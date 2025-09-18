Ricardo Darín reveló cómo se imagina de abuelo tras enterarse que su hijo será padre

Ricardo Darín contó cómo se enteró que iba a ser abuelo

Hace algunos días Ricardo Darín habló con Andy Kusnetzoff desde España y contó cómo fue que se enteró de que se iba a convertir en abuelo.

“Como suelen ocurrir estas cosas, estamos en esta situación. Esperamos por supuesto al tercer mes que implica la prudencia, y nada empezamos a estar expectantes todo el tiempo", dijo.

Asimsimo, aprovechó para apelar al humor cuando le dijo al conductor radial: "Yo soy muy abuelo desde que nací. ¿Sabés? Pero esta es una situación absolutamente inédita y estoy muy contento".

Fue en ese entonces que, su colega Andrea Pietra que lo escuchaba con atención lo interrumpió para bromear: "Ahora pasé a trabajar con un abuelo".

