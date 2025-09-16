A pocos kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, existe un destino que guarda un secreto irresistible: una tradición dulce que atrae cada vez a más visitantes. Entre calles tranquilas y aires de campo, un evento singular convirtió a esta localidad en un destino que sorprende tanto a los curiosos como a los amantes de la buena gastronomía.
Un destino donde los alfajores artesanales son protagonistas
Un pequeño pueblo cerca de Buenos Aires logró hacerse un nombre propio gracias a una celebración que combina tradición y sabores. Mirá de qué destino se trata.
Ubicado en el partido de Chacabuco, Rawson es un poblado tranquilo que cada año se llena de visitantes con un motivo muy particular: la Fiesta del Alfajor Artesanal. Productores locales y reposteros de distintas regiones se dan cita en una feria que incluye degustaciones, concursos y espectáculos en vivo.
El evento funciona como un punto de encuentro cultural y turístico que, al mismo tiempo, fortalece la identidad del pueblo y su vínculo con la gastronomía.
Qué hacer en Rawson
Más allá de su fiesta emblemática, el pueblo invita a descubrir un entorno marcado por la serenidad de la llanura pampeana. Algunas propuestas:
Recorrer sus calles tranquilas y plazas históricas, ideales para una caminata sin apuro.
Visitar la parroquia y antiguas casonas, que mantienen la impronta de los pueblos tradicionales bonaerenses.
Degustar platos típicos en sus ferias y celebraciones comunitarias, donde la gastronomía ocupa un rol central.
Disfrutar del paisaje rural, con atardeceres amplios y actividades ligadas al campo y la producción agrícola.
Cómo llegar
El acceso es sencillo: desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se toma la Ruta Nacional 7 y luego la Ruta Provincial 51, que conduce directo a Rawson. El viaje demanda aproximadamente dos horas en auto, lo que lo convierte en una escapada perfecta para un fin de semana.
Rawson no busca competir con los destinos más masivos. Su encanto reside en la calma de sus calles de tierra, la hospitalidad de su gente y la posibilidad de conectar con tradiciones que sobreviven al paso del tiempo. Y, claro, en esos alfajores artesanales que ya son marca registrada y que cada vez más viajeros se acercan a probar.
