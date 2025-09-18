¿Qué información del escándalo de coimas con medicamentos se podrá conocer el 18/9?

El ex titular de Andis, Diego Spagnuolo, es el principal acusado.

Si la prueba reunida en su contra fuera muy contundente, podría este letrado convertirse en “arrepentido” y desatar un verdadero tembladeral político en la Casa Rosada.

En los audios logrados por personas anónimas (pero que Diego Spagnuolo nunca desmintió) el ex funcionario mencionó a la secretaria general de la Presidencia de la Nación y a su mano derecha, Eduardo “Lule” Menem.

El ex funcionario habló sin saber que estaba siendo grabado de supuestos porcentajes de sobreprecios en la compra de medicamentos para discapacitados.

spagnuolo menem karina El escàndalo de las coimas alcanza a Karina Milei, los Menem y Diego Spagnuolo.

Escándalo: celulares decomisados pero “borrados”

El Smart phone que entregó Diego Spagnuolo a la justicia estaba borrado y es casi imposible recuperar sus comunicaciones ya que tampoco se entregó el patrón de seguridad para abrirlo. Además, le encontraron en una caja fuerte bancaria de Caballito (CABA) un total de US$ 80.000 y 2.000 euros que nunca fueron declarados. El Smart phone que entregó Diego Spagnuolo a la justicia estaba borrado y es casi imposible recuperar sus comunicaciones ya que tampoco se entregó el patrón de seguridad para abrirlo. Además, le encontraron en una caja fuerte bancaria de Caballito (CABA) un total de US$ 80.000 y 2.000 euros que nunca fueron declarados.

En el caso de Jonatan y Emmanuele Kovalivker, también los teléfonos inteligentes estaban encriptados y los empresarios se negaron a colaborar con la justicia proporcionando datos para abrirlos.

A ellos se les secuestraron más de una cuarto de millón de dólares y varios millones de pesos.

Un testigo importante, Fernando Cerimedo, dueño de La Derecha Diario y amigo de Spagnuolo, prestó testimonio corroborando la trama de corrupción mencionada en los audios difundidos por la prensa. El contenido de sus dichos podría ser muy impactante.

La fiscalía ya pudo probar que entre la Suizo Argentina y el ANDIS hubo centenares de operaciones de compras de medicamentos que no se hicieron a través de licitaciones públicas. Esas irregularidades han generado todo tipo de sospechas pero falta establecer qué tipo de sobreprecios se imputaron en cada operación.