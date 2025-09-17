De acuerdo con información que maneja la agencia Noticias Argentinas, dentro del círculo más cercano al ministro Caputo median las gestiones de Martín Maccarone, empresario de la construcción cuya familia siempre estuvo ligada al sector.
FAMILIA DE LA CONSTRUCCIÓN
De qué lado está Martín Maccarone hombre fuerte en Economía
Martín Maccarone, influye en decisiones sobre obras públicas dentro del ministerio de Economía. Tiene experiencia, pero se lo relaciona con una empresa privada del sector.
Al parecer, el allegado a la cartera planifica, supervisa y adjudica toda la obra pública nacional, posición que lo ubica, según denuncian sus críticos, "de los dos lados del mostrador".
Maccarone, ingeniero industrial del ITBA con posgrado en finanzas, comanda la secretaría Coordinadora de Infraestructura, área que absorbió Obra Pública, Transporte y Vivienda.
La organización periodística logró conocer que en el ministerio lo consideran el verdadero poder detrás del reparto de fondos y prioridades, un intermediario que reporta directamente a Luis Caputo y articula licitaciones sin control aparente.
Por qué lo cuestionan
El principal cuestionamiento a Maccarone es su evidente conflicto de intereses. Antes de asumir en el Estado de la mano de Luis y Santiago Caputo, era la cabeza de Coinsa Construcciones, la compañía familiar detrás de proyectos de alto perfil como el Paseo Gigena, Shopping Soleil y el Patio Bullrich.
Lo cierto es que, desde su despacho oficial, intermedia entre los decisores políticos y los grandes actores del sector constructor del que él mismo formaría parte.
Medios especializados y dirigentes opositores señalaron la superposición de sus vínculos privados con la función pública, especialmente en relación con la concesión del Paseo Gigena.(explaya de estacionamiento lateral al Hipódromo de Palermo)
Poder para hacer
El diseño institucional implementado por Caputo le otorga a Maccarone poderes notables. Da valor a los contratos, centraliza licitaciones, controla tiempos y partidas presupuestarias.
Su influencia, señala NA, es tal que colaboradores directos del ministerio sintetizan su rol con una frase: "Nada se mueve sin su visto bueno".
Pese a los crecientes cuestionamientos sobre la ética de su designación, hasta el momento no pesan sobre él causas judiciales. Sin embargo, su figura como empresario que ahora controla la caja de la obra pública representa uno de los mayores conflictos de interés de la gestión.
