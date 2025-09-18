Elba Marcovecchio contó lo que no superó tras la muerte de Jorge Lanata

El estremecedor mensaje de la hija menor de Jorge Lanata

El 12 de septiembre Jorge Lanata habría cumplido 65 años y por ese motivo Lola, su hija menor fruto de su relación con Sara Stewart Brown, decidió deciarle una publicación en Instagram.

"Me despierto, y la cama se vuelve un peso. Tengo la fortuna de cruzarte en mis sueños, y la desgracia de perderte cada mañana", comenzó escribiendo en el posteo que acompañó con fotos junto a su padre.

Luego la joven, de 21 años, añadió: "Tu presencia me rodea, aunque no sé dónde encontrarte". "Me quedaron tantas cosas por decirte, tantas cosas por hacer, tanto por reír...".

"De todos modos vivo con la certeza de que el amor nunca muere, que cada latido me acerca un poco más a vos, y que algún día, en algún lugar, volveremos a encontrarnos", concluyó el mensaje generando una catarata de reacciones por parte de sus seguidores que no tardaron en demostrar su cariño.

