En la tarde del miércoles (17/09) Elba Marcovecchio estuvo como invitada en el programa #ÁngelResponde por el canal de streaming Bondi y en diálogo con Ángel de Brito al recordar a Jorge Lanata contó qué es lo que hasta en la actualidad no pudo hacer luego de su fallecimiento.
"ES MUY FUERTE"
Elba Marcovecchio contó lo que no superó tras la muerte de Jorge Lanata
En medio de una entrevista con Ángel de Brito la abogada confesó qué es lo que no pudo volver a hacer luego del fallecimiento de Jorge Lanata.
La abogada contó que si bien sigue viviendo en el edificio en el que también residía el periodista, reveló que no logró volver a ingresar en el departamento en el que el conductor también trabajaba, teniendo en cuenta que desde la pandemia se había hecho un estudio de radio para cumplir sus obligaciones con Radio Mitre al frente del programa Lanata Sin Filtro.
"Viste que nosotros vivíamos en los dos departamentos. En el que él trabajaba básicamente, no", explicó emocionada. "Al estar cerrado tiene el olor y es muy fuerte", argumentó posteriormente y dejó en claro que no era por una cuestión de sus pertenencias que aún están en la unidad.
Asimismo, luego sumó que a la hora de comer sigue usando la cabecera opuesta a la que solía utilizar el comunicador: "La de él, bueno, cuando la mesa está llena sí. Obviamente que sí". Por otro lado, comentó que sigue usando la alianza y señaló: "No es lo mismo separarse que enviudar. ¿No?".
El estremecedor mensaje de la hija menor de Jorge Lanata
El 12 de septiembre Jorge Lanata habría cumplido 65 años y por ese motivo Lola, su hija menor fruto de su relación con Sara Stewart Brown, decidió deciarle una publicación en Instagram.
"Me despierto, y la cama se vuelve un peso. Tengo la fortuna de cruzarte en mis sueños, y la desgracia de perderte cada mañana", comenzó escribiendo en el posteo que acompañó con fotos junto a su padre.
Luego la joven, de 21 años, añadió: "Tu presencia me rodea, aunque no sé dónde encontrarte". "Me quedaron tantas cosas por decirte, tantas cosas por hacer, tanto por reír...".
"De todos modos vivo con la certeza de que el amor nunca muere, que cada latido me acerca un poco más a vos, y que algún día, en algún lugar, volveremos a encontrarnos", concluyó el mensaje generando una catarata de reacciones por parte de sus seguidores que no tardaron en demostrar su cariño.
