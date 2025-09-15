Emmys 2025: Los más nuevos se llevaron todo y los favoritos quedaron afuera

Hollywood en shock: quién ganó y quién se quedó afuera

Así como ganaron los que no esperaban ganar, los que tenían esperanzas de llevarse todo se fueron con las manos vacías. The Bear, por ejemplo, por primera vez no se llevó ni un premio pese a que tenía 13 nominaciones. Hulu y Disney, que en años anteriores dominaron, tuvieron un desempeño irregular; solo Andor logró cinco premios, incluido Mejor Guion en Drama.

image The Bear quedó sin premios pese a tener múltiples nominaciones, mientras The Pitt y Owen Cooper sorprendieron. La ceremonia mostró que la industria puede reconocer la originalidad y las primerizas actuaciones.

Otro momento inesperado fue Mejor Serie Dramática: The Pitt ganó sobre Severance, la favorita según expertos y medios como The Hollywood Reporter. Noah Wyle recibió su primer Emmy individual y la serie fue reconocida por su realismo médico y su brillante escritura. Además, Owen Cooper se convirtió en el actor más joven en ganar un Emmy, con apenas 15 años, tras su primera experiencia profesional en Adolescence de Netflix, un dato que la prensa internacional subrayó como histórico.

En definitiva, los Emmy 2025 fueron una celebración del riesgo, del talento nuevo y de la sorpresa, dejando claro que la industria todavía puede sorprender y que la repetición de laureles no es la regla. Ganaron los que apostaron a la originalidad, y eso cambia la mirada sobre qué significa destacar hoy en la industria.

