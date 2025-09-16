Un destino donde los alfajores artesanales son protagonistas

Recorrer sus calles tranquilas y plazas históricas , ideales para una caminata sin apuro.

Visitar la parroquia y antiguas casonas , que mantienen la impronta de los pueblos tradicionales bonaerenses.

Degustar platos típicos en sus ferias y celebraciones comunitarias , donde la gastronomía ocupa un rol central.

Disfrutar del paisaje rural, con atardeceres amplios y actividades ligadas al campo y la producción agrícola.

Cómo llegar

El acceso es sencillo: desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se toma la Ruta Nacional 7 y luego la Ruta Provincial 51, que conduce directo a Rawson. El viaje demanda aproximadamente dos horas en auto, lo que lo convierte en una escapada perfecta para un fin de semana.

Rawson no busca competir con los destinos más masivos. Su encanto reside en la calma de sus calles de tierra, la hospitalidad de su gente y la posibilidad de conectar con tradiciones que sobreviven al paso del tiempo. Y, claro, en esos alfajores artesanales que ya son marca registrada y que cada vez más viajeros se acercan a probar.

