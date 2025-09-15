El Consejo de Profesionales de Sociología (CPS) presenta las Primeras Jornadas de Innovación Social en Buenos Aires el 18/09 y 19/09, en el Auditorio San Ignacio de Loyola, de la USAL (Universidad del Salvador), un encuentro de consultores de la política, académicos, empresarios y referentes sociales. Y sucede en un momento clave de la agenda pública, tras las elecciones en la provincia de Buenos Aires y en la antesala de las legislativas de octubre.
MOMENTO BISAGRA
Imposible perdérselo: La política se debate el 18 y 19 en la USAL
Jaime Durán Barba, Antoni Gutiérrez-Rubí, Federico Aurelio, Francisco de Santibañes, Eduardo Fidanza, Mariano Gerván... toda la política en USAL.
Expositores
- Jaime Durán Barba,
- Antoni Gutiérrez-Rubí,
- Evangelina Pérez Aramburu (presidente del CPS),
- Gabriela Agosto,
- Federico Aurelio (Aresco),
- Eduardo Fidanza (Poliarquía).
- Eduardo Paladini (Clarín),
- Francisco de Santibañes (Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales),
- Jorge Liotti (La Nación),
- Constanza Cilley (Voices!),
- Ignacio Zuleta,
- Mariano Gervan (director de la Especializacion en Políticas Públicas en UCALP),
- Galia Moldavsky (Blender),
- Diego Reynoso (Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública en la Universidad de San Andrés),
- Juan Carr (Red Solidaria).
Una cita en tiempos de incertidumbre
Las elecciones recientes en la provincia de Buenos Aires reordenaron el mapa político y abrieron un escenario de debate hacia las legislativas de octubre: es el contexto de la convocatoria del Consejo de Profesionales de Sociología (CPS).
La presidenta del CPS, Evangelina Pérez Aramburu, lo definió así:
El mundo empresario también tendrá un rol protagónico, con el aporte de ejecutivos de compañías que trabajan en innovación, sustentabilidad e inclusión social:
- Martín Rapallini, presidente de la UIA;
- Guillermo Oliveto, referente en consumo y mercado;
- Guadalupe San Martín, CEO de Vistage Argentina, empresa B certificada;
- Blas Briceño, promotor cultural, CEO y fundador de Finnegans;
Su presencia busca tender puentes entre la lógica del mercado y la agenda de políticas públicas, en un momento donde el crecimiento económico y la cohesión social parecen caminos divergentes.
