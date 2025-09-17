Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco) y Rogelio Frigerio (Entre Rìos) no se mostraron dispuestos en una reunión por zoom previa a la sesión de diputados a votar contra la educación pública y la salud pública como les solicitaba Martín Menem.
"DEJÁ DE MENTIRLE A MILEI"
Martín Menem discutió con gobernadores aliados que se negaron a votar contra universidades y Garrahan
Según A24, el titular de la cámara de diputados, Martín Menem, les aseguró en vano a los gobernadores que Javier Milei podía sostener los vetos presidenciales.
Acusaron al riojanode entusiasmar en vano al Jefe del Estado Nacional, Javier Milei, con supuestas victorias que luego fueron imposibles de sostener en la cámara baja: “dejá de vender humo a la Casa Rosada” le habrían espetado.
Nicolás Wiñasky y Santiago Fioritti difundieron el contenido de un zoom supuestamente secreto que se habría dado entre los citados protagonistas a los que se sumó el flamante ministro de Interior Lisandro Catalán.
A pesar de que los 3 gobernadores compartirán alianzas electorales con La Libertad Avanza en las votaciones del 26 de Octubre, se mostraron muy en desacuerdo con las estrategias libertarias.
Alfredo Cornejo, de extracción radical, le habría contestado: “Martín, dejá de mentirnos. No podés hacer que los radicales votemos en contra de las universidades. Dejá de mentirle al presidente, no tenés los votos suficientes”.
Al cuyano se sumaron en la discusión el mandatario chaqueño y el entrerriano.
“Ya los acompañamos en muchas votaciones que no salieron como ustedes nos prometieron” se quejaron.
¿Cómo salieron las votaciones por el Garrahan y las universidades?
En el caso del veto al financiamiento del hospital pediátrico, el oficialismo perdió 181 a 60 con una abstención. La votación fue de 3 a 1 cuando a la oposición le bastaba un 2 a 1 (dos tercios).
En el turno de las universidades, ocurrió algo similar, La postura de Balcarce 50 sucumbió por 174 votos contra 67 y dos abstenciones.