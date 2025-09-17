En la noche del martes (16/09) Verónica Llinás estuvo como invitada en el programa Otro día perdido y en diálogo con Mario Pergolini la reconocida actriz recordó el motivo que la llevó a consumir cocaína y reveló que sintió que estuvo cerca de morir.
SUPERACIÓN
La actriz Verónica Llinás confesó que consumió cocaína y recordó: "Casi me muero"
Durante una entrevista con Mario Pergolini en el programa Otro día perdido, la actriz explicó qué la llevó a recaer en las drogas y cómo hizo para superarlo.
El conductor fue quien comentó que en un momento en el que le iba muy bien laboralmente, estaba recluso en las drogas y había tenido "un año complicado" aunque destacó: "Terminé saliendo". De esa manera quería dejar en claro que se puede salir de las drogas.
Fue en ese entonces que la invitada tomó la palabra y a través de la pantalla de El Trece expresó: "Mi hermano tenía problemas. Falleció. Tenía problemas de adicciones. Entonces en un momento, no sé si para un poco poder estar más cerca durante un año yo tomé cocaína. Y me di cuenta una vez que casi me muero y dije: 'Esto no puede ser'".
El consumo provocó que decidiera recurrir a un psiquiatra para comenzar un tratamiento y a raíz de hacer terapia logró recuperarse. Asimismo, no se olvidó de las palabras que le dijo el profesional cuando fue en busca de ayuda: "Me dijo: 'Si tomás, no vengas'".
La actriz Verónica Llinás lamentó la "demonización" de los actores
Por otro lado, en cierto momento de la entrevista, Verónica Llinás lamentó la situación actual de los actores a raíz del desfinancimiento de la cultura por parte del gobierno de Javier Milei.
"Me adapto, si algo que tengo es una gran capacidad de adaptación a la realidad que me toca. No soy una persona de añorar tiempos pasados", señaló.
Y siguió: "No vivo añorando lo que fue. O sea, me siento bien ahora conmigo, con la carrera que tengo, con la gente que me rodea".
Sin embargo, posteriormente aprovechó para aclarar: "Lo que si me apena es algo que estuvo pasando, que está pasando, que es como una especie de demonización de nuestra actividad y de los actores, y de las artes en general que eso la verdad a mí me incomoda mucho. Me parece sumamente estúpido e injusto".
