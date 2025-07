La esposa del Ogro Fabbiani se la pudrió a Keylor Navas

Cuando dos horas antes de la charla técnica hace lo mismo de pedir no jugar, digo 'bueno, se terminó la película de Keylor'. Lo llamo y le digo que después del partido hablábamos para poner los puntos en claro donde tienen que ir Cuando dos horas antes de la charla técnica hace lo mismo de pedir no jugar, digo 'bueno, se terminó la película de Keylor'. Lo llamo y le digo que después del partido hablábamos para poner los puntos en claro donde tienen que ir

La despedida de Keylor Navas de Newell's Old Boys de Rosario

A través de sus redes sociales, Navas compartió un comunicado en el que se despidió del pueblo leproso:

"Hoy me despido con el corazón lleno de gratitud y respeto hacia una institución que me abrió sus puertas con ilusión. Me voy con la frente en alto, sabiendo que mi profesionalismo y lealtad con este club fue total.

Aunque a veces el silencio pueda parecer ausencia, nueva me detuve. Siempre estuve entrenando con disciplina, preparándome con fe, confiando en que Dios abriría la puerta correcta en el momento indicado. Si llegué a Newell's fue porque Dios así lo quiso, viví y luché por los colores de este club como lo he hecho por todos los escudos que en mi carrera deportiva me ha tocado defender.

El fútbol tiene reglas que muchas veces no se ven desde fuera. Y cuando uno ama profundamente a un club, como ustedes aman a Newell’s, es natural querer que todo sea perfecto, sin margen para dudas ni vacíos. Lo comprendo y lo respeto. Yo me voy en paz, con alegría, sabiendo que mi profesionalismo y lealtad con este club fue total.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Keylor Navas Gamboa (@keylornavas1)

El palo de la esposa del Ogro Fabbiani contra Keylor Navas

Gimena Vascon, pareja del director técnico de la Lepra, se refirió al portazo del legendario arquero costarricense. "A veces se olvidan que más allá de las individualidades hacen parte de un equipo", afirmó en una publicación de Quique Felman, periodista de TyC Sports.

"Faltar el respeto a tus compañeros y a toda la institución e hinchas deja mucho que desear, seas tricampeón, pentacampeón o el rey del mundo", lanzó, sin filtro. Y remató: "Nada peor que creerte superior al resto".