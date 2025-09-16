Santiago del Moro aclaró su situación en Telefe: "Se malentendieron algunas cuestiones"

El desesperado pedido de Santiago del Moro por Thiago Medina

El viernes (12/09) Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano, fue víctima de un accidente vial en Moreno cuando circulaba con su moto, lo que lo llevó permanecer internado en terapia intensiva en Hospital Mariano y Luciano de la Vega y Santiago del Moro se manifestó al respecto del episodio.

A través de una storie de Instagram, el conductor hizo público que el joven tiene "una leve mejoría" y aseguró que se debe a "toda la fe, energía y reiki" que le están enviando para que pronto su salud mejore y así pueda recibir el alta.

"Pertenece en el mismo estado, presenta un diagnóstico reservado, mantenemos el pedido de oración", agregó posteriormente sobre quien a raíz de la gravedad de las heridas que padeció debió someterse a una intervención quirúrgica en menos de 24 horas después del siniestro.

Además, aprovechó la publicación para referirse a su hijas, fruto de su relación con Daniela Celis, a quien conoció durante el reconocido reality show y expresó que las bebés se encuentran "bien" y están siendo contenidas por su "familia, padrinos, madrinas y amigos".

-----------------------------

