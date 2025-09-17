River: con Montiel y Acuña, Gallardo confirmó el XI para enfrentar a Palmeiras

Live Blog Post

"Temible": un argentino campeón con Palmeiras advirtió a River sobre las principales amenazas del equipo brasileño

Agustín Allione, futbolista surgido de Vélez con un paso por Palmeiras, destacó en diálogo con DSports Radio las fortalezas del Verdao.

"El Flaco López es un jugador que tiene gol, es muy peligroso y River va a tener que saber lidiar con él", dijo sobre el delantero argentino que fue convocado recientemente a la Selección Argentina por Lionel Scaloni. "Además de Felipe Anderson, Víctor Roque. Es una delantera temible. River va a tener que estar muy atento ahí", aseguró.

También dijo: "Otra cosa en la que es peligroso Palmeiras es en las pelotas paradas. Creo que (River) va a necesitar una atención mayor".