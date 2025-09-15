Imposible perdérselo: La política se debate el 18 y 19 en la USAL

Queremos que estas Jornadas funcionen como una atalaya. Desde allí es posible mirar más lejos y más alto, observar los movimientos de la sociedad, anticipar tendencias y, sobre todo, identificar oportunidades de transformación que de otro modo pasarían inadvertidas. La Argentina necesita espacios que no se limiten a describir la crisis, sino que ayuden a pensar salidas con sentido. Queremos que estas Jornadas funcionen como una atalaya. Desde allí es posible mirar más lejos y más alto, observar los movimientos de la sociedad, anticipar tendencias y, sobre todo, identificar oportunidades de transformación que de otro modo pasarían inadvertidas. La Argentina necesita espacios que no se limiten a describir la crisis, sino que ayuden a pensar salidas con sentido.

El mundo empresario también tendrá un rol protagónico, con el aporte de ejecutivos de compañías que trabajan en innovación, sustentabilidad e inclusión social:

Martín Rapallini, presidente de la UIA;

Guillermo Oliveto, referente en consumo y mercado;

Guadalupe San Martín, CEO de Vistage Argentina, empresa B certificada;

Blas Briceño, promotor cultural, CEO y fundador de Finnegans;

Su presencia busca tender puentes entre la lógica del mercado y la agenda de políticas públicas, en un momento donde el crecimiento económico y la cohesión social parecen caminos divergentes.

