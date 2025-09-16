La periodista Paula Varela fue quien dijo algunas semanas que Santiago del Moro estaba con un pie afuera de Telefe luego de no llegar a un acuerdo económico, sin embargo el reconocido conductor rápidamente salió a desmentirlo vía redes sociales aunque esta vez le dio una nota a LAM.
TUVO QUE SALIR A HABLAR
Santiago del Moro aclaró su situación en Telefe: "Se malentendieron algunas cuestiones"
El conductor Santiago del Moro rompió el silencio luego de que algunas versiones indicaran que estaba cerca de romper con el canal de las pelotas.
"Nunca me fui de Telefe", comenzó aclarando y siguió: "Sabés que yo lo hablé con Pauli, no creo que ella tenga mala información, creo que se malentendieron algunas cuestiones. Pero yo creo que alguien a ella se lo dijo o alguien también lo tiró para ensuciar un poco la cancha".
Asimismo, aprovechó para aclarar cuál es su estado actual con el canal de las pelotas: "Yo tengo un contrato que ahora se renueva y lo voy a hacer por cinco años más". "Nunca estuvo en mí irme a otro lado ni me vieron a mí con otra gente negociando nada".
"Creo que eso lo tiró porque alguien se lo contó", añadió posteriormente molesto con la información que brindó la panelista de Intrusos. Además, reveló que durante la conducción que llevará adelante de los Martín Fierro 2025 anunciarán cuándo inciará Gran Hermano: Generación Dorada y sumó: "A lo mejor tiramos algo más también".
El desesperado pedido de Santiago del Moro por Thiago Medina
El viernes (12/09) Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano, fue víctima de un accidente vial en Moreno cuando circulaba con su moto, lo que lo llevó permanecer internado en terapia intensiva en Hospital Mariano y Luciano de la Vega y Santiago del Moro se manifestó al respecto del episodio.
A través de una storie de Instagram, el conductor hizo público que el joven tiene "una leve mejoría" y aseguró que se debe a "toda la fe, energía y reiki" que le están enviando para que pronto su salud mejore y así pueda recibir el alta.
"Pertenece en el mismo estado, presenta un diagnóstico reservado, mantenemos el pedido de oración", agregó posteriormente sobre quien a raíz de la gravedad de las heridas que padeció debió someterse a una intervención quirúrgica en menos de 24 horas después del siniestro.
Además, aprovechó la publicación para referirse a su hijas, fruto de su relación con Daniela Celis, a quien conoció durante el reconocido reality show y expresó que las bebés se encuentran "bien" y están siendo contenidas por su "familia, padrinos, madrinas y amigos".
-----------------------------
Más contenido en Urgente 24:
La miniserie de 8 episodios que esconde secretos aterradores
Gustavo Bermúdez aclaró los rumores que lo acusaban de robarle el lugar a Mike Amigorena
La calle repleta de outlets que todos eligen para comprar
Alerta máxima por esta estafa que se expande sin freno ni control
China prueba su nuevo portaaviones en el estrecho de Taiwán y pide a USA "cautela"