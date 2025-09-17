River 1 - Palmeiras 2: el Verdao fue muy superior, pero el Millonario logró achicar diferencias

Palmeiras venció 2 a 1 a River , en el partido de ida de los cuartos de final de Copa Libertadores. En el Monumental, el Millonario se topó con un rival que fue muy superior en la primera etapa, pero que cedió fuerzas en el segundo tiempo y se fue quedando.

La imagen final lo deja a River respirando con calma. Tras haber jugado un muy mal partido en el primer tiempo, fue de menor a mayor y tuvo un pequeño premio : pudo descontar sobe el final y dejar la serie abierta. Deberá definir la semana que viene en Brasil.

Palmeiras sacó chapa de candidato en el Monumental. Si en la previa llegaba a Núñez como "el cuco", lo validó desde el primer momento. Abrió el marcador a los 5 minutos de partido , aprovechando un error garrafal de la defensa local y con un cabezazo de Gustavo Gómez.

2025_09_250917736-scaled Palmeiras hizo un primer tiempo muy bueno FOTO: JUAN FOGLIA /NA.

El Millonario no hizo pie. Con un planteo de Gallardo poco claro que expuso todas las falencias que arrastra el equipo hace meses, mostró lo que fue, probablemente, la imagen más pálida de todo el ciclo del Muñeco. La superioridad del Verdao, tras el gol y a lo largo del primer tiempo, fue abismal. Velocidad, triangulaciones, intensidad en los duelos, volumen de juego. Palmeiras arrolló a un endeble Millonario que sufría goteras por todos lados.

La zona sensible era la que peor la pasaba. El mediocampo, Castaño, Enzo Pérez y Nacho Fernández, eran devorados por Moreno, Evangelista y Pereira. Salas y Driussi quedaban demasiado desconectados, y Montiel-Acuña como carrileros no pudieron pesar en ataque. Arriba, el Flaco López y Víctor Roque fueron una amenaza constante, incluso a pesar de los tres centrales Millonarios.

Al minuto 40´, antes de finalizar el primer tiempo, encontró el 2 a 0 con una buena presión alta, un robo rápido y un contragolpe con el sello de López y un pase gol a Víctor Roque, que definió muy bien ante la salida de Armani.

Si el Millonario se había ido al descanso con las peores sensaciones, el segundo tiempo volvió a tomar algo de color. El cambio fundamental fue Juanfer Quintero, que con su ingreso le dio volumen de juego, permitió conectar al equipo, lastimar con pases al espacio y asumir protagonismo.

Además de eso, el conjunto brasileño adoptó una actitud muy llamativa: dejó esa postura dominante de la primera mitad que tanto resultado le había dado, para pasar a defender cerca de su arco. Jugó con la ventaja del 2-0, le cedió la pelota al equipo de Gallardo y apostó a contragolpear.

River vs. Palmeiras River logró el descontar sobre la hora y dejó la serie abierta @Libertadores

Pero fue una trampa. Se hundió demasiado, sus dos delanteros quedaban demasiado desconectados y dejó crecer a River emocional y mentalmente. El Millonario jugaba en campo brasileño y generaba chances de gol, en parte por mérito propio y en parte por la actitud rival.

Ahí fue cuando apareció la zaga de Palmeiras, con Gustavo Gómez comandando, rechazando todo lo que merodeaba el área e imponiéndose en los duelos individuales contra los delanteros. Ni Colidio, ni Salas, ni Driussi pudieron superar los férreos marcajes.

Un curioso incidente sucedió en la mitad del segundo tiempo. El árbitro Jesús Valenzuela revisó en el VAR un choque entre el arquero Weverton y Montiel. El guardameta salió a cortar un centro, y con la inercia misma del salto impactó su rodilla en la espalda del defensor argentino. Para el árbitro fue una infracción sancionable, pero al trazar las línea observó que Montiel estaba en offside. Es decir: era penal, pero primero era fuera de juego de Cachete.

La nueva cara de River tuvo premio. Al minuto 88´, Martínez Quarta disparó de media distancia, el tiro se desvió en un defensor brasileño y la pelota tocó la red. Era el 2 a 1. Incluso pudo haberlo empatado, con un tiro de Borja de media vuelta que pasó cerca.

2025_09_250917726-scaled El Millonario, endeble FOTO: JUAN FOGLIA /NA.

De cara al partido de vuelta, Gallardo se va con muchas preocupaciones y con una gran incógnita: dado que la mejor versión del equipo estuvo con Juanfer Quintero en cancha y que el zurdo cambió la ecuación con creatividad y jerarquía, ¿pondrá al colombiano de titular? Tiene una semana para trabajarlo.

Resumen del partido

Live Blog Post Final del partido: Palmeiras venció 2 a 1 a River

Live Blog Post River va a buscar el empate con lo último que tiene en un final para el infarto

Live Blog Post ¡GOL DE RIVER! VIDEO: El remate de Martínez Quarta se desvió y el defensor pone las cosas 2 a 1 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1968500047999328690&partner=&hide_thread=false ¡¡DESCUENTA RIVER!! El Chino Martínez Quarta probó desde afuera del área y anotó el 1-2 ante Palmeiras.Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ZNTCPdqoQy — SportsCenter (@SC_ESPN) September 18, 2025

Live Blog Post [VAR] El árbitro no convalida la infracción de Weverton sobre Montiel porque el defensor Millonario partió en posición fuera de juego

Live Blog Post Más cambios en el local: adentro Borja y Lencina, afuera Salas y Fernández

Live Blog Post River domina el mediocampo, pero sus delanteros no se imponen en los duelos y la zaga de Palmeiras saca todo lo que merodea el área

Live Blog Post Con el resultado a favor, Palmeiras se defiende cerca de su arco y River crece e impone condiciones

Live Blog Post Driussi, lesionado: el delantero se retira por una molestia y en su lugar entra Colidio

Live Blog Post El ingreso de Quintero da resultados inmediatos: River junta pases, tiene la pelota en campo rival y puede lastimar a espaldas de la defensa

Live Blog Post Gallardo mueve la estantería de arranque: adentro Juanfer Quintero y M. Quarta, en reemplazo de Pérez y Díaz

Live Blog Post Comienza el 2T

Live Blog Post Final del 1T

Live Blog Post ¡GOL DE PALMEIRAS! VIDEO: Presión en la salida, pase del Flaco López y definición de Víctor Roque para el 2 a 0 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1968483365704564946&partner=&hide_thread=false ¡¡¡ASISTENCIA DEL FLACO LÓPEZ Y GOL DE VITOR ROQUE PARA EL 2-0 DE PALMEIRAS ANTE RIVER!!!Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/oVfvGIarn2 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 18, 2025

Live Blog Post Malas noticias para River: ya tiene dos de sus tres centrales amonestados, Díaz y Rivero

Live Blog Post El Verdao aflojó en intensidad y el Millonario empieza a encontrar algunos huecos para progresar

Live Blog Post Velocidad, movimientos, triangulaciones: la diferencia que Palmeiras le saca a River es abismal

Live Blog Post ¡El palo salvó a River! VIDEO: el cabezazo de Evangelista se estrelló contra el caño y respira el Millonario Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1968478162305654919&partner=&hide_thread=false ¡¡EL PALO SALVÓ A RIVER DEL SEGUNDO DE PALMEIRAS!!Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/QZRxiSNBrc — SportsCenter (@SC_ESPN) September 18, 2025

Live Blog Post River está golpeado emocionalmente y Palmeiras se acerca con peligro al arco de Armani

Live Blog Post ¡GOL DE PALMEIRAS! VIDEO: Gustavo Gómez cabeceó solo en el área y pone el 1 a 0 tempranero Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1968474360521404530&partner=&hide_thread=false ¡¡GOL DE PALMEIRAS!! Gustavo Gómez cabeceó solo y anotó el 1-0 del Verdao ante River.Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/qpytAfntS8 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 18, 2025

Live Blog Post Comienza el partido

Live Blog Post "Temible": un argentino campeón con Palmeiras advirtió a River sobre las principales amenazas del equipo brasileño Agustín Allione, futbolista surgido de Vélez con un paso por Palmeiras, destacó en diálogo con DSports Radio las fortalezas del Verdao. "El Flaco López es un jugador que tiene gol, es muy peligroso y River va a tener que saber lidiar con él", dijo sobre el delantero argentino que fue convocado recientemente a la Selección Argentina por Lionel Scaloni. "Además de Felipe Anderson, Víctor Roque. Es una delantera temible. River va a tener que estar muy atento ahí", aseguró. También dijo: "Otra cosa en la que es peligroso Palmeiras es en las pelotas paradas. Creo que (River) va a necesitar una atención mayor".

Live Blog Post VIDEO: así reciben a River los hinchas, a pura bengala y fuegos artificiales en las afueras del Monumental Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DiarioOle/status/1968451970223489489&partner=&hide_thread=false ¡NOCHE DE LIBERTADORES EN EL MONUMENTAL! Desde las 21:30, River recibe a Palmeiras por la ida de cuartos de final@LucasBendayan pic.twitter.com/3e5lnMxWju — Diario Olé (@DiarioOle) September 17, 2025

Live Blog Post Por qué Gallardo para un XI más conservador pero sin dejar de pensar en el ataque Una línea de 3 centrales no siempre implica ser más defensivo. Por eso, el caso de esta noche no pronostica a un River cerca de su carco. Acuña y Montiel le dan la posibilidad al entrenador de plantar una línea de 5, pero con dos marcadores de punta que también tienen vocación ofensiva y pueden pesar en ataque. Así y todo, está claro que con este XI Gallardo toma precauciones frente a las amenazas del rival.