo y Lisandro Catalán pero no con Martín Menem

¿Cómo salieron las votaciones por el Garrahan y las universidades?

En el caso del veto al financiamiento del hospital pediátrico, el oficialismo perdió 181 a 60 con una abstención. La votación fue de 3 a 1 cuando a la oposición le bastaba un 2 a 1 (dos tercios).

En el turno de las universidades, ocurrió algo similar, La postura de Balcarce 50 sucumbió por 174 votos contra 67 y dos abstenciones.

En el caso de los nosocomios públicos, algunos de los legisladores de Mendoza, Chaco y Entre Ríos se ausentaron, no acompañaron a LLA. En el tema de las casas de altos estudios, los radicales se negaron a manifestarse en contra de una postura histórica del partido centenario a favor de la educación pública.