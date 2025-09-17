urgente24
Martín Menem discutió con gobernadores aliados que se negaron a votar contra universidades y Garrahan

Según A24, el titular de la cámara de diputados, Martín Menem, les aseguró en vano a los gobernadores que Javier Milei podía sostener los vetos presidenciales.

17 de septiembre de 2025 - 21:58
Martín Menem no tenía los votos para sostener los vetos

Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco) y Rogelio Frigerio (Entre Rìos) no se mostraron dispuestos en una reunión por zoom previa a la sesión de diputados a votar contra la educación pública y la salud pública como les solicitaba Martín Menem.

Acusaron al riojanode entusiasmar en vano al Jefe del Estado Nacional, Javier Milei, con supuestas victorias que luego fueron imposibles de sostener en la cámara baja: “dejá de vender humo a la Casa Rosada” le habrían espetado.

Nicolás Wiñasky y Santiago Fioritti difundieron el contenido de un zoom supuestamente secreto que se habría dado entre los citados protagonistas a los que se sumó el flamante ministro de Interior Lisandro Catalán.

A pesar de que los 3 gobernadores compartirán alianzas electorales con La Libertad Avanza en las votaciones del 26 de Octubre, se mostraron muy en desacuerdo con las estrategias libertarias.

Martín Menem les pidió que acompañaran en el recinto a la Casa Rosada porque contaban con los votos suficientes para sostener el veto presidencial a los financiamientos del Hospital Garrahan y las universidades nacionales. Martín Menem les pidió que acompañaran en el recinto a la Casa Rosada porque contaban con los votos suficientes para sostener el veto presidencial a los financiamientos del Hospital Garrahan y las universidades nacionales.

Alfredo Cornejo, de extracción radical, le habría contestado: “Martín, dejá de mentirnos. No podés hacer que los radicales votemos en contra de las universidades. Dejá de mentirle al presidente, no tenés los votos suficientes”.

Al cuyano se sumaron en la discusión el mandatario chaqueño y el entrerriano.

“Ya los acompañamos en muchas votaciones que no salieron como ustedes nos prometieron” se quejaron.

image
Alfredo Cornejo, Rogelio Frigerio y Leandro Zdero se hab&iacute;an reunido con Guillermo Francos, Luis Caputo y Lisandro Catal&aacute;n pero no con Mart&iacute;n Menem

¿Cómo salieron las votaciones por el Garrahan y las universidades?

En el caso del veto al financiamiento del hospital pediátrico, el oficialismo perdió 181 a 60 con una abstención. La votación fue de 3 a 1 cuando a la oposición le bastaba un 2 a 1 (dos tercios).

En el turno de las universidades, ocurrió algo similar, La postura de Balcarce 50 sucumbió por 174 votos contra 67 y dos abstenciones.

En el caso de los nosocomios públicos, algunos de los legisladores de Mendoza, Chaco y Entre Ríos se ausentaron, no acompañaron a LLA. En el tema de las casas de altos estudios, los radicales se negaron a manifestarse en contra de una postura histórica del partido centenario a favor de la educación pública. En el caso de los nosocomios públicos, algunos de los legisladores de Mendoza, Chaco y Entre Ríos se ausentaron, no acompañaron a LLA. En el tema de las casas de altos estudios, los radicales se negaron a manifestarse en contra de una postura histórica del partido centenario a favor de la educación pública.

