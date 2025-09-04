La actividad económica en Santa Fe alerta de cara al segundo semestre

image Números desafiantes.

Consumo en retroceso:

Con respecto al consumo, las ventas en supermercados expusieron un declive mensual de 0,9%. A su vez, los indicadores de inversión en bienes durables presentaron variaciones mensuales desfavorables.

El consumo de cemento bajó 3,8 % mensual y el patentamiento de vehículos cayó 6,7 %.

La variación interanual del Icasfe fue del 3,2% en junio de 2025, ubicándose por debajo de la banda superior del intervalo de confianza estadístico construido alrededor de la tasa de crecimiento de largo plazo.

Este comportamiento, a partir de lo señalado por la Bolsa, "es coherente con la marcada contracción que registró la actividad económica provincial en las últimas cuatro mediciones, lo que llevó a una desaceleración progresiva en la intensidad del crecimiento interanual".

Industria y agroindustria

En ese marco, la producción industrial mostró un nuevo descenso mensual del 0,% y desaceleró su crecimiento interanual al 2,4%, lejos del 20% que exhibía en diciembre de 2024. Indicadores energéticos muestran caídas en el consumo de gas (-19,5% en el primer semestre) y electricidad industrial (-1,4% interanual).

La agroindustria tuvo un desempeño dispar: mientras la molienda de soja y girasol cayó 5,9% interanual, la producción láctea creció 5,4% y la faena de bovinos, porcinos y aves aumentó 1,2%. La maquinaria agrícola, tras un pico en los primeros meses del año, encadenó en julio su segunda caída consecutiva (-6%).

Dos etapas: Semestre desafiante

Al analizar los datos del semestre, los economistas distinguen dos etapas claramente diferenciadas. Durante los primeros dos meses se consolidó la recuperación posterior a la recesión 2022-2024. Luego, comenzó a un proceso de contracción.

image

"La política cambiaria, la apertura tan abrupta de importaciones y la volatilidad de las tasas de interés están afectando particularmente a las principales actividades económicas de Santa Fe". "La política cambiaria, la apertura tan abrupta de importaciones y la volatilidad de las tasas de interés están afectando particularmente a las principales actividades económicas de Santa Fe".

A ello, le suman que los precios internacionales del agro no acompañan y "en un escenario con alta presión fiscal y costos en alza, los márgenes empresarios y la capacidad de consumo han sido los principales perjudicados".

La caída acumulada plantea una advertencia de cara al segundo semestre: "De mantenerse, se verán comprometidas las proyecciones de crecimiento anual", remarcan.

ICA-SFE_217

