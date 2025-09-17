La actriz Verónica Llinás confesó que consumió cocaína y recordó: "Casi me muero"

La actriz Verónica Llinás lamentó la "demonización" de los actores

Por otro lado, en cierto momento de la entrevista, Verónica Llinás lamentó la situación actual de los actores a raíz del desfinancimiento de la cultura por parte del gobierno de Javier Milei.

"Me adapto, si algo que tengo es una gran capacidad de adaptación a la realidad que me toca. No soy una persona de añorar tiempos pasados", señaló.



Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/otrodiaperdidok/status/1968143731158290635&partner=&hide_thread=false Verónica Llinás se refirió a la situación que atraviesan los actores: "Me apena la demonización de nuestra actividad"#OtroDiaPerdido pic.twitter.com/MBGI5u9uL8 — OTRO DÍA PERDIDO (@otrodiaperdidok) September 17, 2025



Y siguió: "No vivo añorando lo que fue. O sea, me siento bien ahora conmigo, con la carrera que tengo, con la gente que me rodea".

Sin embargo, posteriormente aprovechó para aclarar: "Lo que si me apena es algo que estuvo pasando, que está pasando, que es como una especie de demonización de nuestra actividad y de los actores, y de las artes en general que eso la verdad a mí me incomoda mucho. Me parece sumamente estúpido e injusto".

