No solo en Argentina: Problemas con vuelos en Europa por huelgas laborales

Francia e Italia

Además de la situación española, el fin del verano y la época de mayor volumen de tráfico de pasajeros habilitó a los sindicatos la posibilidad legal de incurrir en una huelga. Es por ello que en Italia, las autoridades advirtieron posibles afecciones previstas hacia el fin de semana del 26 de septiembre, cuando una de las mayores low cost del mercado, Volotea, sufra una medida de fuerza por 24 horas.

Encargados del equipaje, el personal de tierra y las tripulaciones de la compañía iniciarán un reclamo en torno a las condiciones laborales que provocará cancelaciones y suspensiones en toda Italia, complicando ciertos circuitos turísticos.

Mientras tanto, el impacto mayor será la huelga en Francia. Allí, un paro masivo de controladores aéreos complicará definitivamente a toda Europa dejando el espacio aéreo francés intransitable.

La huelga, que estaba programada para el próximo 18 de septiembre, fue aplazada debido a la serie de renuncias que impactaron en el Gobierno francés. Según el sindicato SNCTA, la falta de una línea de comunicación con el Estado motivó a reprogramar la medida de fuerza para los días 7, 8 y 9 de octubre, donde más de 1.500 trabajadores abandonarán sus tareas.

Avion Wifi.jpg Demoras en los vuelos en España.

¿Y en Argentina?

Mientras tanto, el sector aerocomercial de Argentina atraviesa semanas de calma luego de serias complicaciones por reclamos de distintos sectores. Aunque esto no sería permanente ya que se encuentran latentes conflictos de gran escala.

Entre ellos, el que mantiene el Gobierno nacional con la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA). Desde ese sector señalaron que el vencimiento del plazo de conciliación obligatoria dejó abierta la posibilidad de un paro nacional de pilotos, cuya programación todavía no está determinada.

Esto se daría en el marco de los cambios introducidos por la Secretaría de Transporte referidos a la reducción del periodo de descanso y vacaciones, además de otras condiciones laborales.

