Palmeiras venció 2 a 1 a River, en el partido de ida de los cuartos de final de Copa Libertadores. En el Monumental, el Millonario se topó con un rival que fue muy superior en la primera etapa, pero que cedió fuerzas en el segundo tiempo y se fue quedando.
River 1 - Palmeiras 2: el Verdao fue muy superior, pero el Millonario logró achicar diferencias
River tuvo un flojísimo primer tiempo y Palmeiras lo arrolló. En el complemento, el Millonario mostró otra cara y se fue con un premio consuelo.
EN VIVO
-
23:26
Final del partido: Palmeiras venció 2 a 1 a River
-
23:23
River va a buscar el empate con lo último que tiene en un final para el infarto
-
23:17
¡GOL DE RIVER! VIDEO: El remate de Martínez Quarta se desvió y el defensor pone las cosas 2 a 1
-
23:11
[VAR] El árbitro no convalida la infracción de Weverton sobre Montiel porque el defensor Millonario partió en posición fuera de juego
-
23:05
Más cambios en el local: adentro Borja y Lencina, afuera Salas y Fernández
-
23:04
River domina el mediocampo, pero sus delanteros no se imponen en los duelos y la zaga de Palmeiras saca todo lo que merodea el área
-
22:53
Con el resultado a favor, Palmeiras se defiende cerca de su arco y River crece e impone condiciones
-
22:46
Driussi, lesionado: el delantero se retira por una molestia y en su lugar entra Colidio
-
22:43
El ingreso de Quintero da resultados inmediatos: River junta pases, tiene la pelota en campo rival y puede lastimar a espaldas de la defensa
-
22:36
Gallardo mueve la estantería de arranque: adentro Juanfer Quintero y M. Quarta, en reemplazo de Pérez y Díaz
-
22:34
Comienza el 2T
-
22:18
Final del 1T
-
22:11
¡GOL DE PALMEIRAS! VIDEO: Presión en la salida, pase del Flaco López y definición de Víctor Roque para el 2 a 0
-
22:08
Malas noticias para River: ya tiene dos de sus tres centrales amonestados, Díaz y Rivero
-
22:07
El Verdao aflojó en intensidad y el Millonario empieza a encontrar algunos huecos para progresar
-
22:00
Velocidad, movimientos, triangulaciones: la diferencia que Palmeiras le saca a River es abismal
-
21:50
¡El palo salvó a River! VIDEO: el cabezazo de Evangelista se estrelló contra el caño y respira el Millonario
-
21:43
River está golpeado emocionalmente y Palmeiras se acerca con peligro al arco de Armani
-
21:36
¡GOL DE PALMEIRAS! VIDEO: Gustavo Gómez cabeceó solo en el área y pone el 1 a 0 tempranero
-
21:30
Comienza el partido
-
20:28
"Temible": un argentino campeón con Palmeiras advirtió a River sobre las principales amenazas del equipo brasileño
-
20:25
VIDEO: así reciben a River los hinchas, a pura bengala y fuegos artificiales en las afueras del Monumental
-
17:17
Por qué Gallardo para un XI más conservador pero sin dejar de pensar en el ataque
-
17:16
Equipos confirmados en River y Palmeiras
La imagen final lo deja a River respirando con calma. Tras haber jugado un muy mal partido en el primer tiempo, fue de menor a mayor y tuvo un pequeño premio: pudo descontar sobe el final y dejar la serie abierta. Deberá definir la semana que viene en Brasil.
Palmeiras sacó chapa de candidato en el Monumental. Si en la previa llegaba a Núñez como "el cuco", lo validó desde el primer momento. Abrió el marcador a los 5 minutos de partido, aprovechando un error garrafal de la defensa local y con un cabezazo de Gustavo Gómez.
El Millonario no hizo pie. Con un planteo de Gallardo poco claro que expuso todas las falencias que arrastra el equipo hace meses, mostró lo que fue, probablemente, la imagen más pálida de todo el ciclo del Muñeco. La superioridad del Verdao, tras el gol y a lo largo del primer tiempo, fue abismal. Velocidad, triangulaciones, intensidad en los duelos, volumen de juego. Palmeiras arrolló a un endeble Millonario que sufría goteras por todos lados.
La zona sensible era la que peor la pasaba. El mediocampo, Castaño, Enzo Pérez y Nacho Fernández, eran devorados por Moreno, Evangelista y Pereira. Salas y Driussi quedaban demasiado desconectados, y Montiel-Acuña como carrileros no pudieron pesar en ataque. Arriba, el Flaco López y Víctor Roque fueron una amenaza constante, incluso a pesar de los tres centrales Millonarios.
Al minuto 40´, antes de finalizar el primer tiempo, encontró el 2 a 0 con una buena presión alta, un robo rápido y un contragolpe con el sello de López y un pase gol a Víctor Roque, que definió muy bien ante la salida de Armani.
Si el Millonario se había ido al descanso con las peores sensaciones, el segundo tiempo volvió a tomar algo de color. El cambio fundamental fue Juanfer Quintero, que con su ingreso le dio volumen de juego, permitió conectar al equipo, lastimar con pases al espacio y asumir protagonismo.
Además de eso, el conjunto brasileño adoptó una actitud muy llamativa: dejó esa postura dominante de la primera mitad que tanto resultado le había dado, para pasar a defender cerca de su arco. Jugó con la ventaja del 2-0, le cedió la pelota al equipo de Gallardo y apostó a contragolpear.
Pero fue una trampa. Se hundió demasiado, sus dos delanteros quedaban demasiado desconectados y dejó crecer a River emocional y mentalmente. El Millonario jugaba en campo brasileño y generaba chances de gol, en parte por mérito propio y en parte por la actitud rival.
Ahí fue cuando apareció la zaga de Palmeiras, con Gustavo Gómez comandando, rechazando todo lo que merodeaba el área e imponiéndose en los duelos individuales contra los delanteros. Ni Colidio, ni Salas, ni Driussi pudieron superar los férreos marcajes.
Un curioso incidente sucedió en la mitad del segundo tiempo. El árbitro Jesús Valenzuela revisó en el VAR un choque entre el arquero Weverton y Montiel. El guardameta salió a cortar un centro, y con la inercia misma del salto impactó su rodilla en la espalda del defensor argentino. Para el árbitro fue una infracción sancionable, pero al trazar las línea observó que Montiel estaba en offside. Es decir: era penal, pero primero era fuera de juego de Cachete.
La nueva cara de River tuvo premio. Al minuto 88´, Martínez Quarta disparó de media distancia, el tiro se desvió en un defensor brasileño y la pelota tocó la red. Era el 2 a 1. Incluso pudo haberlo empatado, con un tiro de Borja de media vuelta que pasó cerca.
De cara al partido de vuelta, Gallardo se va con muchas preocupaciones y con una gran incógnita: dado que la mejor versión del equipo estuvo con Juanfer Quintero en cancha y que el zurdo cambió la ecuación con creatividad y jerarquía, ¿pondrá al colombiano de titular? Tiene una semana para trabajarlo.
Deja tu comentario