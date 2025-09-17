Ni consumo, ni inversión: la economía se apaga y el gobierno subsidia al dólar

En medio de la creciente preocupación por la caída en la actividad económica que evidencian diferentes informes y cámaras empresariales, el INDEC informó una baja trimestral de la actividad de (-0,1%), impulsada por un desmoronamiento general del consumo privado, la inversión de empresas en capital fijo, las exportaciones y las importaciones.
En el segundo trimestre de este año se hizo notar la caída en el consumo por (-1,1%), la menor inversión de empresas en capital fijo (-0,5%), la baja en las exportaciones por (-2,2%) y la caída de las importaciones por (-3,3%). El aumento del 1,1% del consumo público no llegó a compensar las otras variables y el PBI tuvo una caída trimestral del (-0,1%) desestacionalizado (quitando variables que pueden distorsionar los datos para poder compararlos).
Esto va en línea con los diversos informes de caída del consumo y de la producción de diferentes industrias en los últimos meses, tal como informó Urgente24, por la sensible situación económica que atraviesa el país.
Con salarios que no llegan a ajustarse al nivel de la inflación y altos precios internos, el consumo, que primero se volcó a una conveniente importación de bienes y maquinarias, luego no pudo sostenerse y cayó el segundo trimestre del año.
Subsidio al dólar
Hoy, 17/09, con la llegada del dólar mayorista al techo de la banda de flotación, el gobierno comenzó a aplicar un subsidio directo sobre la divisa que, por el momento, costó US$ 53 millones.
Al mantener un dólar subsidiado en un contexto de caída de actividad, se frena aún más las posibilidades de reactivar los sectores industriales del país, que ya vienen sufriendo las importaciones baratas y en los últimos meses se le suma la caída del consumo general.
El PBI trimestral aumentó 6,3% interanual
El informe del INDEC sobre el avance del nivel de actividad del segundo trimestre de este año plantea que la actividad aumentó 6,3% interanual, con un fuerte empujón del aumento de inversión en capital fijo. Sin embargo, la tendencia de crecimiento negativo (los primeros trimestres se crecía cada vez menos) se hizo tan pesado que el último trimestre cerró en rojo.
La inversión de empresas en capital fijo aumentó un 32% interanual. El informe del INDEC lo explica así:
En el mismo período, el consumo privado aumentó 9,9%, el consumo público lo hizo por 0,6%, las exportaciones crecieron 3,3% y las importaciones picaron en un 38,3%.
La caída trimestral en el nivel de actividad también se da en un contexto preelectoral, momento en el que los actores económicos suelen preferir la cautela.
