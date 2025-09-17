Ni consumo, ni inversión: la economía se apaga y el gobierno subsidia al dólar

Subsidio al dólar

Hoy, 17/09, con la llegada del dólar mayorista al techo de la banda de flotación, el gobierno comenzó a aplicar un subsidio directo sobre la divisa que, por el momento, costó US$ 53 millones.

image El BCRA vendió US$ 53 para contener el precio del dólar.

Al mantener un dólar subsidiado en un contexto de caída de actividad, se frena aún más las posibilidades de reactivar los sectores industriales del país, que ya vienen sufriendo las importaciones baratas y en los últimos meses se le suma la caída del consumo general.

El PBI trimestral aumentó 6,3% interanual

El informe del INDEC sobre el avance del nivel de actividad del segundo trimestre de este año plantea que la actividad aumentó 6,3% interanual, con un fuerte empujón del aumento de inversión en capital fijo. Sin embargo, la tendencia de crecimiento negativo (los primeros trimestres se crecía cada vez menos) se hizo tan pesado que el último trimestre cerró en rojo.

La inversión de empresas en capital fijo aumentó un 32% interanual. El informe del INDEC lo explica así:

Este incremento se explica por el aumento de 15,2% de la inversión en construcciones, el descenso de 7,2% de otras construcciones, el aumento de 36,3% en maquinaria y equipo y el crecimiento de 104,7% en equipo de transporte. Dentro de maquinaria y equipo, el componente nacional creció 16,4% y el componente importado subió 51,6%. En equipo de transporte, el componente nacional aumentó 63,8% y el importado, 256,7%.

En el mismo período, el consumo privado aumentó 9,9%, el consumo público lo hizo por 0,6%, las exportaciones crecieron 3,3% y las importaciones picaron en un 38,3%.

La caída trimestral en el nivel de actividad también se da en un contexto preelectoral, momento en el que los actores económicos suelen preferir la cautela.

