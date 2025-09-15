Los Emmy 2025 sorprendieron a todos: no ganaron los esperados, sino actores y actrices debutantes que la rompieron en la noche del domingo en Los Ángeles. Fue una ceremonia donde el talento emergente se impuso sobre la fama y lo que predijeron los expertos, dejando varias sorpresas y momentos históricos para el recuerdo.
NADIE LO VIO VENIR
Emmys 2025: Los más nuevos se llevaron todo y los favoritos quedaron afuera
Debutantes como Owen Cooper ganaron grande en los Emmy 2025, mientras que los favoritos quedaron afuera y Hollywood tuvo una noche llena de momentos históricos.
Los debutantes que sacudieron los Emmy
La palabra de la noche fue "primera vez". Katherine LaNasa, Tramell Tillman y Britt Lower se llevaron los Emmys en drama en su primera nominación, dejando atrás a Parker Posey, Jason Isaacs y Kathy Bates. LaNasa, por The Pitt, se mostró sorprendida y emocionada: "No puedo creer que esto esté pasando". Tillman, de Severance, repitió la hazaña en la categoría masculina, venciendo incluso a Walton Goggins, favorito absoluto según Variety y Deadline.
La misma tendencia se extendió a la comedia: Jeff Hiller venció a Harrison Ford y Ebon Moss Bachrach, un resultado inesperado que la crítica estadounidense resaltó como uno de los momentos más sorpresivos de la noche. Su triunfo por Somebody Somewhere, serie menospreciada por la industria, confirma que estos Emmy premiaron el talento emergente y el riesgo creativo, y no solo a los nombres ya establecidos. Hannah Einbinder también tuvo su momento: ganó en Actriz de Reparto por Hacks después de cuatro nominaciones, cerrando un ciclo de reconocimiento tardío pero merecido.
Estos resultados muestran una tendencia creciente en la industria: que los más nuevos pueden cambiar el tablero, y que el público y la crítica están atentos a lo que sucede fuera del mainstream.
Hollywood en shock: quién ganó y quién se quedó afuera
Así como ganaron los que no esperaban ganar, los que tenían esperanzas de llevarse todo se fueron con las manos vacías. The Bear, por ejemplo, por primera vez no se llevó ni un premio pese a que tenía 13 nominaciones. Hulu y Disney, que en años anteriores dominaron, tuvieron un desempeño irregular; solo Andor logró cinco premios, incluido Mejor Guion en Drama.
Otro momento inesperado fue Mejor Serie Dramática: The Pitt ganó sobre Severance, la favorita según expertos y medios como The Hollywood Reporter. Noah Wyle recibió su primer Emmy individual y la serie fue reconocida por su realismo médico y su brillante escritura. Además, Owen Cooper se convirtió en el actor más joven en ganar un Emmy, con apenas 15 años, tras su primera experiencia profesional en Adolescence de Netflix, un dato que la prensa internacional subrayó como histórico.
En definitiva, los Emmy 2025 fueron una celebración del riesgo, del talento nuevo y de la sorpresa, dejando claro que la industria todavía puede sorprender y que la repetición de laureles no es la regla. Ganaron los que apostaron a la originalidad, y eso cambia la mirada sobre qué significa destacar hoy en la industria.
