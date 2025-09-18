Desde este jueves 18 de septiembre, se conocerán todas las declaraciones de la investigación sobre el escándalo practicada; todos los registros de ingreso y egreso en los countries donde viven los imputados y todas las pericias a los teléfonos celulares
SECRETOS DEVELADOS
¿Qué información del escándalo de coimas con medicamentos se podrá conocer el 18/9?
Las partes involucradas en el escándalo (los Kovalivker, Daniel Garbellini y Diego Spagnuolo) tendrán acceso al expediente tras el secreto de sumario.
En el expediente están mencionados Karina Milei y “Lule” Menem.
En Comodoro Py están satisfechos porque creen que se actuó rápido y que la prueba pudo ser recolectada con eficiencia.
El ex titular de Andis, Diego Spagnuolo, es el principal acusado.
Si la prueba reunida en su contra fuera muy contundente, podría este letrado convertirse en “arrepentido” y desatar un verdadero tembladeral político en la Casa Rosada.
En los audios logrados por personas anónimas (pero que Diego Spagnuolo nunca desmintió) el ex funcionario mencionó a la secretaria general de la Presidencia de la Nación y a su mano derecha, Eduardo “Lule” Menem.
El ex funcionario habló sin saber que estaba siendo grabado de supuestos porcentajes de sobreprecios en la compra de medicamentos para discapacitados.
Escándalo: celulares decomisados pero “borrados”
En el caso de Jonatan y Emmanuele Kovalivker, también los teléfonos inteligentes estaban encriptados y los empresarios se negaron a colaborar con la justicia proporcionando datos para abrirlos.
A ellos se les secuestraron más de una cuarto de millón de dólares y varios millones de pesos.
Un testigo importante, Fernando Cerimedo, dueño de La Derecha Diario y amigo de Spagnuolo, prestó testimonio corroborando la trama de corrupción mencionada en los audios difundidos por la prensa. El contenido de sus dichos podría ser muy impactante.
La fiscalía ya pudo probar que entre la Suizo Argentina y el ANDIS hubo centenares de operaciones de compras de medicamentos que no se hicieron a través de licitaciones públicas. Esas irregularidades han generado todo tipo de sospechas pero falta establecer qué tipo de sobreprecios se imputaron en cada operación.