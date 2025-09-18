En la tarde del miércoles (17/09) Ricardo Darín le dio una nota al programa A la tarde desde Uruguay y en diálogo con Karina Mazzocco confesó cómo se imagina cumpliendo el rol de abuelo luego de que la actriz española Úrsula Corberó anunciara que está embarazada.
"EL PEOR"
Ricardo Darín reveló cómo se imagina de abuelo tras enterarse que su hijo será padre
El actor Ricardo Darín dio una nota televisiva A la tarde en la que se refirió a la llegada de su nieto, fruto de la relación de su hijo con Úrsula Coberó.
"¿Cómo te imaginás? ¿Qué tipo de abuelo vas a ser?", quiso saber la conductora del ciclo televisivo que se emite por la pantalla de América TV. A lo que, entre risas, el destacado artista contestó: "El peor".
No obstante, posteriormente se puso serio y se refirió a la importancia del hecho novedoso que ocurrió en su familia: "No sé, es una situación tan inédita para nosotros que lo único que podemos hacer es entregarnos con amabilidad, sabiduría, paciencia también, no apurarnos y aprender".
Asimismo, luego confesó que fue una "sorpresa total" y en broma dijo que su esposa Florencia Bas "se fue a vivir a otro país": "Está radicada en Paraguay. Ella siempre quiso conocer Asunción". Con respecto al género del bebé por nacer aclaró que por ahora es un "chique" al asegurar que no saben si será varón o mujer.
Ricardo Darín contó cómo se enteró que iba a ser abuelo
Hace algunos días Ricardo Darín habló con Andy Kusnetzoff desde España y contó cómo fue que se enteró de que se iba a convertir en abuelo.
“Como suelen ocurrir estas cosas, estamos en esta situación. Esperamos por supuesto al tercer mes que implica la prudencia, y nada empezamos a estar expectantes todo el tiempo", dijo.
Asimsimo, aprovechó para apelar al humor cuando le dijo al conductor radial: "Yo soy muy abuelo desde que nací. ¿Sabés? Pero esta es una situación absolutamente inédita y estoy muy contento".
Fue en ese entonces que, su colega Andrea Pietra que lo escuchaba con atención lo interrumpió para bromear: "Ahora pasé a trabajar con un abuelo".
-----------------------------
Más contenido en Urgente 24:
Wanda Nara y el escándalo que podría arruinar MasterChef Celebrity
La miniserie de 15 capítulos que destrona a todas las series médicas
Nancy Pazos deschavó a Telefe y reveló lo que le espera a Mariana Brey si no se disculpa
Banco tira la casa por la ventana y lanza 60% de descuento en estos productos
El rendimiento del plazo fijo y las billeteras virtuales corre peligro