La actividad económica en Santa Fe alerta de cara al segundo semestre

SANTA FE. Según el relevamiento mensual que difunde la Bolsa de Comercio, la actividad económica provincial acumuló una caída del 2,6% entre marzo y junio. Si bien la variación interanual se mantiene positiva (3,2%), los economistas de la entidad advierten que las últimas mediciones "marcan una alerta de cara al segundo semestre".
NÚMEROS DESAFIANTES
Según el relevamiento mensual de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, la actividad económica provincial acumuló una caída del 2,6% entre marzo y junio.
Sólo uno de los ocho indicadores que integran el Índice Compuesto de Actividad de Santa Fe (Icasfe) obtuvo una variación mensual favorable, mientras que los restantes disminuyeron. En la comparación interanual, la mayor parte de las series aún presentan mejoras relativas, pero en baja.
Actividad económica en alerta
En junio, los puestos de trabajo registrados mostraron una leve variación mensual positiva del 0,2%, sostenida principalmente por el sector privado. En la comparación interanual, la serie obtuvo una tasa de apenas 0,4 %, lo que da cuenta de una recuperación lenta.
Por su parte, la demanda laboral, indicador que mide las expectativas empresariales de contratación, volvió a descender, con una variación mensual de -1,2 % y una fuerte contracción interanual de -9,8 %, siendo esta última la segunda tasa negativa consecutiva.
En cuanto a las remuneraciones reales, reflejaron un derrumbe mensual del 1,1% en junio, cerrando así una disminución acumulada para el segundo trimestre.
Consumo en retroceso:
Con respecto al consumo, las ventas en supermercados expusieron un declive mensual de 0,9%. A su vez, los indicadores de inversión en bienes durables presentaron variaciones mensuales desfavorables.
El consumo de cemento bajó 3,8 % mensual y el patentamiento de vehículos cayó 6,7 %.
La variación interanual del Icasfe fue del 3,2% en junio de 2025, ubicándose por debajo de la banda superior del intervalo de confianza estadístico construido alrededor de la tasa de crecimiento de largo plazo.
Este comportamiento, a partir de lo señalado por la Bolsa, "es coherente con la marcada contracción que registró la actividad económica provincial en las últimas cuatro mediciones, lo que llevó a una desaceleración progresiva en la intensidad del crecimiento interanual".
Industria y agroindustria
En ese marco, la producción industrial mostró un nuevo descenso mensual del 0,% y desaceleró su crecimiento interanual al 2,4%, lejos del 20% que exhibía en diciembre de 2024. Indicadores energéticos muestran caídas en el consumo de gas (-19,5% en el primer semestre) y electricidad industrial (-1,4% interanual).
La agroindustria tuvo un desempeño dispar: mientras la molienda de soja y girasol cayó 5,9% interanual, la producción láctea creció 5,4% y la faena de bovinos, porcinos y aves aumentó 1,2%. La maquinaria agrícola, tras un pico en los primeros meses del año, encadenó en julio su segunda caída consecutiva (-6%).
Dos etapas: Semestre desafiante
Al analizar los datos del semestre, los economistas distinguen dos etapas claramente diferenciadas. Durante los primeros dos meses se consolidó la recuperación posterior a la recesión 2022-2024. Luego, comenzó a un proceso de contracción.
A ello, le suman que los precios internacionales del agro no acompañan y "en un escenario con alta presión fiscal y costos en alza, los márgenes empresarios y la capacidad de consumo han sido los principales perjudicados".
La caída acumulada plantea una advertencia de cara al segundo semestre: "De mantenerse, se verán comprometidas las proyecciones de crecimiento anual", remarcan.
