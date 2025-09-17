De qué lado está Martín Maccarone hombre fuerte en Economía

Por qué lo cuestionan

El principal cuestionamiento a Maccarone es su evidente conflicto de intereses. Antes de asumir en el Estado de la mano de Luis y Santiago Caputo, era la cabeza de Coinsa Construcciones, la compañía familiar detrás de proyectos de alto perfil como el Paseo Gigena, Shopping Soleil y el Patio Bullrich.

Lo cierto es que, desde su despacho oficial, intermedia entre los decisores políticos y los grandes actores del sector constructor del que él mismo formaría parte.

Medios especializados y dirigentes opositores señalaron la superposición de sus vínculos privados con la función pública, especialmente en relación con la concesión del Paseo Gigena.(explaya de estacionamiento lateral al Hipódromo de Palermo)

Poder para hacer

El diseño institucional implementado por Caputo le otorga a Maccarone poderes notables. Da valor a los contratos, centraliza licitaciones, controla tiempos y partidas presupuestarias.

Su influencia, señala NA, es tal que colaboradores directos del ministerio sintetizan su rol con una frase: "Nada se mueve sin su visto bueno".

Pese a los crecientes cuestionamientos sobre la ética de su designación, hasta el momento no pesan sobre él causas judiciales. Sin embargo, su figura como empresario que ahora controla la caja de la obra pública representa uno de los mayores conflictos de interés de la gestión.

