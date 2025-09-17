Cártel narco de "El Mencho" se ríe a carcajadas del despliegue naval de Trump

También contribuyó el hecho de que los sinaloenses, los principales traficantes de fentanilo de México, quedaron bajo el radar justiciero de Trump, quien se comprometió a erradicar el opioide adictivo que está asesinando a cien mil estadounidenses al año, convirtiendo a muchos jóvenes y personas sin hogar en “zombies”.

“El 'Mencho' es el narcotraficante más poderoso del mundo”, dice Derek Maltz, en diálogo con The Wall Street Journal, quien este año se desempeñó como jefe interino de la DEA. “Lo que está sucediendo ahora es un giro hacia una distribución mucho mayor de cocaína en Estados Unidos”, agrega.

Según el experto de la DEA, actualmente la cocaína que se vende en EE. UU. es más barata y pura que nunca para los compradores minoristas. En ese sentido, el consumo en el oeste de EE. UU. ha aumentado un 154 % desde 2019 y un 19 % durante el mismo período en la zona este del país, según la empresa de análisis de drogas Millennium Health.

Mientras que, en cambio, el consumo de fentanilo en EE. UU. comenzó a disminuir a mediados de 2023 y ha ido disminuyendo desde entonces, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, lo que ataca a la principal droga que trafica el Cártel de Sinaloa.

En ese sentido, según los especialistas de la DEA, el circuito del actual flujo de la cocaína, que mayormente consumen hoy en día los estadounidenses, y que está direccionado ahora por el cártel Jalisco Nueva Generación, sería el siguiente:

Toneladas de cocaína fabricadas en Colombia son enviadas desde Ecuador por pequeñas tripulacione s de pescadores en un viaje de tres semanas hasta México.

s de pescadores Tras reabastecerse cerca de las Galápagos, lanchas rápidas y los llamados narcosubmarinos continúan hacia el norte. (Hay un artículo de SinEmbargo titulado “Fentanilo: Los submarinos del CJNG”, del periodista Ricardo Ravelo, donde trata el tema de los semi-sumergibles o submarinos utilizados por el CJNG. También El Universal menciona que un submarino artesanal con más de una tonelada de cocaína fue interceptado en Colombia, y se reporta que se dirigía a Costa Careyes, en Jalisco, lo que implica un uso de estos vehículos por parte del CJNG)

La ofensiva de Trump contra los traficantes de fentanilo le dio poder al CJNG

Entre los ciudadanos norteamericanos, hoy en día la cocaína no conlleva el estigma de la adicción al fentanilo. Por eso, junto con la ofensiva que Trump libra contra los traficantes de fentanilo (los sinaolenses), y en pleno auge del consumo de cocaína en Estados Unidos, Oseguera, el jefe del Cartel Jalisco Nueva Generación, está ganando mucho dinero comprando el polvo blanco a jurisdicción estadounidense.

Su cártel, el CJNG, transporta el polvo adictivo por toneladas desde Colombia a Ecuador y luego hacia el norte, a la costa del Pacífico de México, a través de lanchas rápidas y los llamados narcosubmarinos.

image

La fortuna de Oseguera mejoró después de que Estados Unidos presionara a México para que tomara medidas enérgicas contra el Cártel de Sinaloa, el traficante del fentanilo, donde Oseguera se inició. A su vez, la captura del líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, en enero de 2016, y su extradición a Estados Unidos un año después, desencadenó que Sinaloa fuera cayendo en picada.

Además, la batalla interna entre los que responden a Ismael “Mayito Flaco” Zambada, y los aliados de los Chapitos, lo coronó como el actual rey del polvo blanco.

Acorralados por las autoridades estadounidenses y mexicanas por un frente, y por los hombres de Zambada por el otro, los Chapitos se tragaron su orgullo y buscaron la ayuda de Oseguera, otrora su enemigo jurado ( The Wall Street Journal) Acorralados por las autoridades estadounidenses y mexicanas por un frente, y por los hombres de Zambada por el otro, los Chapitos se tragaron su orgullo y buscaron la ayuda de Oseguera, otrora su enemigo jurado ( The Wall Street Journal)

En diciembre, Oseguera se reunió con un alto oficial de Iván Archivaldo Guzmán, quien lidera la facción Chapito, de Sinaloa. En la reunión, celebrada en el estado occidental mexicano de Nayarit, Oseguera, quien operaba desde una posición de fuerza, acordó proporcionar armas, dinero y combatientes a los Chapitos.

A cambio, los sinaloenses abrieron sus rutas de contrabando y túneles fronterizos hacia Estados Unidos, según personas familiarizadas con la reunión. El Cártel de Jalisco había pagado previamente elevadas tarifas para usar los túneles y transportar drogas por debajo de la frontera entre Estados Unidos y México, según personas familiarizadas con sus operaciones.

El acuerdo también dividió el tráfico de drogas en Estados Unidos, según estas fuentes: Los Chapitos se centrarían en atender a los adictos al fentanilo en Estados Unidos. Oseguera se concentraría en la cocaína y su pariente de menor precio, la metanfetamina.

El Cártel de Jalisco ahora transporta toneladas de cocaína y cantidades récord de metanfetamina a Estados Unidos a través de túneles construidos en Sinaloa, además de fentanilo, según fuentes familiarizadas con las operaciones del cártel.

El acuerdo Sinaloa-Jalisco fue "un hecho sin precedentes en el panorama del crimen organizado", declaró la Procuraduría General de la República (PGR) en un informe de julio. El Cártel Jalisco se compara con el Cártel de Sinaloa en su apogeo, antes del arresto de El Chapo, según la última evaluación de la DEA sobre la amenaza del narcotráfico.

Sobre esa línea, el cártel de Jalisco, que lidera Oseguera desde su escondite en México, actualmente controla puertos en la costa del Pacífico mexicano, y utiliza rutas y túneles hacia Estados Unidos que están controlados por los hijos de “El Chapo” Guzmán.

Según personas familiarizadas con el asunto, Oseguera, el líder del CJNG, fue beneficiado, como daño colateral, por la persecución de la administración Trump contra los traficantes de fentanilo, el opioide que trafica el Cártel de Sinaloa.

De hecho, la campaña del presidente Donald Trump, para deportar a inmigrantes ilegales, ha desviado la atención de los agentes federales a la interdicción del narcotráfico.

En Arizona, por ejemplo, dos puestos de control de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) a lo largo de un importante corredor de contrabando de fentanilo desde México se han quedado sin personal, según relata WSJ. Los oficiales estacionados allí fueron enviados a procesar a los migrantes detenidos. Sin embargo, un alto funcionario de la administración afirmó ante el WSJ que la frontera estadounidense está más segura que nunca.

También otra cuestión que cooperó para que el CJNG tomara la posta del tráfico de drogas mundial, centrándose en la cocaína, es que los precios del polvo blanco se han reducido casi a la mitad, a entre 60 y 75 dólares por gramo, en comparación con hace cinco años, según Morgan Godvin, investigador de la organización comunitaria Drug Checking Los Angeles.

El precio de la cocaína pura se ha desplomado El precio de la cocaína pura se ha desplomado

Otras noticias de Urgente24

Dato para Javier Milei: Gracias a Lula, Brasil procesará un 38% más soja que la Argentina

Milei ante otra batalla en el Congreso y Bullrich lista para "disturbios"

"Mañana (miércoles 17/9) será un día de quilombos en el Congreso Nacional"

Diego Spagnuolo ¿ficción o realidad?; Karina Milei es la Chona; Javier se copia de Mauricio