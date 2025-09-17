urgente24
River: con Montiel y Acuña, Gallardo confirmó el XI para enfrentar a Palmeiras

@RiverPlate
@RiverPlate

Desde las 21.30, River recibe a Palmeiras en el Monumental por el duelo de ida de cuartos de final. El Millonario quiere dar el batacazo.

17 de septiembre de 2025 - 20:20

EN VIVO

River y Palmeiras ponen primera en la serie de cuartos de final de Copa Libertadores. A partir de las 21.30, el Millonario y el Verdao se enfrentan en un Monumental que sabe que recibe a uno de los mejores equipos del continente.

"Temible": un argentino campeón con Palmeiras advirtió a River sobre las principales amenazas del equipo brasileño

Agustín Allione, futbolista surgido de Vélez con un paso por Palmeiras, destacó en diálogo con DSports Radio las fortalezas del Verdao.

"El Flaco López es un jugador que tiene gol, es muy peligroso y River va a tener que saber lidiar con él", dijo sobre el delantero argentino que fue convocado recientemente a la Selección Argentina por Lionel Scaloni. "Además de Felipe Anderson, Víctor Roque. Es una delantera temible. River va a tener que estar muy atento ahí", aseguró.

También dijo: "Otra cosa en la que es peligroso Palmeiras es en las pelotas paradas. Creo que (River) va a necesitar una atención mayor".

VIDEO: así reciben a River los hinchas, a pura bengala y fuegos artificiales en las afueras del Monumental

Por qué Gallardo para un XI más conservador pero sin dejar de pensar en el ataque

Una línea de 3 centrales no siempre implica ser más defensivo. Por eso, el caso de esta noche no pronostica a un River cerca de su carco. Acuña y Montiel le dan la posibilidad al entrenador de plantar una línea de 5, pero con dos marcadores de punta que también tienen vocación ofensiva y pueden pesar en ataque.

Así y todo, está claro que con este XI Gallardo toma precauciones frente a las amenazas del rival.

Equipos confirmados en River y Palmeiras

River: Armani; Montiel, Díaz, Portillo, Rivero, Acuña; Enzo Pérez, Castaño, Nacho Fernández; Salas, Driussi

Palmeiras: Weverton; Piquerez, Silva, Gómez, Murilo; Moreno, Evangelista, Pereira; Anderson, López, Víctor Roque

